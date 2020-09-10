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Мемфис совершит ошибку. Трансфер в «Барселону» – крест на карьере

вчера, 09:50
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Ни один футбольный новичок каталонского клуба за пять лет не заиграл. «Соккер.ру» жаль Депая.

Малком, Видаль, Боатенг, Тодибо, Коутиньо, Дембеле, Семеду, Деулофеу, Артур, Мина, Гризманн, Де Йонг, Ленгле, Нету, Брейтуэйт и Фирпо – 16 новичков «Барселоны» за три предыдущих трансферных окна, или провалились, или не заиграли в полной мере. Тут точно нет легенд «Барселоны». Из всего списка можно поверить в успех Де Йонга, и с натяжкой в возвращение Гризманна. Ленгле заиграл? Ага, 2:8.

Теперь взялись за атаку. «А давайте построим нападение „Барсы“ на низких футболистах, ни один из которых не умеет играть головой и не является центрфорвадом. Еще важно, чтобы они жестко конфликтовали друг с другом по позициям». Наверное, так саркастично мог прокомментировать интерес к Депаю главный тренер каталонского клуба, если бы речь шла о независимом специалисте, а не о Кумане, что доверил Мемфису позицию ложного форварда в составе Нидерландов.

И плевать, что план не всегда работал, и плевать, что Депай скорее левый вингер или инсайд. Плевать также, что Гризманн ужасно смотрится на острие в «Барселоне», поскольку команда не так построена, как «Атлетико» или сборная Франции. Еще плевать на перспективы Фати. Впрочем, на них плевать нельзя, даже Серхио Рамос, хоть и капитан «Реала», тепло принял малыша в сборной Испании, где вингер, вовремя натурализованный хитрыми европейцами, удачно дебютировал.

И бедняга Фати, раз в «Барселоне» остаются Гризманн и Месси, а еще вернули Коутиньо и заберут у «Лиона» Депая, будет сидеть на лавке. Ведь вряд ли у Бартомеу хватит ума отдать парня в аренду, чтобы настолько большой талант не похоронили во время превращения «Барселоны» усилиями всех причастных в злодеев футбольного мира. Шли полтора года за Лаутаро Мартинесом, потом вышвырнули Луиса Суареса – некрасиво поступили, и подписывают Депая, поскольку это каприз нового крайнего – Рональда Кумана.

Нет, Мемфис – классный игрок для «Лиона», в теории может в Испании пройти путь Форлана, который в МЮ тоже не заиграл, но в Примере много забивал. Однако дело не в футболисте, который якобы уже оговорил с каталонцами новый контракт, а в Бартомеу и Месси. Первый держится за кресло, а второй явно обиделся на напарников, что ни одна живая душа в клубе не встала на его сторону в конфликте с руководством. Важный момент, в 99 командах из 100, если бы коллектив знал, что капитан точно хочет уйти, помогли бы ему публичной поддержкой.

А футболисты «Барселоны» испугались выступить. За Месси не заступились Пике, Тер Штеген, Де Йонг, Альба или Гризманн. Все трусливо заняли выжидательную позицию, а Луис Суарес – друг Лионеля, промолчал, поскольку хочет выбить у «Барселоны» миллионы за досрочное расторжение контракта. Причем Луис точно уходит, ведь брать Депая, имея бесполезных пока Коутиньо, Дембеле и Гризманна, даже такой футбольный безумец, как Бартомеу, не станет. В любом случае – каша из игроков атаки.

Еще есть датчанин Брейтуэйт, который якобы просил «десятку» в случае ухода Месси – больше похоже на байку, чем на правду. Но такой игрок в обойме, и теперь непонятно, как с этим всем набором Куман должен выстроить атаку? Ставишь Коутиньо слева, а Депая ложным форвардом – выпадает Гризманн. Ставишь голландца и француза вместе с Месси, который лишь формально привязан к правому флангу атаки, ведь играет глубже – выпадает Коутиньо, ведь из Филипе очень плохой центральный полузащитник.

Ставишь Фати справа – Месси надо искать место в центре атаки. Слева у Кумана выбор между Депаем, Коутиньо, Гризманном и тем же Фати, но в любом случае три прекрасных футболиста остаются не у дел, а сейчас Рональд всем обещает, что найдет игровую практику. Вранье, поскольку у «Барселоны» перебор людей под основу в атаке, хотя нет и близко такой стилистически органичной тройки, как Неймар, Суарес и Месси. Когда покупали Коутиньо из «Ливерпуля», то многие говорили – Филипе не играет, как его коллега по сборной, не сможет быть буквально заменой Неймару.

