«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1598263515

вчера, 13:05

«Локомотив» и «Ахмат» сыграют в пятом туре чемпионата России. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 26.08.2020.

«Локомотив»

«Железнодорожники» положили себе в актив семь очков после четырех сыгранных туров, и занимают четвертую позицию в рейтинге. Первое поражение в сезоне команда потерпела в прошлом туре, когда уступила в гостях «Спартаку».

Перед этим московский коллектив обыграл «Рубин» (2:0) и «Краснодар» (1:0), а также поделил очки с «Уралом» (1:1).

«Ахмат»

У команды из Грозного тоже семь очков перед стартом пятого тура чемпионата России. В двух предыдущих поединках «Ахмат» отметился победами над «Ротором» (3:1) и «Химки» (2:1).

Перед этим «Зеленые» неудачно сыграли в гостях у «Спартака» (0:2), а также разошлись миром с «Арсеналом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» — 1.769

Ничья – 3.640

Победит «Ахмат» — 4.820

Статистика

«Локомотив» не проигрывал в 7 последних домашних матчах РПЛ .

. «Ахмат» проиграл два последних матча «Локомотиву» в гостях.

«Локомотив» не пропускал голов в пяти последних домашних матчах против «Ахмата».

Прогноз

«Локомотив» неудачно сыграл в прошлом туре и теперь, будет стараться реабилитироваться. Дома «Железнодорожники» играют стабильно и редко пропускают больше одного гола.

«Ахмат» в гостевых матчах против соперника ни разу успеха не добивался. Предлагаем взять ставку на П1 с коэффициентом 1.769 в БК Pinnacle.