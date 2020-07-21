«Аталанта» — «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 35-м туре Серии A «Аталанта» сыграет в Бергамо против «Болоньи». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 21.07.2020.
«Аталанта»
Сыграв вничью с «Вероной» в прошлом туре (1:1), «Аталанта» уступила вторую строчку «Интеру». Сейчас «Оробичи» базируются на третьей позиции и отстают от миланского клуба на один зачетный пункт.
После выхода из карантина команда Джан Пьеро Гасперини еще не проигрывала. В чемпионате Италии «Аталанта» одержала семь побед и дважды делила очки с соперниками, включая ничейный матч с «Ювентусом» (2:2).
«Болонья»
«Красно-синие» по итогам прошлого игрового дня в чемпионате Италии продлили серию без побед до четырех туров кряду. Подопечные Синиши Михайловича разгромно проиграли в гостях «Милану» (1:5), а также уступили дома «Сассуоло» (1:2). Между этими матчами «Болонья» разошлась миром с «Пармой» (2:2) и «Наполи» (1:1).
В активе гостей предстоящей встречи 43 очка и десятая позиция в рейтинге. От зоны еврокубков «Болонья» отстает на тринадцать очков.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» — 1.275
- Ничья – 6.490
- Победит «Болонья» — 10.310
Статистика
- «Аталанта» выиграла 6 предыдущих домашних матча в Серии A.
- Дома «Аталанта» победила «Болонью» в 5 последних поединках.
- «Аталанта» забивала минимум 2 гола в 7 предыдущих домашних матчах.
- Ставка на ТБ(2,5) прошла в 6 из 7 последних гостевых матчах «Болоньи».
Прогноз
У «Аталанты» самая результативная атака чемпионата Италии, которая должна себя проявлять в в предстоящем матче. «Оробичам» нужно брать максимум очков, что не еще больше не отстать от «Интера», и не подпустить к себе ближе «Лацио».
Для «Болоньи» сезон уже де-факто завершен. Команда не претендует на зону еврокубков, и не ведет борьбу за выживание. Учитывая наличие проблем в обороне у гостей, прогнозируем результативный матч. В БК Pinnacle ставку на ТБ(3,5) можно разместить с коэффициентом 1.847.