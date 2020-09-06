Идеальный царь Леонид. Человек, без которого «Спартак» многое потеряет

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вчера, 12:31

«Соккер.ру» обращает внимание на риск для Тедеско потерять защитника, который отвечает за волю к победе.

У Жиго даже имидж такой, словно его вытащили со съемочной площадки римейка «300 спартанцев» — борода, черные волосы, рослый атлет. На роль царя Леонида I, предводителя спартанцев, в отличие от раба-гладиатора Спартака с сомнительной репутацией, подходит лучше всех в команде.

Самуэль нужен «Спартаку» для футбольной аристократичности, не лишенной древней агрессии. Но французы постоянно пишут, что «Лион» хочет отобрать у москвичей особенного игрока по характеру. А российские инсайдеры опасливо молчат, ведь понимают – защитнику сложно будет отказать «Олимпику».

Соберем аргументы, зачем Жиго эта сделка с полуфиналистами Лиги чемпионов:



- поскольку не играет дома с 2015 года, то уже успел соскучиться по Франции. Сын выходцев из Алжира в футбольном плане вырос в Бельгии и России, но родители, семья ведь в Авиньоне и других городах родины – важно быть ближе, особенно в условиях пандемии;

- еще одна причина для ухода — в Лиге 1 Жиго никогда в своей жизни не играл, хотя маленьким мальчиком точно мечтал об этом. Его родной клуб не из высшей лиги, в 21 год ни один клуб элиты не интересовал, а здесь целый «Лион» зовет к себе;

- как ни странно, но зарплата в «Олимпике» у Жиго не будет сильно ниже, чем в «Спартаке». В Москве платят примерно по 150 тысяч евро в месяц, но у «Лиона» ценные игроки зарабатывают по 340 тысяч. Во Франции налоги для богатых выше, чем в России, «чистыми» у Жиго получится меньше, но в РПЛ Самуэль не из-за денег;

- Самуэля зовет клуб, что тоже играет по схеме «3-5-2», как и «Спартак». Руди Гарсия знает, что делает. Конечно, конкуренция дома выше, и если по любой из причин Жиго не покажет класс в футболке «Лиона», его ждет скамейка, невзирая на идеальный для прогресса возраст и вряд ли маленькую трансферную стоимость – в «Спартак» попал за 8 млн евро, но вырос в цене. Однако это вызов, пускай «Лион» и не сыграет в еврокубках, как и московский клуб;

- самая странная причина – якобы под Лионом у Жиго живет дочь, с матерью которой Самуэль якобы расстался. Не исключено, что разошелся со своей давней подругой Лолой, ведь у него на странице только фотографии с маленьким ребенком. Но в январе 2019 года у Жиго родился сын, а не дочь. Можно ли доверять инсайду о якобы желании уехать из Москвы к некой дочери?

Самуэль у себя на странице выставляет фото только с сыном Ноэлем и с заметно старшим племянником. Понятно, что если «маленький принц» (так Жиго называет наследника) живет с мамой под Лионом, то Самуэль сильно скучает. А вот если у защитника «Спартака» есть дочь от предыдущих отношений, то он ее хорошо прячет.



Для Газизова и Тедеско решение Жиго уйти будет поражением, но предсказуемым. Если маленький сын во Франции, а его зовут не в «Брест», а в «Лион», то какие основания отказаться? «Спартак» не фаворит РПЛ и Кубка России, чтобы заинтересовать Самуэля будущими трофеями, по деньгам если и проиграет, то не смертельно – 300 тысяч в «Лионе» минус налоги дадут те же условия, что в Москве.



А вот для «Спартака» расставание, что выгодно Жиго, будет настоящей катастрофой. Да, у Зобнина, Джикии или Соболева есть задатки бойцов с чемпионским характером (Роман и Георгий были в команде Карреры), но Самуэль – воин другого порядка, подхода и влияния на команду по ходу матчей. У него есть голевое чутье, что не раз выручало. Речь об индивидуально самом сильном защитнике «Спартака».

При всем уважении к Джикии, даже если они наравне, то скауты «Лиона», которым без разницы национальность новичка, выбрали крепкого Жиго, а не Георгия. Значит, видят в нем потенциал. У Самуэля вроде бы нет ни одного внятного аргумента, чтобы остаться. Жаль, ведь Жиго в списке футболистов, которых не хочется терять ни при каких обстоятельствах для всей РПЛ .

Самуэль хочет остаться настоящим профессионалом, но не может быть плохим отцом. Если границы осенью закроют из-за новой жесткой волны коронавируса, то много месяцев не увидит сына. Ни один папа на такое добровольно не пойдет, особенно с учетом, что если бывшая девушка реально живет под Лионом. Похоже, сорвать трансфер может только отказ «Лиона».

