ЦСКА готов продать Чалова за 10 млн евро. Форвардом интересуются три клуба Бундеслиги

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сегодня, 10:22

Текущий сезон может стать последним для форварда Федора Чалова в ЦСКА .

По информации источника, из-за финансового кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, московский клуб будет вынужден этим летом продавать игроков. Первый кандидат на уход — Чалов.

Армейцы готовы рассматривать предложения по 22-летнему нападающему, начиная с 10 млн евро. Также в потенциальную сделку по продаже игрока клуб намерен включить разнообразные бонусы.

Интерес к российскому форварду проявляют «Вольфсбург», «Байер» и «Хоффенхайм».

В нынешнем сезоне на счету Чалова 6 забитых мячей и 6 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА . Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 14,5 млн евро.