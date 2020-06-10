«Барселона» провалится, а Смолов вылетит? Главные интриги рестарта Ла Лиги

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10 июня 2020, 09:57

Скоро увидим испанский футбол, но «Соккер.ру» предлагает не путать южан с немцами.

Клубам Ла Лиги будет сложнее вернуться к традиционному стилю футбола. У них нет таких ярких трибун, как в АПЛ , чтобы игра прямо зависела от антуража, однако нет и немецкой дисциплины. Игроки Бундеслиги оказались настолько готовыми к матчам, что даже ожидаемой серии травм нет. Чистого футбола стало больше, за агрессию, как показала немецкая практика, отвечали также эмоции трибун – заводят на бой.

А испанцы покажут свою версию футбола без зрителей, и поскольку у них важных интриг куда больше, чем у немцев, где «Бавария» снесла конкурентов показательно, поскольку команда Флика в шикарной форме и готова много забивать, то самое время выяснить, кто станет чемпионом, догонят ли Месси, и вылетит ли Смолов из Ла Лиги? Пора делиться ожиданиями, а иногда и прогнозами, которые сейчас в футболе опаснее, поэтому интереснее.

Ожидание № 1. Чемпионом Испании станет «Реал»

Это не ставка и не уверенность, но ожидание. Причем разница может быть в один пункт от силы. Можно даже иначе сформулировать – «Барселона» отдаст первое место, поскольку в мире с пятью заменами соперники получат возможность нивелировать стандартное оружие каталонцев в сложных для чемпиона матчах Ла Лиги. Сетьен все рассказал, как на допросе с пристрастием, – соперник освежит состав в концовке матча, и хотя «Барселона» будет с мячом, реализовать моменты не получится. Вот тут вступит «Реал», где оборона и так была хороша, а атака отдохнула и соскучилась по футболу. Зидан обыграл Сетьена 2:0, и может отыграть два пункта отставания в оставшихся 11 турах. Хотя бы потому, что «Реал» сохранил ряд козырей, у него есть хорошая скамейка, нестарый резерв, а «Барселона» лишь ждет усиления и чаще проигрывает. Кстати, при равенстве очков чемпионом станет «Мадрид» — преимущество по личным встречам.

Ожидание № 2. Бензема не догонит Месси

Карим получит в распоряжение поддержку отдохнувшего Азара и Асенсио, который вернулся после травмы. Однако наличие вариантов – есть молодые бразильцы, в заявке гольфист Бэйл, не означает, что «Реал» забудет, что Бензема у них в роли форварда, который поддерживает других, а не думает о своих голевых показателях. Вряд ли Месси разучился забивать, а Карим получит игру на себя всего «Реала». Следовательно, Лионель сохранит лидерство в гонке снайперов и получит очередной, четвертый подряд и седьмой в карьере «Трофей Пичичи». Показатели капитана «Барселоны» не будут впечатляющими – тридцать голов вряд ли выжмет, но забьет больше всех. Третьим-вторым еще может стать Суарес, но в рывок остальных поверить сложно.

Ожидание № 3. «Хетафе» не будет в ЛЧ

Для таких команд, как «Хетафе», — которых соперники обвиняют в «антифутболе», паузы обычно хуже распродажи. Тренер остался, состав не меняли, но темп потеряли. Победители «Аякса» отдохнули, то есть играть в своем вязком стиле продолжат, но соперники получили много времени, чтобы изучить «Хетафе». И «Севилья», и «Атлетико», и даже «Реал Сосьедад» по составу не уступают скромному клубу, который выезжал на том, какую форму набрал с тренером Бордаласом. Испанские эксперты ставят «Хетафе» на пятое место, и это рациональный прогноз. Они могут финишировать выше «Валенсии» с ее диким руководством – по новому кругу уничтожают команду, могут опередить «Реал Сосьедад», но вряд ли «Атлетико» и «Севилья» упустят в непростое время деньги УЕФА от участия в ЛЧ .

