РПЛ теряет места в группах еврокубков. Объясняем реформу УЕФА

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вчера, 13:00

Появляется Лига Конференций и сокращают Лигу Европы, а «Соккер.ру» объясняет футбольные перемены.

Повлиял откат на седьмую строчку?

Если бы РПЛ не отдала португальцам шестое место в рейтинге ассоциаций УЕФА , то в сезоне 2021/22 мало что менялось бы – чемпион и вице-чемпион России прошли бы напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов, а третий призер должен был бы пройти квалификацию.

Обладатель кубка отправлялся бы напрямую в группу Лиги Европы, если бы речь шла о команде, что не завоевала путевку в Лигу чемпионов. А если трофей взял бы кто-то из первой троки – в группе оказался бы четвертый призер РПЛ , как сейчас. А теперь два участника от чемпионата России через год попадут в Лигу Конференций.

Что это за турнир и зачем он УЕФА ?

Нужны деньги и престиж. Надо больше матчей. Придумали простую систему – заберут 12 клубов из Лиги Европы, оставив 32 (8 групп по 4 команды, как в ЛЧ ), и отправят их в новый турнир – Лигу Конференций, где тоже будет 32 участника, новые матчи и еще один кубок под эгидой УЕФА .

Но есть разница с ЛЕ . Автоматически в группы ЛК не попадет никто. Зато чемпионы ассоциаций, что вылетели в первом раунде квалификации ЛЧ , разделят путевки в групповой раунд между собой. По престижу тоже понятно – Лига Европы станет более статусной, а остальные получат шанс на еще один международный трофей и путевку в ЛЕ для победителя.

Каким будет представительство РПЛ ?

В следующем сезоне только один клуб из РПЛ точно отправится в Лигу Европы. Или даже не из высшей лиги, если команда ФНЛ выиграет Кубок России. Вырастает вес этого турнира, особенно в следующем сезоне, ведь пока нет победителя Лиги Конференций, то именно обладатель Кубка России напрямую окажется в группе ЛЕ .

Поскольку РПЛ скатилась на седьмую строчку в рейтинге, то теряет одного представителя в Европе. Увидим 2 клуба в ЛЧ , 1 клуб в ЛЕ и сразу 2 в Лиге Конференций. Еще одна плохая новость – позже и победитель Кубка, и третий призер, если кубок выиграет чемпион или вице-чемпион, отправятся в раунд плей-офф Лиги Европы, то есть будет шанс вылететь.

Почему важно вернуть шестое место?

Ответ прост – в таком случае будет 2 клуба в группе Лиги чемпионов, как сейчас. Это деньги, большие деньги. Третий призер отправится в 3-й квалификационный раунд ЛЧ , получит шанс как минимум отправиться в группу Лиги Европы в итоге. Также шестое место, в отличие от седьмого, отправит обладателя Кубка (или 4 команду РПЛ , если кубок возьмет клуб с путевкой в ЛЧ ) сразу в группу ЛЕ .

Разница очень простая – в группах тебе гарантируют шесть матчей, где можно улучшить коэффициент России. А если вылетел в квалификации, которая не отправляет в низший турнир – прощай европейский сезон. Но есть ли шансы обойти Португалию в новом формате? Разве что через два года, поскольку два провальных сезона от клубов РПЛ привели к разрыву в 4 очка, что вырастет, когда уберут показатель пятилетней давности.

Еврокубки мало кому из РПЛ светят?

В РПЛ теперь напрямую в Лигу чемпионов отправляется только чемпион. Вице-чемпиону достается труднейшая квалификация, которую пройти крайне трудно – повторит опыт «Краснодара». Также в Лиге Европы можем не увидеть ни одного представителя топ-5 РПЛ , если Кубок России выиграет, например, «Ахмат». Тогда этот клуб отправится в квалификацию ЛЕ .

Раньше третье место в РПЛ отправляло в Лигу чемпионов – собственного, так случилось в прошедшем сезоне, а сейчас третий призер может оказаться в квалификации, даже не в группе, Лиги Конференций – третьего по статусу турнира. Там же будет четвертый призер. И все, если Кубок России достанется клубу не из топ-4 РПЛ . Шестой команды из чемпионата точно не будет в Европе, пятая – под вопросом.

РПЛ нужен финал Лиги Конференций?

Все из-за того, что некоторые российские клубы несерьезно относились к матчам Лиги Европы, где проще набрать очки. Кто виноват? Отчасти «Арсенал» и «Уфа» — оказались неготовыми пройти в группы Лиги Европы, а общие баллы делились на шесть. Также виноват «Спартак» — ужасные результаты в позапрошлом и прошлом сезонах. Винить «Краснодар» или «Локомотив» сложнее – есть продуктивные сезоны рядом с провальными.

Меньше всего вопросов к «Зениту» и ЦСКА , ведь полных провалов у них не было, хотя последний «армейский» сезон тоже сказался негативно – набрали непривычно мало баллов, хотя больше, чем «красно-белые». С другой стороны, «Зенит», ЦСКА , «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак» имели все, чтобы каждый год заходить в группы ЛЧ и ЛЕ . Могли мечтать достать Францию, а не надеяться, что португальцы провалятся и вернут шестую строчку.

Впрочем, появление Лиги Конференций с одной стороны открывает новый горизонт. Там будет меньше клубов из топ-5, но больше равных соперников. «Краснодар», ЦСКА или «Спартак», финишировав на 3 или 4 местах, получат шанс пройти далеко в Лиге Конференций. Но пора просыпаться, в РПЛ больше пяти интересных клубов, а если будет неожиданный победитель Кубка России – например, «Сочи», то из чемпионата в еврокубки отправится всего четыре команды.

Также есть большая опасность, если несерьезно подойдут к квалификации Лиги Конференций, что в группах еврокубков через два года увидим непривычно мало клубов РПЛ . Время расслабленного отношения к европейским матчам должно пройти, денег в чемпионате становится меньше, трибуны будут полупустыми, премиальные УЕФА буквально могут спасти отдельные клубы – тот же «Ростов» от них зависит напрямую.

В РПЛ есть минимум 9 клубов с европейскими амбициями у руководства. Это «Спартак», «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», «Зенит», ЦСКА , «Рубин», «Сочи» и «Ростов». «Арсенал», «Ахмат» и «Уфа» — второй эшелон команд, что не прочь оказаться в еврокубках. Например, через успех в Кубке России. В Грозном неслучайно выбивали снятие запрета УЕФА на проведение матчей. Но из 11 клубов в Европе будет всего 5 (если шестой не выиграет ЛЧ или ЛЕ , конечно).

Но завершить объяснение хочется хорошей новостью. После реформы получим 3 еврокубка по 32 команды уже в 2021-м. Это значит, что матчей будет больше, престиж ЛЕ поднимается – драка станет серьезнее. При этом третье место в группе Лиги Европы отправит в плей-офф Лиги Конференций, как сейчас третья строчка в ЛЧ отправляет в плей-офф ЛЕ . Если российские клубы будут неумело проходить квалификации – можем увидеть мало команд в группах.