А если Жиго боится потерять связь с сыном – тому всего 20 месяцев, двух лет нет, то рванет во Францию. Но Газизову все-таки стоит попытаться его удержать. Привязав Самуэля к Москве, можно получить основного и ключевого защитника «Спартака» на годы. А если сейчас отпустят, то где найдут такого же? Даже если «Лион» заплатит 15-20 млн евро, то можно сделать неудачную ставку за большие деньги.

Особенность Жиго не только в игре – хотя там полный порядок, если нужен за большие деньги полуфиналисту ЛЧ . Важное отличие Самуэля в характере. У него есть связь с фанатами (далеко не все футболисты «Спартака» последних лет могут таким похвастаться), эмоциональный, но умеет держать себя в руках, когда нужно. Полезен у двух ворот, играл в разных схемах, с первым пасом и правильными для защитника габаритами – юношеские увлечения регби и боксом помогли.

Жиго нравится в «Спартаке», но Ола умеет уговаривать новичков «Лиона». А фактор ребенка, которого мама забрала во Францию, также важен. Но если Газизов грамотно проведет переговоры, то москвичи сорвут переход, не разозлив Жиго отказом. Без Самуэля «Спартак» станет другим и будет хуже, даже если окажется, что Крал может играть в центре защиты на нормальном уровне, а в опорную зону привезут другого человека из Франции.

Неприятная ситуация для фанатов «Спартака». Видят ведь, кто в составе уже похож на будущего чемпиона. Если в год столетнего юбилея через сезон хотят быть готовыми к большому рывку, то Жиго сейчас надо сохранить. «Лион», что хорошо, не является его любимой французской командой – хотя и в теплых чувствах к «Марселю» не сознавался. Да и заманить путевкой в ЛЧ «ткачи» его не могут.

По-хорошему сейчас Газизову надо предложить Самуэлю продлить контракт на улучшенных условиях, а параллельно напомнить Жиго, что у него во Франции родители, семья и сын, но не жена. Расставшись с подругой, ни в одном суде мира не получит полную опеку над маленьким ребенком – футболисту судья не доверится, папа всегда в разъездах. Так что в Лионе или Москве, но будет чаще видеть сына по видео-связи.

В такой ситуации плохо, что у Жиго вроде как нет российской подружки. Если бы в жизни Самуэля появилась радистка Кэт, то случайная разведчица «Спартака» могла бы сохранить для клуба важнейшего футболиста с чемпионским характером. Неужели у Заремы нет младших подружек? А если серьезно, то любое решение Жиго надо уважать, тогда как сам «Спартак» сейчас должен плюнуть на солидные деньги, что предложит «Лион», и думать о сохранении важнейшего защитника.

Иначе придется гадать на кофейной гуще, пытаясь найти идеального напарника для Маслова и Джикии , ведь игра Кутепова не очень нравится Тедеско, судя по его кадровым решениям. А Неделчару, которого Газизов за день заберет из Уфы – защитник другого уровня влияния на характер игры команды. Жиго – важный, харизматичный, яркий и молодой. За него предлагают хорошие деньги, но надо вежливо отказаться, параллельно наградив Самуэля за отказ от трансфера, который ему выгоден.

Или не выгоден? Тедеско тоже стоит включиться и объяснить Самуэлю тактику. У «Лиона» не три основных центральных защитника, а четыре. И хотя Марсал и Марсело – возрастные, если не подведут Руди Гарсия вместе с Андерсеном и Денайером, то из основы «Спартака» можно пересесть на скамейку «Лиона», а в этом мало пользы для развития карьеры. Федуну, Тедеско и Газизову надо бороться за Жиго, а Зареме пора обзвонить молодых подружек.

Если Самуэль – холостяк в чужой стране, то в Москве это срочно нужно исправить. Тут очень непростая жизненная история, по ходу дела Жиго может десять раз передумать, как и «Лион» — Ола жаловался на финансы, а «Спартак» способен задрать планку на 20 млн евро, отпугнув «ткачей». Но что знаем точно: Жиго нельзя терять. Ни для РПЛ , ни для команды Тедеско. Он слишком крутой для роли пятого центрального защитника «Лиона» в очереди после двух ветеранов.

Самуэль должен остаться и приносить пользу «Спартаку», хотя за него нужно грамотно побороться. Футболисты часто принимают решения на основании личного отношения к ним. Спортивный Жиго оценит, если Федун, Газизов и Тедеско проявят к нему уважение.