«Реймс» — «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:12

Во втором туре Лиги 1 сыграют «Реймс» и «Лилль». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 30.08.2020.

«Реймс»

В стартовом туре нового сезона Лиги 1 «Реймс сыграл вничью в гостях с „Монако“. Отметим, что прошлом розыгрыше чемпионата Франции „Красно-белые“ досрочно закончили на сезон шестой позиции, и получили право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Отметим, что в пяти последних матчах чемпионата „Реймс“ не проигрывал – три ничьи и две победы.

„Лилль“

„Доги“ в стартовом туре Лиги 1 принимали дома „Ренн“ и разделили очки с соперником (1:1). Прошлый розыгрыш чемпионата Франции „Лилль“ провел не совсем удачно, финишировав вне первой тройки – на четвертой позиции.

В 28-и сыгранных турах команда показала такие результаты: 15 победы, четыре ничьи и 19 поражений. Показатели забитых и пропущенных голов составили 35 на 27.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Реймс“ — 3.180

Ничья – 3.100

Победит „Лилль“ — 2.530

Статистика

В 9 из 10 домашних матчах „Реймса“ прошла ставка на ТМ(2,5).

„Лилль“ победил в 3 последних гостевых матчах Лиги 1.

Ставка на ТМ(2,5) прошла в 3 последних матчах „Лилля“.

„Реймс“ не проигрывал в 9 из 10 домашних матчах Лиги 1.

Прогноз

„Реймс“ в домашних матчах надежно играет в обороне, за счет чего и добивается положительных результатов. Кроме того, в четырех последних очных встречах команд на стадионе „Красно-белых“ забивалось не больше двух голов.

Исходя из этого, предлагаем ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.546 в БК Pinnacle.