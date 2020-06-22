«Лестер» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:39

В 31 туре АПЛ «Лестер» при пустых трибунах стадион «Кинг Пауэр» сыграет против «Брайтона». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Лестер»

Команда Брендана Роджерса стабильно провела большую часть текущего сезона, набрав 54 очка после 30 туров. «Лисы» сейчас занимают третью позицию и опережают четвертый «Челси» на три очка.

После рестарта чемпионата Англии «Лестер» отправился в гости к «Уотфорду», где был близок к победе, но позволил «Шершням» отыграться за считанные секунды до финального свистка (1:1).

«Брайтон»

«Чайки» за восемь туров до конца чемпионата идут на пятнадцатой позиции, опережая зону вылета на пять очков. В стартовом матче после длительной паузы «Брайтон» в волевом стиле обыграл дома «Арсенал», добыв седьмую викторию в сезоне.

Существенный недобор очков команды связан с большим количеством ничьих. Каждый третий поединок «Брайтона» в этом сезоне завершался мировым исходом.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» — 1.729

Ничья – 3.860

Победит «Брайтон» — 5.170

Статистика

У «Лестера» 9 побед в 15 домашних матчах АПЛ .

. «Брайтон» выиграл только 2 из 15 гостевых поединка в этом сезоне.

В первом круге «Лестер» обыграл «Брайтон» в гостях (2:0).

«Брайтон» не побеждал «Лестер» в пяти последних матчах – 4 поражения и 1 ничья.

Прогноз

«Лестер» пока не может позволить себе расслабиться. За место в ТОП-4 на финише сезона АПЛ наметилась серьезная борьба, поэтому каждая виктория для «Лис» на вес золота.

«Брайтон» достаточно успешен в домашних матчах, но в гостях «Чайки» стабильно терпят неудачи. Предлагаем поставить П1 с коэффициентом 1.729 в букмекерской конторе Pinnacle.