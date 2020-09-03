Красный Бек

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вчера, 16:08

Покупка бывшего игрока Аякса выглядит интригующе и ставит перед Сульшером несколько задач по интеграции Бека в состав англичан.

После фееричного сезона 18/19 в клубный офис Аякса поступали многочисленные запросы о покупке главных звезд. Де Йонг и Де Лигт сразу покинули команду, Зиеш отложил отъезд на год, а оставшиеся игроки Онана, Нерес, Тадич, Бек вели себя сверхпрофессионально и не требовали немедленного трансфера даже при наличии очень привлекательных предложений. В этом есть ,конечно, и заслуга выстроенный системы Ван дер Сара и Овермарса, но Бек в этой ситуации проявил себя порядочным и благодарным клубу человеком, терпиливо ожидая наиболее подходящего для амстердамцев предложения. Зимой даже был согласован переход в Реал Мадрид, но пандемия спутала всем карты, и сейчас испанцы не готовы тратить десятки миллионов и вообще похоже отказались от каких-либо приобретений. Но претендующих на игрока клубов не стало меньше, поэтому МЮ всегда следил за ситуацией и проявил предметную заинтересованность, что вылилось в конкретное предложение Аяксу, которое сразу было принято ( немаловажную роль сыграли дружеские отношения генерального директора голландцев Ван дер Сара с манкуанианцами). 39 миллионов и 5 бонусами — адекватная цена за такой актив. Судя по всей ситуации вокруг трансфера, проблем в отношениях игрока с клубом не предвидится. Да и с такими человеческими качествами, как у Ван де Бека, команда примет в свой коллектив и поможет в адаптации к новому чемпионату.

А вот с внедрением голландца в игровый рисунок команды есть несколько вопросов. По информации различных СМИ на переход повлиял телефонный разговор Сульшера с самим игроком, где он обрисовал будущую роль Бека в игровых схемах МЮ . Есть несколько вариантов использования голландца на поле.

Первая позиция — атакующий полузащитник, но здесь все игровое время за собой застолбил Бруну Фернандеш. На этой позиции голландец не сможет рассчитывать на большое количество выходов на поле, да и манера игры отличается от португальца, Бек не плеймекер в чистом виде, скорее отыграться в одно-два касания и ворваться в штрафную — это про него. По игровым навыкам чем-то схож с Томасом Мюллером, также прекрасно ищет пространство, оттягивая на себя соперников, тем самым освобождая зоны для партнеров.

Вторая позиция — оттянутый форвард. Здесь конкурировать придется с Марсьялем, который повзрослел и стал одним из лидеров МЮ . Француз играет, как чистый форвард со смещениями на левый фланг, периодически меняясь с Рэшфордом позициями. У Бека нет исключительных способностей завершителя, поэтому логичнее его использовать в оттяжке, где он сможет уводить за собой одного из центральных защитников противника, что даст возможность для забеганий Фернандеша в штрафную.

Третья позиция — правый нападающий. И тут присутствует сильный конкурент Гринвуд, проведший потрясающий сезон. Голландец не такой скоростной, чтобы его ставить чистым крайком, поэтому задачей Бека будет смещения в полуфланг и комбинирование с Фернандешем и Марсьялем, открывая тем самым коридор для атакующих действий Ван-Биссаки.

Четвертая — центральный полузащитник. Конкурент — Погба. На этой позиции Бек начал играть относительно недавно, он не любит возиться с мячом долгое время, предпочитая быстрый перепас. Центральный полузащитник все же должен иметь способность в какой-то момент попридержать мяч и найти наиболее оптимальный вариант для паса, да ,конечно, голландец имеет оборонительные качества и дисциплину, но этого недостаточно для данного амплуа.