«Манчестер» или «Пенчестер»? Оцениваем 22 пенальти «Юнайтед»

Для МЮ сезон завершен, но «Соккер.ру» не готов так легко отпустить щекотливую тему. Все ли 22 пенальти в пользу «красных дьяволов» были назначены по делу?

В полуфинальном матче Лиги Европы против «Севильи» манкунианцы получили право на 22-й пенальти в сезоне 2019/20. Бруну Фернандеш реализовал свою попытку в дебюте встречи, но «Севилья» ответила двумя голами с игры и не пустила команду Оле-Гуннара Сульшера в финал. Чтобы вы понимали, 22 пенальти за сезон за последние пять лет не получала ни одна команда, предыдущими баловнями судьбы и арбитров были футболисты «Барселоны» в сезоне 2014/15. Месси и Ко тогда исполнили 24 одиннадцатиметровых.

Но та «Барселона» под руководством Луиса Энрике оформила «Золотой требл», а в атаке каталонцев свою лучшую кампанию проводило трио Месси-Суарес-Неймар. МЮ в сезоне 2019/20 получил право на пенальти в 45% матчей Лиги Европы и в 34% встреч АПЛ . Но сколько из этих 22 пенальти манкунианцы реально заслужили? Кстати, первый одиннадцатиметровый в этой выдающейся цепочке был назначен 372 дня назад. Год и одну неделю спустя разбираемся…

1. «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 4:0 — железобетонный пенальти

Маркус Рэшфорд ворвался в штрафную площадь «Челси», убрал мяч в сторону и нарвался на неуклюжий фол со стороны Курта Зума, который наступил форварду на ногу, пытаясь сыграть в мяч. С этого пенальти МЮ открыл счет, он был очень важен для результата, но придраться не к чему — нарушение стопроцентное.

2. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 — подножка, пенальти был

Второй тур АПЛ — и снова пенальти в пользу МЮ . В середине второго тайма Поль Погба ловко пробросил мяч в сторону, а Конор Коуди выставил ногу, о которую француз с удовольствием споткнулся. Все основания для назначения пенальти были. Сам пострадавший подошел к точке и проиграл дуэль Рую Патрисиу, матч так и закончился со счетом 1:1.

3. «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:2 — железобетонный пенальти

На 70-й минуте у Рэшфорда был шанс сравнять счет с «точки», но Маркус попал в штангу. Пенальти стопроцентный: Миливоевич не успел за МакТоминэем и демонстративно завалил шотландца на газон.

4. «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» — 1:0 — художества Рэшфорда, не пенальти

Рэшфорд покатился Неймаром по газону после столкновения с Чагларом Союджу, но повторы не убеждают в том, что турок нарушал правила: Маркус развил большую скорость, налетел на защитника, который не выставлял ногу шлагбаумом и честно тянулся к мячу. Это игровое столкновение, никак не пенальти. Тем не менее Рэшфорд забил единственный мяч в игре с этого пенальти, а ведь в финальной версии турнирной таблицы МЮ и «Лестер» разделили только 4 очка.

5. «Партизан» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 — пенальти

Первый пенальти в Лиге Европы пришелся на матч третьего тура группового этапа против «Партизана». Брендон Уилльямс в концовке первого тайма втащил мяч в штрафную и получил по ногам от запоздавшего «партизана», Марсьяль был точен и принес МЮ победу в игре, которая прошла под диктовку соперника.

6. «Норвич» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3 — «левый» пенальти, ошибка VAR

Дэниэл Джеймс ворвался в штрафную, врезался в Бена Годфри, оба повалились на газон. Арбитр предлагает продолжить игру, но вмешивается VAR : пенальти. Рэшфорд проиграл дуэль мастеру по отражению пенальти Тиму Крулу, который намертво забрал мяч. «Левый» одиннадцатиметровый не повлиял на результат встречи.

7. «Норвич» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3 — пенальти, игра рукой

Впрочем, «правый» пенальти тоже не изменил счет на табло: Тим Крул дважды справился с ударами с «точки», огорчив еще и Марсьяля. Второй одиннадцатиметровый назначен по делу: Кантвелл расставил руки, выпрыгивая на удар Фреда, в одну из верхних конечностей мяч и угодил. Без VAR могли не разобраться, но здесь система видеопомощи сработала идеально.

