«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:28

В 32 туре АПЛ состоится лондонское дерби, в котором сыграют «Кристал Пэлас» и «Челси». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» уже не решают особых турнирных задач. За пять туров до конца сезона лондонский коллектив набрал 42 очка и расположился на 14 позиции в турнирной таблице.

В трех предыдущих матчах подопечные Ройя Ходжсона не взяли ни одного очка, поочередно уступив «Лестеру» (0:3), «Бернли» (0:1) и «Ливерпулю» (0:4). Очевидно, что на столь скудных результатах «Кристал Пэлас» сказывается отсутствие мотивации.

«Челси»

В отличие от «Стекольщиков» у «Пенсионеров» мотивация на финише сезона должна зашкаливать. Команда Фрэнка Лэмпарда пока сохраняет за собой четвертую позицию в рейтинге, но набравший ход «Манчестер Юнайтед» подобрался на расстояние двух зачетных пунктов.

В активе «Челси» четыре победы и одно поражения в пяти последних турах. Неудачным для команды оказался выезд к «Вест Хэму», который был сильней 3:2. На минувших выходных «Челси» спокойно разгромил дома «Уотфорд» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» — 7.420

Ничья – 4.350

Победит «Челси» — 1.500

Статистика

«Челси» забивал минимум 2 гола в 4 из 5 последних выездных матчах.

«Кристал Пэлас» проиграл 3 из 5 предыдущих домашних поединка.

В матче первого круга «Челси» обыграл дома соперника со счетом 2:0.

Прогноз

Фаворит в этой встрече очевиден – это «Челси». «Аристократы» не могут себе позволить осечки, которая может им стоить места в зоне Лиги Чемпионов.

Команда Фрэнка Лэмпарда результативно играет в атаке, да и в личных встречах с «Кристал Пэлас» у «Аристократов» в последние годы проблем не возникало.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф2(-1) можно разместить с выгодным коэффициентом 1.819.