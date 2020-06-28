«Кристал Пэлас» — «Бернли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:10

В заключительном матче 32 тура АПЛ «Кристал Пэлас» в Лондоне примет «Бернли». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» проводят привычный по силе для себя сезон. Команда из Лондона набрала 42 очка и обосновалась на десятой позиции в турнирной таблице.

В активе «Кристал Пэлас» 11 побед в текущей кампании, шесть из которых, команда добывала в родных стенах. В двух предыдущих домашних поединках «Стекольщики» обыграли «Уотфорд» и «Ньюкасл» с одинаковым счетом 1:0. После четырех викторий кряду, подопечные Ходжсона в прошлом туре были разбиты на «Энфилде» состоявшимся чемпионом.

«Бернли»

«Бордовые» уступают своему ближайшему сопернику по дополнительном показателям. В их активе тоже 42 очка и 11 позиция в рейтинге.

Команда Шона Дайча двенадцать раз побеждала в этом сезоне, при шести ничьих и тринадцати поражениях. В гостях «Бернли» одержал только четыре победы в пятнадцати поединках.

Тремя днями ранее «Бордовые» отметились домашней победой над «Уотфордом» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» — 2.360

Ничья – 3.140

Победит «Бернли» — 3.480

Статистика

В АПЛ команды сыграли 13 очных встреч – 5 побед «Кристал Пэлас, 1 ничья и 7 побед „Бернли“.

команды сыграли 13 очных встреч – 5 побед «Кристал Пэлас, 1 ничья и 7 побед „Бернли“. В 8 из 10 предыдущих домашних матчах „Кристал Пэлас“ забивалось не больше двух голов.

„Бернли“ проиграл два предыдущих матча „Кристал Пэлас“ в гостях.

Прогноз

Очевидного фаворита в этой паре нет. Команды идут ноздря в ноздрю в турнирной таблице, но существенных задач уже не решают.

В домашних матчах „Стекольщики“ пропускают мало, а „Бернли“ не славится большой результативностью в гостях. В БК Pinnacle ставку на ТМ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.520.