8. «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 — не пенальти

И снова в главной роли Дэниэл Джеймс, который вбежал в штрафную и попытался опереться на Маркоса Алонсо. Испанца под рукой не оказалось, и футболист МЮ рухнул на газон. Важный первый гол в матче Кубка Лиги МЮ забил с вымышленного пенальти, потом «Челси» сравнял счет, но Рэшфорд оформил «стандартный» дубль выстрелом со штрафного.

9. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 2:1 — похоже на пенальти

Не уверен только из-за отсутствия в трансляции повтора с другой камеры, хотелось бы оценить, насколько существенным был контакт ноги Сиссоко с ногой Рэшфорда. Имеющиеся ракурсы приводят к мнению, что Сиссоко сыграл не совсем чисто, а на такой высокой скорости для падения хватило даже минимального контакта. Рэшфорд оформил дубль, МЮ выиграл у «Тоттенхэма» и Моуриньо.

10. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 — 100% пенальти

Рэшфорд полез в штрафную на толпу «горожан», а подкравшийся сзади Бернарду Силва совершил откровенный фол, в котором не было прямой необходимости. Без вопросов.

11. «Манчестер Юнайтед» — « АЗ Алкмар» — 4:0 — пенальти

На момент назначения пенальти МЮ выигрывал 2:0, Мата с «точки» довел дело до разгрома. По назначению вопросов нет: Гринвуд врывался в штрафную, а защитник наивно выставил перед ним ногу.

12. «Манчестер Юнайтед» — «Норвич» — 4:0 — пенальти, фол вратаря

Тим Крул, отбивший два пенальти в предыдущей встрече этих команд, здесь собственноручно заработал себе еще одно развлечение. Вернее, руки-то голландец как раз успел убрать, когда катился под Уилльямса, но по инерции корпусом все же подсек соперника. Это не грубый фол, возможно, игрок МЮ мог даже постараться уйти от столкновения, однако назначение пенальти точно не является ошибочным.

13. «Транмер» — «Манчестер Юнайтед» — 0:6 — 100% пенальти

Вратарь «Транмера» забыл, что можно играть руками, и пошел в подкат против Тахита Чонга. В мяч не попал и получил шестой гол в игре от Гринвуда с пенальти.

14. «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» — 3:0 — явная и очевидная ошибка, привет VAR

Бруну Фернандеш «нарисовал» пенальти и забил гол, но VAR должен был указать судье на явную и очевидную ошибку: да, португалец пробросил мяч мимо Бена Фостера, вратарь не играл в мяч, но есть прекрасные повторы, свидетельствующие о том, что Фернандеш поджал ноги за доли секунды до контакта с вратарем, то есть сначала сам выключился из эпизода.

15. «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге» — 5:0 — циничная игра рукой, пенальти

Защитник «Брюгге» Симон Дели сыграл, словно он вратарь. Абсолютно справедливый пенальти и красная карточка для горе-голкипера без перчаток.

16. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 — основания для назначения в наличии

Погба прорывался к воротам по лицевой линии с правого фланга, Дайер не успел вступить в легитимное единоборство, толчок пришелся в бок и в спину Полю. Спорить сложно, хотя Моуриньо остался недоволен работой арбитров и VAR на этой игре. Но когда Жозе вообще был всем вокруг доволен?

17. «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» — 5:2 — пенальти

Адам Смит на пару мгновений утратил координацию и забыл одернуть или спрятать руку от мяча. Фол по неосторожности? Да. Пенальти? Тоже да.

18. «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3 — 100% фол, только в атаке

Гадость, гадость! Вот это точно типичный «Пенчестер Юнайтед». В середине первого тайма Фернандеш затеял финт Зидана на входе в штрафную, во время разворота приземлился шипами на лодыжку Эзри Конса, а через минуту уже бил пенальти, назначение которого сродни преступлению. МЮ открыл счет, футболисты «Астон Виллы» оказались деморализованы и проиграли крупно. Забавный Фернандеш и после игры настаивал, что пенальти был.

🗣«It was a penalty, I don't provoke the contact»



Bruno Fernandes on if he was fortunate for his penalty against Aston Villa pic.twitter.com/lMaTdGJfNZ