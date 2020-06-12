Когда коронуют «Ливерпуль»? «Сити» возьмет ЛЧ? Вопросы к топ-клубам АПЛ

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12 июня 2020, 22:55

Меньше недели до возобновления АПЛ . «Соккер.ру» подготовил по три важных вопроса к каждому клубу «Большой шестерки».

«Ливерпуль»

Когда и где «красные» оформят титул?

Если мы исключаем инопланетное вмешательство и третью мировую, то соглашаемся, что «Ливерпуль» выиграет свой первый титул в Премьер-Лиги. Вопрос — когда и где? Это может случиться уже 21-го июня на «Гудисон Парк» или в любом следующем туре: на «Энфилде», «Этихаде», снова «Энфилде», «Амэксе», снова… хотя, пожалуй, хватит, учитывая, что без учета результатов соперников команде Юргена Клоппа нужно всего лишь две победы.

Нынешний сезон станет подготовкой к следующему?

«Ливерпулю» осталось 6 очков до чемпионства, но Клопп и Хендерсон держат дротики наготове, чтобы пустить их в язык тому, что посмеет предположить, что дело сделано, а следующая игра — не самая важная. Но если забыть об утомительных оговорках, то нужно отметить уникальное и привилегированное положение «красных», которые могут себе позволить не только с запасом выиграть АПЛ , но и использовать концовку нынешнего сезона для подготовки «нового материала». Новая кампания стартует почти сразу же, так что вылетевший из ЛЧ и почти выигравший титул «Ливерпуль» получает ощутимую фору накануне кампании 2020/21.

Получит ли свой шанс молодежь?

«Ливерпуль» не готов на большие траты, вот и Вернера уступили «Челси», хотя к Клоппу он поехал бы с большим удовольствием. Значит ли это, что у «красных» на заднем дворе подрастают таланты, которые уже стучатся в двери главной команды? Пока не заметно, если честно: у Кертиса Джонса и Харви Эллиота 20 минут на двоих в АПЛ . Однако сейчас правильное время испытать молодежь в боях, заодно показав парням, что лифт в главную команду существует.

«Манчестер Сити»

Как насчет победы в Лиге чемпионов?

Пока «Ливерпуль» по живописному маршруту идет к первому чемпионскому титулу за 30 лет, фанаты «Манчестер Сити» с нетерпением смотрят в другую сторону. После прихода больших денег «горожане» вылетали из Лиги чемпионов на каждой стадии: после группового этапа, первого раунда плей-офф, четвертьфинала и полуфинала… «Боруссия» Д, «Барселона», «Реал», «Монако», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» — вот те, кто хоронил надежды «Ман Сити» на «ушастого». Может быть, в этот раз получится? Команда Гвардиолы победила на «Сантьяго Бернабеу» и может использовать АПЛ в качестве подготовки к ЛЧ . Хороший шанс.

Сможет ли Пеп Гвардиола снова побеждать соперников из «Большой шестерки»?

В этом сезоне «Сити» ужасно играет против топ-клубов АПЛ , потерпев уже четыре поражения в таких матчах. Возобновление сезона игрой против «Арсенала», скорые встречи с «Челси» и «Ливерпулем» интригуют. По их итогам получим ответ на вопрос: не разучился ли Пеп побеждать в больших матчах АПЛ ? В предыдущих сезонах это ему удавалось лучше всех.

Де Брюйне побьет рекорд Анри?

У бельгийца шикарная статистика в этом сезоне: 8 голов и 17 результативных передач в АПЛ , но в нынешнем календарном году Кевин в семи матчах сделал 4 «ассиста» и забил один гол. По его меркам это нечто вроде спада. Спада чисто статистического и по высоким меркам самого Де Брюйне, но все же. Зато как выступил в Мадриде! Интереснее всего, сумеет ли Кевин побить рекорд Тьерри Анри по голевым передачам за сезон АПЛ . У француза 20 «ассистов» в кампании 2002/03, у Кевина уже 17 и еще 10 матчей впереди.

«Челси»

Кто ударно проведет концовку сезона?

«Челси» запланировал на лето трансферную революцию и следует своему плану: Хаким Зиеш уже подписан, уже выбираем роль в команде для Тимо Вернера. Концовка сезона для некоторых футболистов текущего состава — это шанс доказать Лэмпарду свою ценность и состоятельность. Абрахаму нужны висты, чтобы не усесться за спиной Вернера, Хадсону-Одои и Пулишичу нужно громко заявить о себе здесь и сейчас, чтобы не остаться забытыми, а Россу Баркли — чтобы не оказаться в числе списанных. Мотивация должна быть запредельной.

Сумеет ли «Челси» оправдать щедрые инвестиции?

«Синие» заказали уже много дорогих блюд на следующий сезон и продолжают голодными глазами смотреть в меню деликатесов, но фактически «Челси» еще даже не обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. И сейчас в главный евротурнир лондонцев должны затаскивать футболисты, которых собираются заменить. Представьте себе, в каком щекотливом положении окажется «Челси», если махнет мимо Лиги чемпионов. Это и финансовые потери, и утрата статуса, и демотивация для новичков.

Наступает время Рубена Лофтуса-Чика?

