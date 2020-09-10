Мемфис совершит ошибку. Трансфер в «Барселону» – крест на карьере

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вчера, 09:50

Ни один футбольный новичок каталонского клуба за пять лет не заиграл. «Соккер.ру» жаль Депая.

Малком, Видаль, Боатенг, Тодибо, Коутиньо, Дембеле, Семеду, Деулофеу, Артур, Мина, Гризманн, Де Йонг, Ленгле, Нету, Брейтуэйт и Фирпо – 16 новичков «Барселоны» за три предыдущих трансферных окна, или провалились, или не заиграли в полной мере. Тут точно нет легенд «Барселоны». Из всего списка можно поверить в успех Де Йонга, и с натяжкой в возвращение Гризманна. Ленгле заиграл? Ага, 2:8.

Теперь взялись за атаку. «А давайте построим нападение „Барсы“ на низких футболистах, ни один из которых не умеет играть головой и не является центрфорвадом. Еще важно, чтобы они жестко конфликтовали друг с другом по позициям». Наверное, так саркастично мог прокомментировать интерес к Депаю главный тренер каталонского клуба, если бы речь шла о независимом специалисте, а не о Кумане, что доверил Мемфису позицию ложного форварда в составе Нидерландов.

И плевать, что план не всегда работал, и плевать, что Депай скорее левый вингер или инсайд. Плевать также, что Гризманн ужасно смотрится на острие в «Барселоне», поскольку команда не так построена, как «Атлетико» или сборная Франции. Еще плевать на перспективы Фати. Впрочем, на них плевать нельзя, даже Серхио Рамос, хоть и капитан «Реала», тепло принял малыша в сборной Испании, где вингер, вовремя натурализованный хитрыми европейцами, удачно дебютировал.

И бедняга Фати, раз в «Барселоне» остаются Гризманн и Месси, а еще вернули Коутиньо и заберут у «Лиона» Депая, будет сидеть на лавке. Ведь вряд ли у Бартомеу хватит ума отдать парня в аренду, чтобы настолько большой талант не похоронили во время превращения «Барселоны» усилиями всех причастных в злодеев футбольного мира. Шли полтора года за Лаутаро Мартинесом, потом вышвырнули Луиса Суареса – некрасиво поступили, и подписывают Депая, поскольку это каприз нового крайнего – Рональда Кумана.

Нет, Мемфис – классный игрок для «Лиона», в теории может в Испании пройти путь Форлана, который в МЮ тоже не заиграл, но в Примере много забивал. Однако дело не в футболисте, который якобы уже оговорил с каталонцами новый контракт, а в Бартомеу и Месси. Первый держится за кресло, а второй явно обиделся на напарников, что ни одна живая душа в клубе не встала на его сторону в конфликте с руководством. Важный момент, в 99 командах из 100, если бы коллектив знал, что капитан точно хочет уйти, помогли бы ему публичной поддержкой.

А футболисты «Барселоны» испугались выступить. За Месси не заступились Пике, Тер Штеген, Де Йонг, Альба или Гризманн. Все трусливо заняли выжидательную позицию, а Луис Суарес – друг Лионеля, промолчал, поскольку хочет выбить у «Барселоны» миллионы за досрочное расторжение контракта. Причем Луис точно уходит, ведь брать Депая, имея бесполезных пока Коутиньо, Дембеле и Гризманна, даже такой футбольный безумец, как Бартомеу, не станет. В любом случае – каша из игроков атаки.

Еще есть датчанин Брейтуэйт, который якобы просил «десятку» в случае ухода Месси – больше похоже на байку, чем на правду. Но такой игрок в обойме, и теперь непонятно, как с этим всем набором Куман должен выстроить атаку? Ставишь Коутиньо слева, а Депая ложным форвардом – выпадает Гризманн. Ставишь голландца и француза вместе с Месси, который лишь формально привязан к правому флангу атаки, ведь играет глубже – выпадает Коутиньо, ведь из Филипе очень плохой центральный полузащитник.

Ставишь Фати справа – Месси надо искать место в центре атаки. Слева у Кумана выбор между Депаем, Коутиньо, Гризманном и тем же Фати, но в любом случае три прекрасных футболиста остаются не у дел, а сейчас Рональд всем обещает, что найдет игровую практику. Вранье, поскольку у «Барселоны» перебор людей под основу в атаке, хотя нет и близко такой стилистически органичной тройки, как Неймар, Суарес и Месси. Когда покупали Коутиньо из «Ливерпуля», то многие говорили – Филипе не играет, как его коллега по сборной, не сможет быть буквально заменой Неймару.

