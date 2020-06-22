«Лестер» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 31 туре АПЛ «Лестер» при пустых трибунах стадион «Кинг Пауэр» сыграет против «Брайтона». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Лестер»
Команда Брендана Роджерса стабильно провела большую часть текущего сезона, набрав 54 очка после 30 туров. «Лисы» сейчас занимают третью позицию и опережают четвертый «Челси» на три очка.
После рестарта чемпионата Англии «Лестер» отправился в гости к «Уотфорду», где был близок к победе, но позволил «Шершням» отыграться за считанные секунды до финального свистка (1:1).
«Брайтон»
«Чайки» за восемь туров до конца чемпионата идут на пятнадцатой позиции, опережая зону вылета на пять очков. В стартовом матче после длительной паузы «Брайтон» в волевом стиле обыграл дома «Арсенал», добыв седьмую викторию в сезоне.
Существенный недобор очков команды связан с большим количеством ничьих. Каждый третий поединок «Брайтона» в этом сезоне завершался мировым исходом.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лестер» — 1.729
- Ничья – 3.860
- Победит «Брайтон» — 5.170
Статистика
- У «Лестера» 9 побед в 15 домашних матчах АПЛ.
- «Брайтон» выиграл только 2 из 15 гостевых поединка в этом сезоне.
- В первом круге «Лестер» обыграл «Брайтон» в гостях (2:0).
- «Брайтон» не побеждал «Лестер» в пяти последних матчах – 4 поражения и 1 ничья.
Прогноз
«Лестер» пока не может позволить себе расслабиться. За место в ТОП-4 на финише сезона АПЛ наметилась серьезная борьба, поэтому каждая виктория для «Лис» на вес золота.
«Брайтон» достаточно успешен в домашних матчах, но в гостях «Чайки» стабильно терпят неудачи. Предлагаем поставить П1 с коэффициентом 1.729 в букмекерской конторе Pinnacle.