Так и вышло, с первой попытки не заиграл, да и в «Баварии» не был левым вингером, там свои люди паслись – Перишич и Гнабри. Чуть позже в «Барселоне» не заиграл опытный и умеющий менять позиции Гризманн. Депай кажется третьим бесполезным новичком, особенно с учетом, что даже в «Лионе» не играл чисто и постоянно на острие. Вот поэтому и есть сомнения, не убьет ли «Барселона» еще одного интересного футболиста в эпоху Бартомеу? Нужен центральный форвард без Суареса, а зовут еще одного вингера.

Неудачных сделок много, даже вроде бы верные ставки – на Де Йонга, например, пока не настолько меткие, как хотелось бы. А если вдруг Месси захандрит, то «Барселоне» точно крышка. Учтите, что обида – страшная вещь, может обглодать капитана изнутри. Никогда не простит ни руководству «Барселоны», ни напарникам, что не пошли ему навстречу и не исполнили его личную волю – уйти в «Манчестер Сити», когда хочет. Депай, похоже, в 26 лет не может похвастаться крутым агентом, чтобы тот попросил клиента не спешить за мечтой, которой стоить бояться.

«Барселоне» сделка финансово выгодна, ведь вместо 120 млн евро за Лаутаро отдадут 25-40 «Лиону». Почему так мало? У Депая контракт до следующего лета, как у Месси, уже зимой может вести переговоры в обход клуба, и тогда его потеряют бесплатно. Ола хитрый, уже приплел в своем комментарии к переговорам «Рому», которая вряд ли сама знает, что конкурирует с «Барселоной». Римлян научил трансфер Малкома, лучше отойдут в сторону, и пусть каталонцы платят «ткачам» и забирают Депая.

Голландец ганского происхождения точно хочет играть в одной команде с Месси – уже комментировал слухи, надеется на Кумана, может даже выдать парочку нормальных матчей в «Барселоне», поскольку у Депая есть лидерские качества, не только эго, выраженное в татуировке льва на всю спину. Вот только сейчас худший момент, чтобы переходить в состав бывших чемпионов Испании. «Барселона» Бартомеу приняла решение уничтожить для истории футбола увлекательную попытку Месси поиграть в АПЛ. Причем сами вряд ли смогут объяснить выгоду, Лионель последние пять лет в составе, а это не привело к победе в Лиге чемпионов.

Что на 33-м году жизни он покажет на поле такого, что не показал на 32-м? «Барселона» Бартомеу ничего не дала, кроме денег, Фати, Гризманну и Дембеле. Клуб выгнал Суареса. Такие жесты футбольная история часто не прощает, словно наказывая за непотребство на поле. И теперь вместо подписания форварда в центр, который был нужен давно – Луис играл без подстраховки, «Барселона» побежала за дешевым из-за сроков соглашения Мемфисом. Депай наивно понадеется на Кумана, а потом получат пауков в банке – Гризманн, Коутиньо и голландец, если их поставить на поле одновременно, будут наступать друг другу на пятки.

Также не забывайте об идее подписать Вейналдума – и он может играть со смещением на левый край, как и Де Йонг. Вот и получаете тот вид трансферов, которые вроде бы выгодные – заполучить Мемфиса за скромные деньги многие бы захотели, но одновременно коварные, риск провала огромный. Можно копнуть даже глубже – Андре Гомеш, Алькасер, Умтити, Динь и Силлессен тоже не заиграли, хотя за всех заплатили от 13 до 37 млн евро. Туран, Видаль – еще два промаха, но уже 2015 года. Получается, Бартомеу за пять лет фактически не совершил ни одного великого трансфера. Последний новичок, ставший легендой – Суарес за 82 млн евро, но он в команде с 2014-го.

Теперь вот Луиса выгоняют и вместо центрального форварда покупают еще одного крайнего. Бартомеу – гений, Куман – еще один такой же, что тут еще скажешь? «Барселона» каждый год повторяет одни и те же глупости – ставка на середняков, что вырастают только в здоровых коллективах успешных стабильных тренеров, и хаотичные покупки реально талантливых ребят, которым потом нет места в тактике и старте. Депай идет в команду, где в прошлом сезоне слева не заиграли Гризманн, Фати, Брейтуэйт, Рафинья и Дембеле.