Так и вышло, с первой попытки не заиграл, да и в «Баварии» не был левым вингером, там свои люди паслись – Перишич и Гнабри. Чуть позже в «Барселоне» не заиграл опытный и умеющий менять позиции Гризманн. Депай кажется третьим бесполезным новичком, особенно с учетом, что даже в «Лионе» не играл чисто и постоянно на острие. Вот поэтому и есть сомнения, не убьет ли «Барселона» еще одного интересного футболиста в эпоху Бартомеу? Нужен центральный форвард без Суареса, а зовут еще одного вингера.

Неудачных сделок много, даже вроде бы верные ставки – на Де Йонга, например, пока не настолько меткие, как хотелось бы. А если вдруг Месси захандрит, то «Барселоне» точно крышка. Учтите, что обида – страшная вещь, может обглодать капитана изнутри. Никогда не простит ни руководству «Барселоны», ни напарникам, что не пошли ему навстречу и не исполнили его личную волю – уйти в «Манчестер Сити», когда хочет. Депай, похоже, в 26 лет не может похвастаться крутым агентом, чтобы тот попросил клиента не спешить за мечтой, которой стоить бояться.

«Барселоне» сделка финансово выгодна, ведь вместо 120 млн евро за Лаутаро отдадут 25-40 «Лиону». Почему так мало? У Депая контракт до следующего лета, как у Месси, уже зимой может вести переговоры в обход клуба, и тогда его потеряют бесплатно. Ола хитрый, уже приплел в своем комментарии к переговорам «Рому», которая вряд ли сама знает, что конкурирует с «Барселоной». Римлян научил трансфер Малкома, лучше отойдут в сторону, и пусть каталонцы платят «ткачам» и забирают Депая.

Голландец ганского происхождения точно хочет играть в одной команде с Месси – уже комментировал слухи, надеется на Кумана, может даже выдать парочку нормальных матчей в «Барселоне», поскольку у Депая есть лидерские качества, не только эго, выраженное в татуировке льва на всю спину. Вот только сейчас худший момент, чтобы переходить в состав бывших чемпионов Испании. «Барселона» Бартомеу приняла решение уничтожить для истории футбола увлекательную попытку Месси поиграть в АПЛ . Причем сами вряд ли смогут объяснить выгоду, Лионель последние пять лет в составе, а это не привело к победе в Лиге чемпионов.

Что на 33-м году жизни он покажет на поле такого, что не показал на 32-м? «Барселона» Бартомеу ничего не дала, кроме денег, Фати, Гризманну и Дембеле. Клуб выгнал Суареса. Такие жесты футбольная история часто не прощает, словно наказывая за непотребство на поле. И теперь вместо подписания форварда в центр, который был нужен давно – Луис играл без подстраховки, «Барселона» побежала за дешевым из-за сроков соглашения Мемфисом. Депай наивно понадеется на Кумана, а потом получат пауков в банке – Гризманн, Коутиньо и голландец, если их поставить на поле одновременно, будут наступать друг другу на пятки.

Также не забывайте об идее подписать Вейналдума – и он может играть со смещением на левый край, как и Де Йонг. Вот и получаете тот вид трансферов, которые вроде бы выгодные – заполучить Мемфиса за скромные деньги многие бы захотели, но одновременно коварные, риск провала огромный. Можно копнуть даже глубже – Андре Гомеш, Алькасер, Умтити, Динь и Силлессен тоже не заиграли, хотя за всех заплатили от 13 до 37 млн евро. Туран, Видаль – еще два промаха, но уже 2015 года. Получается, Бартомеу за пять лет фактически не совершил ни одного великого трансфера. Последний новичок, ставший легендой – Суарес за 82 млн евро, но он в команде с 2014-го.

Теперь вот Луиса выгоняют и вместо центрального форварда покупают еще одного крайнего. Бартомеу – гений, Куман – еще один такой же, что тут еще скажешь? «Барселона» каждый год повторяет одни и те же глупости – ставка на середняков, что вырастают только в здоровых коллективах успешных стабильных тренеров, и хаотичные покупки реально талантливых ребят, которым потом нет места в тактике и старте. Депай идет в команду, где в прошлом сезоне слева не заиграли Гризманн, Фати, Брейтуэйт, Рафинья и Дембеле.

Отнимаем младшего Алькантару, добавляем Коутиньо – получаем шесть человек на позицию. При этом в команде после ухода Суареса не останется прирожденных центральных нападающих, ведь Месси, Брейтуэйт и Гризманн не Давид Вилья и не Самуэль Это’О по амплуа. Бартомеу – «великий менеджер».