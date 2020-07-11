«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:32

В 35-м туре АПЛ состоится дерби Лондона, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Арсенал». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Тоттенхэм»

К 34 туру чемпионата Англии «Шпоры» подходят в статусе девятой команды турнира. Команда Жозе Моуриньо в этом сезоне одержала 13 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

В домашних матчах «Тоттенхэм» набрал львиную долю очков (30) за счет десяти побед, при трех ничьих и четырех поражениях. В предыдущем матче английского чемпионата «Шпоры» не смогли вскрыть оборону «Брайтона» в гостях (0:0).

«Арсенал»

«Канониры» набрали на два пункта больше, чем их ближайший соперник в дерби, и занимают восьмую позицию в рейтинге команд АПЛ .

В активе команды Микеля Артеты серия из четырех матчей без поражений, в которых они обыграли «Саутгемптон» (2:0), «Норвич» (4:0) и «Вулверхэмптон» (2:0), а также сыграли вничью с «Лестером» (1:1).

В гостевых поединках этой кампании «Пушкари» одержали только четыре победы, при восьми ничьих и пяти поражениях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» — 2.730

Ничья – 3.400

Победит «Арсенал» — 2.700

Статистика

В трех последних домашних матчах «Тоттенхэм» пропустил только один гол.

В трех предыдущих встречах команд на стадионе «Шпор» забивалось не больше двух голов.

«Арсенал» выиграл три предыдущих выездных матча во всех турнирах.

Прогноз

Для обеих команд предстоящий матч очень важен с турнирной точки зрения. Играют не только соседи по турнирной таблице, но и принципиальные соперники, которые хотят закончить сезон в зоне еврокубков.

«Тоттенхэм» надежно играет при обороне в домашних матчах. «Арсенал» же постепенно стабилизировал игру в обороне. Учитывая эти факторы, ставка на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.970 в БК Pinnacle определенно несет в себе ценность.