Отнимаем младшего Алькантару, добавляем Коутиньо – получаем шесть человек на позицию. При этом в команде после ухода Суареса не останется прирожденных центральных нападающих, ведь Месси, Брейтуэйт и Гризманн не Давид Вилья и не Самуэль Это’О по амплуа. Бартомеу – «великий менеджер».

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
сегодня в 07:34
НУ, Братуэйт и не мог заиграть, его и брали просто чтобы было. Один из самых тупейших трансферов в истории футбола. Уверен, Барса могла и воспитанником обойтись.
kyxy
kyxy
сегодня в 06:53
Может Баварии к Депаю присмотреться на место ушедшего Перишича.
Павел Якунин
Павел Якунин
вчера в 16:54
А мне кажется Видаль нормально играл....
Q-J-G
Q-J-G ответ Indian (раскрыть)
вчера в 15:25
Пока Президент Барселоны - Бартомеу, никакого порядка нет и не будет... А приглашать в Барселону своих земляков, это не значит наводить порядок...
Верг
Верг
вчера в 15:14, ред.
В этот год любой трансфер в барселону это крест, хотя при бартомеу это 95 процентов( 4 удачных трансфера за 10 лет, за 6 лет бартомеу - суарес ракитич и терштеген, все), уже весной будут выборы президента,а к концу года поменяют полкоманды, в том числе возможных новичков. Пока такая смута есть шанс для Фати играть, показывать себя увереннее в нападении. До выборов президента капитально закупаться продаваться не варик
Q-J-G
Q-J-G ответ nick86 (раскрыть)
вчера в 15:11, ред.
Вам не кажется, что Вы опровергаете в этом комментарии, своё же сказанное в предыдущих?
И подтверждаете только то, что я написал в своём первом комментарии!

Я написал, что Барселона-кладбище талантов! Привёл в качестве примера Ф.Коутиньо, который был один из лучших в Ливерпуле, и в итоге он оказался в Барселоне невостребованным, и отдан в аренду в Баварию...

И вы в этом же комментарии мне пишите!!!:
....пример неудачен потому, что игрок в другом клубе не раскрылся. Он сильно сдал по сравнению с собой образца Ливерпуля....

Так суть моего комментария и заключалась в том, что он сильно сдал по сравнению с собой образца Ливерпуля!!! И где он сдал? В Барселоне, и кто в этом виноват? Барселона, конкретно, тренеры Барселоны... Игроки из других команд, попадая в Барселону "растворяются", и перестают играть, хотя бы на таком уровне, как играли в предыдущих командах...

И зачем надо было "толочь воду в ступе" чтобы Вы сейчас мне написали о том, что я писал в своём первом комментарии, только другими словами..!

Не надо придумывать то, о чём я не писал! Крут в Ливерпуле, этого я не писал...я написал, что всего лишь один из лучших.. А это не одно и тоже...

И расцвёл в Баварии.... я этого не писал, но то, что он начал играть в Баварии, пусть даже, выходя на замены, и при этом забивая голы команде, которая сдала его в аренду, это факт...

Да, виноваты все, и Президент Барселоны, и тренеры, которых Президент приглашал, но игроки в последнюю очередь...
nick86
nick86 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 14:21, ред.
Вы, наверное, не читаете, что я написал. Где я сказал, что он был плохой в Ливерпуле? Я сказал, что он был средней паршивости в Баварии. То есть пример неудачен потому, что игрок и в другом клубе не раскрылся. Он сильно сдал по сравнению с собой образца Ливерпуля. И плох он был не только в Барсе, но и в Баварии. Оговорюсь, что плох относительно своего ценника и статуса. Бавария же его брала на роль основного, и он с ней не справился. А Вы говорите, что, дескать, Коутиньо был крут в Ливерпуле, в Барсе скатился, а в Баварии снова расцвел. Нет, это не так.
P.S.естественно, Барса сама виновата в своих бедах. И президент, и тренеры, и игроки.
Q-J-G
Q-J-G ответ nick86 (раскрыть)
вчера в 14:09, ред.
...трансфер Коутиньо обошелся «Барселоне» в 160 миллионов евро, что делает его рекордным в Английской премьер-лиге и третьим в истории мирового футбола после переходов Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов)... Отступные за Коутиньо, 400 млн евро!

Ответь на один вопрос, если он был такой плохой в Ливерпуле, то зачем за него заплатили такие огромные деньги, и "прописали" отступные - 400 млн евро?! Заплатили за игрока "огромные" деньги, "прописали" отступные - неподъёмные для других команд, если бы они изъявили его купить, и...... и в итоге отдали в аренду в Баварию...

