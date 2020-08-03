«Сидней Уондерерс» — «Перт Глори»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:34

В 26-м туре Лиги А «Сидней Уондерерс» сыграет дома против «Перт Глори». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Сидней Уондерерс»

После 23 сыгранных матчей «Сидней Уондерерс» набрал 30 очков и обосновался на девятой строчке в турнирной таблице. Команда отстает от зоны плей-офф на четыре очка.

В активе хозяев предстоящей встречи восемь побед и шесть ничьих. Еще в девяти матчах «Красные» проигрывали, а общая разница забитых и пропущенных голов составляет 29:31.

Отметим, что «Сидней Уондерерс» не проигрывает в четырех последних турах – 1 победа и 3 ничьи. В этих поединках проходила ставка на ТМ(2,5).

«Перт Глори»

«Перт Глори» тоже сыграл 23 матча в чемпионате Австралии, набрав 34 балла. Этот показатель базирует команду на пятой строчке в турнирной таблице.

Гости грядущей встречи одержали девять побед и семь раз сыграли вничью. Еще в семи поединках «Фиолетовые» проигрывали. Нападение команды наиграло на 40 голов, а защита пропустила 29 мячей.

«Перт Глори» проиграл три из пяти предыдущих матча в Лиге А. В трех из пяти последних гостевых матчах команды забивалось не больше двух голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сидней Уондерерс» — 2.810

Ничья – 3.430

Победит «Перт Глори» — 2.590

Статистика

«Сидней Уондерерс» не проигрывал в четырех предыдущих домашних матчах.

«Перт Глори» не побеждал в шести последних гостевых поединках.

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в четырех из пяти предыдущих очных встречах команд в Сиднее.

Прогноз

«Синей Уондерерс» в последних матчах не блистал результативностью. «Перт Глори» в гостевых встречах также не отличается высокой результативностью.

Кроме того, команды сосредоточены на достижении максимального результата, поэтому отдельное внимание в этом матче они уделят обороне. Исходя из этого, ставка на ТМ(3) с коэффициентом 1.564 выглядит весьма перспективно.