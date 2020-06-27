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ЦСКА готов продать Чалова за 10 млн евро. Форвардом интересуются три клуба Бундеслиги

сегодня, 10:22

Текущий сезон может стать последним для форварда Федора Чалова в ЦСКА.

По информации источника, из-за финансового кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, московский клуб будет вынужден этим летом продавать игроков. Первый кандидат на уход — Чалов.

Армейцы готовы рассматривать предложения по 22-летнему нападающему, начиная с 10 млн евро. Также в потенциальную сделку по продаже игрока клуб намерен включить разнообразные бонусы.

Интерес к российскому форварду проявляют «Вольфсбург», «Байер» и «Хоффенхайм».

В нынешнем сезоне на счету Чалова 6 забитых мячей и 6 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 14,5 млн евро.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:32
Немцы ещё половину скинут и подумают
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