И второй вопрос, и кто во всём этом виноват, как не Барселона, руководство Барселоны, тренеры, которых приглашало это руководство....
Медив
Медив
вчера в 14:07
Как можно проголосовать за Бартомеу на следующих выборах?
nick86
nick86 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 13:32
Так о том и речь, ему давали шанс в Баварии быть основным (как в Ливерпуле), а он его провалил. Только и был годен, чтобы выходить во втором тайме. Это тоже важное умение, но он шёл не на роль джокера.
Q-J-G
Q-J-G ответ nick86 (раскрыть)
вчера в 13:26, ред.
"Очень неудачный пример", если вспомнить, как он играл в Ливерпуле, и как он не играл в Барселоне, то не такой уж и неудачный пример...а по поводу того, что в Баварии играет запасным, так нет ничего удивительного, его же не покупали, а брали в аренду... Для каких целей брали, в тех целях и "использовали". И использовали на все 100%.

"Повезло", когда есть мастерство, тогда и везёт, ему дали шанс в Баварии, он его использует, в Барселоне у него даже шанса нет...точнее, не было.

Примеров много, но я "взял" в качестве примера, самый яркий и самый крайний пример, имеющий непосредственно отношение к ЛЧ, которая только что закончилась-2019/20.

Да, проблема в Барселоне, в руководстве Барселоны, в тренерах, которых приглашали в команду!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:24
Пока в "Барселоне" есть гном, шансов у новичков мало.
Стеллс
Стеллс
вчера в 12:43, ред.
Когда Барса заговорила о Коутиньо,я включил матч Ливерпуля.Сначала искал ,где же Коутиньо,а потом Клопп его снял и заменил.По комментам местных болельщиков,я понял,что это не редкость и он расстворяется в некоторых играх.Потом была Барса,тоже самое,начал не плохо,но потом просто исчезал на поле,его тупо затирали.Потом была Бавария и там тоже самое,по крайней мере звёзд не ворачивают.Но Барселона кладбище талантов.В Барселоне надо разогнать скаутов и нанять проффесионального спортивного директора или хотя бы слушать тренера.Абидаль начал с бесполезного,скандального трансфера Малкома.
Agamaga
Agamaga ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 12:03
    nick86
    nick86 ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 11:26, ред.
    Не очень удачный пример с Коутиньо. Он появился на 75 минуте, когда всё было ясно, и ему повезло, что Бавария не бросила играть, а Барса перестала. Нет, он молодец, что забил. Но в Баварии он тоже не заиграл. На него не рассчитывали как на основного игрока в важных матчах. Был часто запасным. Не просто так его с лёгким сердцем вернули. Снова проблема в Барселоне?
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 11:16
    «Барселона» - кладбище талантов. И это факт!

    Барселона покупает лучших игроков, которые есть на трансферном рынке, но попадая в
    Барселону...!!!

    Тот же Ф.Коутиньо, который был одним из лучших в Ливерпуле, в Барселоне становится невостребованным, но играя в аренде за Баварию в 1/4 ЛЧ - против Барселоны, которой он оказался не нужен, забивает два мяча в ворота Барселоны на 85, 88 мин, хочу заметить, что он вышел на замену на 75 мин, и за пятнадцать минут "умудрился" забить два мяча команде, которая сдаёт его в аренду!

    Проблема не в игроках, которых покупает Барселона, проблема в самой Барселоне...
    Indian
    Indian
    вчера в 10:56, ред.
    Если сейчас Депай не перейдет в Барселону, то второго шанса может и не быть. Тем более он идёт к своему тренеру, и ещё не известно кто там присядет на лавку...
    Последние события в стане Барселоны показали, что влияние Месси на процессы внутри команды не такое уж непоколебимое, и Куман призван навести порядок в этом "царстве", что он уже начал делать.
    Пусик тарасовский
    Пусик тарасовский
    вчера в 10:44
    Время покажет ошибка это или нет.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 10:29
    Сколько их было ,Маскерано,Суарес,Коутиньо,теперь Депай загубиь карьеру
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 10:18
    Ну теперь Барсу кто только не поносит! А Депай может и заиграть!
    DVL
    DVL
    вчера в 10:11
    Может Луис Суарес, не Луис Энрике друг Месси?
    shlomo
    shlomo
    вчера в 09:58
    Ой не факт...может заиграть....удачи!
    Хрен горький
    Хрен горький
    вчера в 09:55
    Палка о двух концах. Может крест, а может и взлёт.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 09:55
    Считаю что это взлёт карьеры!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:54
    Я бы мог поспорить...
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