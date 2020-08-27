Сомнения в тренерах, селекция и молодежь. «Быки» и «армейцы» — близнецы-братья

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вчера, 20:00

Думаете, между клубами ничего общего? После их очной футбольной встречи «Соккер.ру» докажет сходство.

Довольно успешная селекция

ЦСКА мощно выступает, когда Гинер получил отмашку, что можно тратить деньги. Но и без больших средств тоже справлялись. Прямо сейчас у «армейцев» лучшее трансферное лето. Отчасти потому, что остальные затаились, отчасти из-за Гаича и Фукса – ребят из расширенного списка в сборные Аргентины и Бразилии, а также перехвата у «Ростова» Зайнутдинова, который еще и не легионер, в отличие от Урунова из «Спартака» — казахи проходят по квоте, где есть армяне или белорусы, но нет узбеков. Если Ганчаренко дождется еще одного-двух новичков – Бабаев заслужит премию. Но и «Краснодар» собрал толковый состав, хотя и не этим летом: Петров, Рамирес, Вильена, Кабелла, Классон или Вандерсон — на своем месте. Разве что форварда молодого яркого не хватает, Ари и Берг – старенькие.

Желание доверять молодым

Нельзя написать «умение», поскольку у двух команд рядом с юными футболистами — опытные. Акинфеев, Васин, Набабкин до травмы, Магнуссон, Фернандес, Петров, Мартынович, Берг или Газинский не вчера родились как известные игроки. Но одновременно есть Сафонов, Сорокин, Уткин и Сулейманов у «Краснодара», Фукс, Дивеев, Карпов, Обляков, Марадишвили, Кучаев, Чалов и Влашич у ЦСКА . Как видите, у Ганчаренко десант тех, кто или проходил недавно, или до сих пор проходит в молодежные сборные своей страны еще шире. «Армейцы» омолодились, что служило их объяснением отката в таблице в прошлом сезоне. У «Краснодара» такого оправдания нет, но молодежь есть.

Смелая игра в прессинге

Есть специальные матчи, в которых ЦСКА отказывается от высокого прессинга, но там дело в сопернике. Но по сумме матчей «армейцы» — лидер начала сезона по перехватам (по 16 штук), встречают оппонентов смело и нередко высоко. «Краснодар» идет на четвертом месте, но среди традиционных лидеров нет рядом никого – «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» играют совершенно иначе. Получается, что у Мусаева и Ганчаренко похожая философия, хотя разные схемы и подходы к владению мячом. Но это важный момент, поскольку прессинг тоже определяет победителя, когда он есть.

Глупейшие ошибки в защите

Не знаем, чем там провинился Акинфеев в глазах футбольной удачи, но так, как над Игорем Владимировичем порой издеваются Дивеев, Набабкин или Карпов, не говоря о товарище Васине, над ним и соперники по ЛЧ не издевались. В РПЛ защита ЦСКА ныряет под плинтус сама и без видимых на то причин. Но вспомните последний заход в ЛЕ – тоже провал. Идеальная игра Фукса нужна в этом сезоне, без нее будет сложно. А теперь перейдем к Сафонову. Сколько у Матвея десятков сэйвов в 2020 году? Центр защиты «Краснодара» — слабое место. Кайо и Мартынович грубо ошибались, травмированный Спаич привозил, Сорокин – тоже. Вся четверка не без греха, потому Матвей и тащит по 8-9 ударов за матч со сложными соперниками.

Вопросы к опорным зонам

Были времена, когда Газинский успевал и голевые передачи раздавать, и при поддержке Каборе зачищать чужие атаки. Но те времена прошли, проскочить к воротам Сафонова по центру перед штрафной площадью стало легче. Были времена, когда Вернблума обзывали последними словами соперники, но все признавали – речь об одном из самых крутых футболистов РПЛ своего времени, причем эпитет этот и о жесткости, и о качестве игры. Швед помогал в середине, а сейчас есть только Марадишвили, которому не хватает опыта, хотя сейчас он в роли Ахметова времен вызова Ильзата в сборную России – выходит в опорной зоне и смотрится лучше остальных. Но если бы ЦСКА и «Краснодар» могли добавить еще по одному человеку в центр – оба тренера одобрили бы такую опцию. Чистых разрушителей нет, Газинский и Марадишвили — важные, но они из другого теста.

Открытый подход к атакам

В этом сезоне выборка слишком маленькая, но не удивительно, что у «Краснодара» и ЦСКА по одному голу после стандартов, а остальные – в позиционных атаках. «Армейцы» логично меньше владеют мячом (хотя тут и календарь важен, с «Зенитом» играть нужно не так, как с «Уралом»), но и Мусаев, и Ганчаренко требуют одного. Тренерам важно, чтобы их команды атаковали открыто и забивали с игры. Для этого к Чалову добавили Гаича и Зайнутдинова с широким функционалом у последнего. Для этого в команду, что ждала Классона – рады за шведа, что вернулся — добавляли новых атакующих игроков, вроде Кабеллы. Если бы «Краснодар» играл успешно, то ЦСКА рад был бы скопировать подход южан и тоже чаще давить, играть ярко выраженным первым номером.

Отсутствие чемпионского нрава

ЦСКА тащат Акинфеев, Фернандес и Влашич – три готовых чемпиона, хоть в прошлом сезоне по «золоту» выдавай, они играли на нужном уровне. «Краснодар» тащил Классон, но без него не появился на поле человек, который в роли Дзюбы – и забьет, и отдаст, и матч неудачный превратит в трехочковый. «Краснодару» ужасно не хватает характера чемпионов — это не львы. А у ЦСКА подростковый нрав – обыгрывали многих, когда все получалось, но хватает короткого неудачного отрезка – конец истории, сушите весла, привезет и Васин, и Карпов, а промажут и Гаич, и Чалов. Вчерашних соперников объединяет то, что оба коллектива, невзирая на разную выдержку – «Краснодар» взрослее и сыграннее — не готовы лидировать в РПЛ прямо сейчас. Да и не лидируют, как знаете.

Понимание, куда все движется

Под конец – ключевой пункт. Смотрите, что имеют клубы. Селекция уже неплохая, молодежь уже воспитали. Деньги или потрачены («Краснодар»), или тратятся ( ЦСКА ). В прошлом сезоне провалили Лигу Европы – еще одна общая деталь, но связана со всем, сказанным выше. И отсутствие характера, который позволяет взять три очка в плохом матче, тоже влияет. Конечно, ЦСКА может устроить камбэк. И у «Краснодара» такие бывают. Но на длительном отрезке разве виден чемпионский прогресс? Вот и получается, что соперников, сыгравших 1:1, объединяет также понимание, что если Гаич, Фукс и Зайнутдинов не сделают из ЦСКА команду для второго места, которое даст путевку в ЛЧ , а Мусаев не выведет «Краснодар» в группу ЛЧ , то видна одна общая опция.

Остается только смена тренеров, если не будут использованы перечисленные выше козыри и не исправят упомянутые минусы. Ганчаренко дали усиление и ждут результат. А Мусаеву доверяют, хотя понятно, что «Краснодар» бесхарактерный. И такие коллективы с настолько сильными кадрами меняются на глазах, лишь если появляется тренер с железной волей и чемпионскими амбициями, подтвержденными тактическими идеями. Виктор Михайлович уйдет, если будет недостаточно хорошим педагогом. А Мурад Олегович – когда станет понятно, что «Краснодар» набрал состав для борьбы с «Зенитом», а результаты — средние.