Лофтус-Чик из-за травмы ахилла пропустил первый этап революции имени Лэмпарда, а теперь попытается влиться в команду, которая делает ставку на развитие талантов. Все бы ничего, но Рубену уже 24 года, он далеко не мальчик, и теперь будущее Лофтуса-Чика в «Челси» уже не представляется таким уж радужным, хотя сам он полон энтузиазма и собирается доказать Лэмпарду, что способен на многое.

«Манчестер Юнайтед»

Поль Погба и Бруну Фернандеш смогут эффективно играть вместе?

Погба — по-прежнему игрок «Манчестер Юнайтед», и хотя между клубом и рекордным по стоимости новичком все еще непростые отношения, Поль хочет играть в футбол. Пока француз лечился и делал стрижки, МЮ избавился от зависимости от мсье, в команде появился Бруну Фернандеш, и задача Сульшера — сделать так, чтобы эти футболисты дополняли друг друга в полузащите. Посильная задача для норвежца?

Позитивный импульс утрачен?

Тяжело начав 2020 год и упав на самое дно после домашнего поражения от «Бернли» 0:2, команда Сульшера внезапно выдала беспроигрышный забег из 11 матчей с 29 забитыми голами, причем в девяти встречах сзади играли на ноль. Это было круто и создавало причины для оптимизма, но каким будет МЮ после трех месяцев без футбола? Удастся ли снова нащупать некогда найденное, чтобы продолжить с того же места, или «дьяволов» снова ждет долгий путь к своей игре?

МЮ попадет в Лигу чемпионов?

Даже забыв о том, что «Сити» могут дисквалифицировать, МЮ по некоторым параметрам следует считать фаворитом в борьбе за четвертую путевку в Лигу чемпионов. Во-первых, отставание от «Челси» всего лишь 3 очка. Во-вторых, у них была хорошая форма в последних матчах (после столь долгой паузы это скорее формальность, но все же). В-третьих, впереди у команды Сульшера календарь, в котором из клубов верхней половины таблицы только «Тоттенхэм» и «Шеффилд».

«Тоттенхэм»

Помогут ли выздоровевшие после травм переломить ход сезона?

Возможно, этот трехмесячный перерыв поможет «Тоттенхэму» открыть себя заново, и в этом «шпорам» помогут Харри Кейн, Хын-Мин Сон и Стевен Бергвейн, которые на момент остановки сезона пребывали в лазарете. Очевидно, что эти трое улучшат атаку, которую в последних матчах вынужден был возглавлять Лукас Моура.

«Шпоры» контролируют свою судьбу?

Моуриньо хвастал, что «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ в следующем сезоне, но сейчас нужно выиграть путевку в Лигу чемпионов. Отставание от четвертого места — 7 очков. Это много, но ведь и пятое место тоже потенциально лигочемпионское, а до туда 4 очка и встреча с «Манчестер Юнайтед», в которой можно сократить это отставание до одного. В общем, пришло время Жозе напрячь тактически мускулы и отработать свою шикарную зарплату.

Тангай Н`Домбеле устроит прорыв?

Полузащитник, которым интересовались «Ливерпуль» и «Барселона», не оправдывает ожиданий в «Тотенхэме». Тангай начал всего лишь 12 матчей в стартовом составе в АПЛ , а с учетом выходов на замены принял участие в 19 встречах, в которых «Тоттенхэм» потерпел 10 поражений. Может быть, три месяца пошли на пользу Н`Домбеле, и теперь мы все поймем, почему за него заплатили 60 млн евро?

«Арсенал»

В какой форме «канониры»?

Вы знаете, что в 2020 году «Арсенал» не проиграл ни одного матча в АПЛ ? 4 ничьи и 4 победы в восьми играх. Это лучшая серия в трудном сезоне. Вот только никто не сможет сказать наверняка, какими «канониры» выйдут из отпуска. Даже по товарищеским матчам «Арсенал» остается предсказуемо непредсказуемым: то «Чарльтону» забьют 6 безответных голов, а потом пропустят трижды от «Брентфорда» за второй тайм и проиграют 2:3. От некоторых болезней невозможно излечиться.

Сможет ли Микель Артета проявить себя?

Артета уже полгода в должности главного тренера «Арсенала», но он все еще начинающий специалист, ведь активно работал всего пару месяцев. У «канониров» впереди такой график, который может сломать и команду и их молодого менеджера: матчи с «Сити», «Лестером», «Тоттенхэмом», «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем». От тренерской работы многое будет зависеть, Артета должен показать, что «Арсенал» остается тяжеловесом, готов держать удар и не боится бить других тяжеловесов в челюсть.

Есть ли жизнь без Обамеянга?

У «Арсенала» потрясающая зависимость от Обамеянга. Габонский бомбардир забил за клуб 61 гол с момента своего приезда в январе 2018-го — это больше, чем у трех следующих за ним самых результативных игроков команды за аналогичный период. Контракт Пьера-Эмерика истекает следующим летом, но, скорее всего, «канониры» попрощаются с ним по окончании нынешнего сезона, а потом будут заново учиться ходить. В любом случае, фанаты «Арсенала» должны наслаждаться каждым следующим матчем Обамеянга за клуб.