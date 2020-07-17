Клубы-долгожители ФНЛ / Первый дивизион 1992-2020 | Ротор, Черноморец, Балтика, Рубин

Второй по значимости российский футбольный дивизион называют самой лучшей лигой мира. И в чем-то она является по-настоящему уникальной. Здесь как в НХЛ на протяжении нескольких сезонов ни одна команда не вылетает по спортивному принципу. На поле можно встретить игроков, которые еще совсем недавно выступали в Лиге Чемпионов и забивали в плей-офф Чемпионата Европы. И это, не говоря о курьезных ситуациях, когда клубы из-за долгов бойкотируют сборы и катаются через полстраны на поезде. Всего с 1992 года в первом российском дивизионе приняли участие 127 клубов. Среди них в свое время были питерский «Зенит», московское «Динамо» и казанский «Рубин», ныне выступающие в высшей лиге. Мы собрали для вас эксклюзивный ТОП клубов, которые провели больше всего матчей в Первом дивизионе и Футбольной национальной лиге с 1992 года.