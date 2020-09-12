Решающий месяц в карьере Тедеско. В худшем случае уволят в октябре

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вчера, 17:36

Сейчас все неплохо, но ЦСКА и «Зенит» прямо по курсу. «Соккер.ру» анализирует работу юбиляра.

Первый после Карреры, кого приняли трибуны

Доменико важен для «Спартака», поскольку к нему в целом хорошо относятся фанаты. С большей симпатией, чем к Федуну, Алекперову, Салиховой, Газизову и любому менеджеру из офиса клуба. А неудачи Рианчо и Кононова соединялись с непростыми отношениями с толпой.

В «Спартаке» тот наставник подходящий, работа которого одобрена фанатами. При этом 35-летний Тедеско – сегодня маленький юбилей, является слишком юным специалистом, чтобы не совершать ошибок. Также он иностранец, а таких тренеров из РПЛ успешно вытеснили, к ним ревнуют, завидуют.

Тедеско недолюбливают многие футбольные чиновники, судьи, агенты и прочие случайные прохожие, в чьих руках оказываются миллиарды, вложенные в РПЛ . Немца защитят только победы. Но куда забавнее в этой персоне, что молодой парень (молодость по стандартам ВОЗ до 44 лет) — самый однополярный тренер лиги.

У его побед и поражений общие корни – так бывает в футболе крайне редко, и этот феномен нужно изучить.

Главные плюсы тренера Тедеско

Молодость. В отличие от целого ряда коллег, на Тедеско не давит понимание, что ему уже 50, 55, 60 лет, а результат не тот, который ждал в 35. Доменико всего ничего лет, он – один из самых молодых наставников в серьезных лигах. Как и Нагельсманн, сдавал экзамены в лучшей тренерской школе планеты здесь и сейчас. Клопп, Флик и Тухель учились там же, и при этом Тедеско развивается, не закостенел.

Эмоции. «Спартак» поздравил главного тренера клипом с его реакциями по ходу матчей. А о пользе искренних эмоций наставника можно не рассказывать в мире, где «Ливерпуль» — чемпион АПЛ . Тедеско живет игрой «Спартака», точно не приехал строго зарабатывать:

С Днём рождения, Доменико!



Buon compleanno, Domenico!



Alles Gute zum Geburtstag, Domenico! pic.twitter.com/4RBHtzqtu0 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 12, 2020

Упрямство. Упертое отношение помогает отстаивать интересы игроков «Спартака» до конца, по ходу матчей это особенно заметно. Доменико будет копаться в «красно-белых», как в автомобиле, но постарается довести команду до ума. Продолжаются поиски правильной роли Бакаева и Ларссона в связке с Соболевым, будет дилемма Кокорина – куда его ставить, есть Зобнин справа, а Маслов вместо Кутепова. Тедеско упрямо выбирает решения и отвечает за результат.

Прошлое. Проблема всех без исключения, кого «Спартак» может позвать тренером – Карпин, Парфенов, Шалимов, Евсеев и так далее, заключается в излишней погруженности в РПЛ . Варятся в соку футбольной действительности слишком давно, нахватались ее минусов. Доменико из другого теста, уроженец Калабрии, который вырос в Германии, был лишь игроком-любителем. Работал на заводе, много учился – дипломы по разным специальностям, а потом пошел в футбол. Выбрался с самого низа, у него не было имени легенды футбола в тренерской школе.

Тактичность. Рядом с эмоциональностью на поле получаете классического дипломата немецкого стиля. Уместно упомянуть отрывок из документального фильма о «Тоттенхэме»: там Льорис в перерыве набросился на Сона за то, что южный кореец не отработал в защите. А после победы Уго обнял напарника, и объяснил, что настолько эмоциональные в игре люди самые плюшевые мишки в реальной жизни. Моуриньо ведь тоже спокоен вне игры, вот и Тедеско ведет себя за полем примерно как Каррера – выбирает выражения.

