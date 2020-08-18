Только «Динамо»! Скриньте: Никола Моро станет звездой РПЛ

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вчера, 10:16

«Соккер.ру» приветствует в РПЛ очень интересного полузащитника из Хорватии, которому по силам повторить путь соотечественника, ровесника и тезки Влашича.

Больше Моро интересных и разных!

Историческая личность Жан Виктор Моро был великим полководцем, достойным противником Суворова (на полях брани) и Наполеона (на политической арене). Бонапарт видел в Моро угрозу своей власти, поэтому сделал его изгнанником, а после нескольких лет спокойной жизни в США Жан Виктор стал еще и изменником, решив повоевать на стороне союзников против Франции. Моро погиб от ядра соотечественников в звании генерала-фельдмаршала Российской Империи и похоронен в Санкт-Петербурге.

Другой известный Моро — литературный персонаж из фантастического романа Герберта Уэлса «Остров доктора Моро». Великий ученый и жестокий человек на острове в Тихом океане превращает животных в зверолюдей, и в какой-то момент согласно классическому принципу подобных произведений «что-то идет не так». Есть еще несколько живописцев и скульпторов Моро, еще парочка военных деятелей, актрисы, оперная певица и многократный призер Олимпийских игр. Знаменитая французская фамилия, которую отныне будет прославлять в России хорватский футболист.

Только «Динамо»!

Пока что в карьере Моро есть только «Динамо». С юных лет Никола занимался в академии загребского «Динамо», прошел все ступени, выпустился и попал в главную команду, к тренировкам которой привлекается с сезона 2015/16. Тренируясь с мастерами, 17-летний Моро играл за вторую команду во второй хорватской лиге и за юношеский состав «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА , но уже в 19 лет полузащитник стал полноценным игроком основы.

К 22 годам у центрального хавбека Моро 115 матчей и 10 голов за главную команду загребского «Динамо», прошлой осенью Никола помог своей команде пробиться в основную сетку Лиги чемпионов, где играл в стартовом составе против «Аталанты», «Шахтера» и «Манчестер Сити». Результативными действиями не отметился, зато получил красную карточку в домашнем матче с «Шахтером»: был удален на 74-й минуте, когда на табло горели две «единички», и пропустил самое веселье, ведь встреча закончилась со счетом 3:3.

Из родного «Динамо» Моро переходит в одноименный московский клуб, а ведь мог отправиться в Киев: по слухам, тамошнее «Динамо» тоже делало предложение коренному динамовцу. Звал Николу в Украину и «Шахтер», но тут без шансов, как вы догадались — у «горняков» неправильное название. Шутка, конечно. А если серьезно, то московское «Динамо» усилилось классным парнем и прогрессирующим футболистом, у которого к 22 годам немалый опыт за плечами, в том числе международный — не только в Лиге чемпионов, но и в молодежной сборной Хорватии, где Моро один из лидеров.

Детали сделки

Моро — пока что самый дорогой трансфер «Динамо» этим летом. За хорватского хавбека «бело-голубые» заплатили загребским одноклубникам 8.5 млн евро. Наверняка оговорены и дополнительные бонусы в случае успешных выступлений Николы в России. Остается добавить, что Моро заключил с «Динамо» долгосрочное соглашение сроком на 5 лет.

Почему Моро выбрал «Динамо»?

Хорватский новичок дал такое объяснение:

Я выбрал московское «Динамо», потому что это клуб с большими целями, большими амбициями и отличными планами на будущее. Уверен, что смогу здесь прогрессировать и расти как футболист. Когда я увидел фотографии стадиона, то немедленно представил себя, выступающим на нём. Я неплохо знаю российскую Премьер-Лигу, следил за чемпионатом и могу сказать, что это непростой турнир. Здесь качественные футболисты, команды с различными стилями игры и довольно непредсказуемые результаты. Для меня это однозначно шаг вперёд в карьере.

Что ж, если Моро продемонстрирует настрой, соответствующий словам, то добьется успеха в РПЛ . Добавлю еще парочку штрихов от себя. Во-первых, Никола перешел в «Динамо», потому что москвичи смогли себе это позволить. Такое банальное объяснение больше всего соответствует действительности: после пандемии далеко не все клубы готовы платить «живые» деньги, даже богатеи стали больше внимания уделять бухгалтерии.

В обычных обстоятельствах талант уровня Моро мог поехать в условный «Челси» и повторить судьбу Марио Пашалича, который несколько лет не вылезал из командировок. Сейчас в футбольном мире снова модно жить по средствам, никто не хочет раздувать составы, что на руку российским клубам, которые могут платить. В другой год «Динамо» вряд ли удалось бы выдержать конкуренцию за Моро, здесь дикий 2020-й помог.

Зачем Моро нужен «Динамо»?

Никола — нужное и удачное приобретение сразу по нескольким причинам. Во-первых, в центр поля нужен был еще хотя бы один игрок, ведь «Динамо» начало сезон с безальтернативными Каборе и Фоминым, а впереди плотный график, квалификация Лиги Европы и, надеемся, основной турнир. Во-вторых, Моро вписывается в план по омоложению команды, при этом в свои 22 года он уже стреляный воробей. В-третьих, 8.5 млн евро — это сумма, которая легко может вырасти вдвое, если Никола покажет себя в РПЛ . Идеальная инвестиция в состав. Что же касается игровых качеств, пусть об этом говорят профессионалы. Кирилл Новиков считает, что Моро поможет «Динамо» выйти на новый уровень: