«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 32 туре АПЛ состоится лондонское дерби, в котором сыграют «Кристал Пэлас» и «Челси». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Кристал Пэлас»
«Стекольщики» уже не решают особых турнирных задач. За пять туров до конца сезона лондонский коллектив набрал 42 очка и расположился на 14 позиции в турнирной таблице.
В трех предыдущих матчах подопечные Ройя Ходжсона не взяли ни одного очка, поочередно уступив «Лестеру» (0:3), «Бернли» (0:1) и «Ливерпулю» (0:4). Очевидно, что на столь скудных результатах «Кристал Пэлас» сказывается отсутствие мотивации.
«Челси»
В отличие от «Стекольщиков» у «Пенсионеров» мотивация на финише сезона должна зашкаливать. Команда Фрэнка Лэмпарда пока сохраняет за собой четвертую позицию в рейтинге, но набравший ход «Манчестер Юнайтед» подобрался на расстояние двух зачетных пунктов.
В активе «Челси» четыре победы и одно поражения в пяти последних турах. Неудачным для команды оказался выезд к «Вест Хэму», который был сильней 3:2. На минувших выходных «Челси» спокойно разгромил дома «Уотфорд» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кристал Пэлас» — 7.420
- Ничья – 4.350
- Победит «Челси» — 1.500
Статистика
- «Челси» забивал минимум 2 гола в 4 из 5 последних выездных матчах.
- «Кристал Пэлас» проиграл 3 из 5 предыдущих домашних поединка.
- В матче первого круга «Челси» обыграл дома соперника со счетом 2:0.
Прогноз
Фаворит в этой встрече очевиден – это «Челси». «Аристократы» не могут себе позволить осечки, которая может им стоить места в зоне Лиги Чемпионов.
Команда Фрэнка Лэмпарда результативно играет в атаке, да и в личных встречах с «Кристал Пэлас» у «Аристократов» в последние годы проблем не возникало.
В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф2(-1) можно разместить с выгодным коэффициентом 1.819.