Главные минусы тренера Доменико

Молодость. Как увидите, здесь тот же список, что и плюсы! Бывают случаи, когда опытный тренер поступил бы иначе и победил проще. Но Доменико не ищет легких путей, как и его команда. Уже стали традиционными отрезки, по ходу которых «Спартак» забывает о преимуществе, что имел пять минут назад, и включает шарманку из прошлого с ужасной игрой в защите. Такая паника гасится, когда у команды не просто опытный тренер, а вожак стаи. Тедеско сложно быть кем-то, кроме старшего брата, ведь он моложе Реброва и Ещенко. Кстати, у возрастного наставника футболисты бы спросили разрешения надеть майку с посланием боссу «Зенита», а вот Андрей вряд ли уточнил позицию Тедеско.

Эмоции. Иногда вместо того, чтобы вдохновить на подвиги на поле, Доменико перекручивает гайки и получается команда, которая горит от своих же эмоций. Бывали случаи, когда бросали футбол и начинали реагировать. Позже учились на ошибках, но эмоции Тедеско не только провоцировали арбитров – а они в РПЛ злопамятные, хотя и зависимые от воли начальства, но и мешали «Спартаку». Сейчас Доменико подкорректировал поведение, но это до первого дерби.

Упрямство. Вот чего не отнять – желания гнуть свою линию. У «Спартака» зачастую одна схема – «3-5-2», и если ее представить «3-1-4-2» или «3-4-1-2», то мало что изменится, базис одинаковый. Тедеско крайне редко играет от соперника, даже если оказывается без мяча. Впереди в календаре ЦСКА и «Зенит», а против этих команд просто гнуть свою линию нельзя. Если Доменико не станет более гибким наставником – не включит итальянский акцент не только при выборе схемы, то может откатиться в таблице после серии поражений.

Прошлое. Круто, что в футболе добиваются успеха люди, которые хорошо анализируют игру, любят ее и уважают, а не просто бывшие звездные игроки. Тедеско не был профессиональным футболистом, порой ему не хватает опыта жизни в коллективе – показательнее было, когда посыпался «Шальке». Но и в «Спартаке», если бы Газизов решил прийти со своим тренером, авторитета Доменико для того, чтобы остаться, не хватило. Пока Тедеско не взял трофей, то в Москве на правах парня без чемпионского опыта. Впрочем, Каррере он не помог, как знаете.

Тактичность. Со стороны кажется, что футболисты «Спартака» голосуют «за», чтобы их тренировал молодой Тедеско. Такого не было со времен раннего Карреры, теперь снова здоровые отношения. Но если берем глобально, то умение Доменико не давить на руководство или неумение вселять страх в арбитров вредит. Слишком вежливо ждал трансфер Соболева – напомним, случайно получил тяжелого форварда, мог остаться без новичков зимой, теперь ждет правого латераля. Нужно быть смелее в таких вопросах, воспитанность именно здесь вредит.

Впереди у тренера решающий месяц в Москве

Учитывая скандальный характер решающего пенальти «Сочи» и ход матча против «Уфы», «Спартак» Тедеско наиграл на шесть побед на старте, или на 18 пунктов (хотя пенальти с «Ротором» учтите – с игры не забили). Получили четырнадцать очков, «Зенит» близко, а впереди дерби с ЦСКА – завтра.

В начале октября игра с «Зенитом». Добавляем битвы против упрямого «Тамбова» и опытного Слуцкого – Тедеско явно сдает осенний экзамен. В «Спартак» возвращаются люди, которые с радостью бы поменяли наставника на россиянина, но Газизову не стоит слушать всех подряд. Москвичам нужна тренерская стабильность.

Клопп в «Ливерпуле», или Тухель в ПСЖ тоже допускали ошибки. А у тех немцев были совсем другие бюджеты и возможности. У Тедеско перспективный для РПЛ состав с парочкой слабых мест, и если ему доверять – получится. Но уже нужно мстить ЦСКА за июньское поражение и важно огорчить «Зенит». Без успехов в таких поединках «Спартак» в лучшем случае окажется в Лиге Европы.

А в худшем увидим очередную смену тренера, очередной захват клуба теми, кому важнее доступ к ресурсам владельцев, чем «Спартак». Тедеско хорош как раз тем, что не связан с крупными закупками и думает о футболе, но у него мало союзников, и лучший – победы.