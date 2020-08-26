«Реймс» — «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Во втором туре Лиги 1 сыграют «Реймс» и «Лилль». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 30.08.2020.
«Реймс»
В стартовом туре нового сезона Лиги 1 «Реймс сыграл вничью в гостях с „Монако“. Отметим, что прошлом розыгрыше чемпионата Франции „Красно-белые“ досрочно закончили на сезон шестой позиции, и получили право сыграть в квалификации Лиги Европы.
Отметим, что в пяти последних матчах чемпионата „Реймс“ не проигрывал – три ничьи и две победы.
„Лилль“
„Доги“ в стартовом туре Лиги 1 принимали дома „Ренн“ и разделили очки с соперником (1:1). Прошлый розыгрыш чемпионата Франции „Лилль“ провел не совсем удачно, финишировав вне первой тройки – на четвертой позиции.
В 28-и сыгранных турах команда показала такие результаты: 15 победы, четыре ничьи и 19 поражений. Показатели забитых и пропущенных голов составили 35 на 27.
Котировки БК Pinnacle
- Победит „Реймс“ — 3.180
- Ничья – 3.100
- Победит „Лилль“ — 2.530
Статистика
- В 9 из 10 домашних матчах „Реймса“ прошла ставка на ТМ(2,5).
- „Лилль“ победил в 3 последних гостевых матчах Лиги 1.
- Ставка на ТМ(2,5) прошла в 3 последних матчах „Лилля“.
- „Реймс“ не проигрывал в 9 из 10 домашних матчах Лиги 1.
Прогноз
„Реймс“ в домашних матчах надежно играет в обороне, за счет чего и добивается положительных результатов. Кроме того, в четырех последних очных встречах команд на стадионе „Красно-белых“ забивалось не больше двух голов.
Исходя из этого, предлагаем ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.546 в БК Pinnacle.