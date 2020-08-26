«Ренн» — «Монпелье»: прогноз и ставки от БК Pinnace

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вчера, 08:57

Во втором туре Лиги 1 «Ренн» на своем поле примет «Монпелье». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 29.08.2020.

«Ренн»

«Красно-синие» стали главной сенсацией прошлого сезона Лиги 1. Досрочно прерванный чемпионат позволил «Ренну» завершить розыгрыша на третьей строчке, которая дает право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.

В стартовом туре новой кампании «Ренн» разделил очки в гостях с «Лиллем» (1:1). Отметим, что в четырех предыдущих домашних матчах чемпионата команда не проигрывала.

«Монпелье»

«Бело-синие» довольствовались восьмой позицией в прошлом сезоне, которая не предоставила им шансов сыграть в еврокубках. В 28-ми матчах прерванного чемпионата «Монпелье» показал такие результаты: 11 побед, семь ничьих и десять поражений. Атака команды наиграла на 35 голов, а защита пропустила 34 мяча.

Стартовый тур нового чемпионата Франции «Монпелье» пропустил. Добавим, что четыре последних матча на выезде в Лиге 1 команда проиграла.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Ренн» — 2.070

Ничья – 3.380

Победа «Монпелье» — 3.940

Статистика

«Ренн» выиграл 3 из 5 предыдущих домашних матча у «Монпелье».

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 4 из 5 последних встреч команд на стадионе «Ренн».

«Монпелье» не забивал голов в 4 последних гостевых матчах Лиги 1.

Прогноз

У «Ренна» положительная статистика домашних матчей против соперника. К тому же, «Монпелье» в гостях показывает не лучшие результаты, а хозяева надежно играют в обороне.

При таком раскладе, ставка на победу хозяев с коэффициентом 2.070 выглядит весьма привлекательно.