Ожидание № 4. «Атлетико» добавит в нападении

Прошли «Ливерпуль» и эмоционально переродились? У Симеоне есть шанс выжать максимум в концовке сложного сезона в Ла Лиге. У «Атлетико» мощнейшая линия защиты, но Фелиш, Мората, Корреа, Ньигес, Коке и Витоло получили отдых, что позволяет сейчас начать сезон, словно с первого тура. И поскольку главная причина, почему «Атлетико» не идет на уверенном третьем месте, а отпустил «Севилью» на два очка – ужасная результативность (подопечные Симеоне по голам всего 12-я команда Ла Лиги, хуже «Гранады» и «Леванте»), то ждем исправление ситуации. «Индейцы» были слишком плохи впереди, так вечно длиться не может, ведь речь о команде с финалами Лиги чемпионов за плечами.

Ожидание № 5. Азар, Суарес, Бэйл и Фелиш порадуют

Для части футболистов с именем рестарт дарит возможность начать сначала. Например, для того же Пике – лучше играть в центре защиты «Барселоны». Не говоря о Фелише, который в силу молодости не был стабильным в Ла Лиге в составе «Атлетико», хотя речь о парне, чей трансфер дороже, чем любой из переходов в карьере Роналду. Также очевидно, что большой интригой на оставшиеся туры является форма Азара. Заиграет ли Эден так, как умеет? Мадридцы пишут, что он набрал на тренировках прекрасную форму. Если увидите бельгийца на пике, то Зидан получит важное усиление состава. Да что там, если Бэйла хватит на пару недель мощной игры на его реальном уровне – «Реал» заработает серию побед. Впрочем, про Суареса не забывайте – может стать чемпионским усилением «Барселоны», перечеркнув ожидание из первого пункта.

Ожидание № 6. Матчи середняков разочаруют

В Бундеслиге играют весело и результативно на любой глубине таблицы, но ожидать от испанских клубов, которые застряли между зонами борьбы за Лигу Европы и вылета, что покажут предельное рвение, крайне глупо. Хотя бы потому, что даже испанская сборная, когда за большие деньги играет товарищеские матчи, часто не старается. Такова природа тамошнего менталитета – нельзя заставить пропустить сиесту. Летний футбол на жаре может разочаровать, когда будет понятно, что «Атлетик», «Осасуна», «Бетис» или «Леванте» окажутся в положении ни туда, ни сюда, вне зоны еврокубков и достаточно далеко от Сегунды. Впрочем, хватит матчей «Барселоны», «Реала», «Севильи», «Реала Сосьедад», «Атлетико» и «Хетафе» — им есть за что бороться, как и клубу Смолова.

Ожидание № 7. «Сельта» останется в Ла Лиге

Федор хочет остаться в Виго, возможно, получится убедить «Локомотив» продлить аренду еще на сезон – если такой вариант устроит «Сельту». Но чтобы российский форвард стал героем местных фанатов, как сумели раньше Карпин и Мостовой, он должен забивать в оставшихся матчах и спасти своими голами от вылета, который по-прежнему светит – «Сельта» лишь на один пункт опережает «Мальорку». Впрочем, не сказать, что по игре команда из Виго ужасная. Поэтому верим, что «Вальядолид», «Депортиво», «Мальорка», «Осасуна» и «Леванте» не остановят Смолова. А матчи против «Барселоны» и «Атлетико» будут вкусным мороженым – десертом во время изнурительной концовки сезона.

Футболистов Ла Лиги ожидает испытание, с которым никто из них не сталкивался, и хотя будет разная мотивация – в зависимости от места в таблице, невероятно много неизвестных – от влияния жары и пустых трибун до риска получить очаг заражения, именно необычность ситуации делает просмотр матчей Ла Лиги еще увлекательнее. Такого никогда не было, так что делитесь своими прогнозами и ожиданиями на концовку самого необычного футбольного сезона в двадцать первом веке.