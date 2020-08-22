ПСЖ – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:18

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на финальный матч Лиги Чемпионов, который состоится 23-го августа 2020 года в Лиссабоне.

ПСЖ

Чемпион Франции получил возможность впервые в истории завоевать кубок европейских чемпионов. Команда Томаса Тухеля успешно прошла групповой раунд, после чего, выбила в плей-офф «Боруссию», «Аталанту» и РБ «Лейпциг».

Отметим, что в текущем розыгрыше турнира команда из Парижа проиграла только раз – в гостях у Дортмунда (1:2). Между тем, ПСЖ забивал минимум два гола в 5 из 6 предыдущих матчах на турнире.

«Бавария»

«Бавария» остается единственной командой, которая выиграла все матчи в текущем сезоне Лиги Чемпионов. Команда Флика набрала максимум очков в группе, после чего дважды обыграла «Челси», разгромила «Барселону» (8:2) и уверенно прошла «Лион» в полуфинале (3:0).

Таким образом, победная серия «Баварии» в ЛЧ длиться уже десять матчей кряду. В шести предыдущих матчах на турнире Мюнхен забивал не меньше трех голов.

Котировки букмекеров

Победит ПСЖ – 3.240

– 3.240 Ничья – 4.180

Победит «Бавария» — 2.060

Статистика

В пяти последних очных встречах команд три раза выиграла «Бавария» и дважды GC:/

Ставка на ТМ(3,5) сыграла в 3 из 5 предыдущих очных противостояниях соперников.

Серия без поражений ПСЖ длится 12 матчей во всех турнирах.

длится 12 матчей во всех турнирах. У «Баварии» серия из 20 побед подряд во всех соревнованиях.

Прогноз

ПСЖ и «Бавария» получили возможность взять «ушастый» кубок, после того, как турнир покинули сильные команды. В финале команды будут играть на результат, поэтому цена ошибки здесь возрастает вдвойне.

Полагаем, что высокой результативности в этом противостоянии не будет. В БК Pinnacle ставку на ТМ(3,5) можно разместить с коэффициентом 1.884.