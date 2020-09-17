«Лидс» — «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В матче 2-го тура АПЛ «Лидс» на стадионе «Элланд Роуд» примет «Фулхэм». Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок, который состоится 19 сентября 2020 года.
«Лидс»
В стартовом матче после возвращения в АПЛ «Лидс» играл в гостях против действующего чемпиона Англии «Ливерпуля». Несмотря на поражение со счетом 3:4, команда Марсело Бьелсы показала качественный и содержательный футбол.
Среди уходящей недели «Белые» досрочно закончили выступления в Кубке английской лиги. Играя не основным составом против «Халл Сити», подопечные Бьелсы уступили в серии пенальти.
«Фулхэм»
«Дачники» тоже отметили возвращение в Премьер-лигу поражением. В лондонском дерби с «Арсеналом» команда Скотта Паркера пропустила три безответных гола, и вполне заслуженно проиграла «Канонирам» (0:3).
На стадии 1/32 Кубка английской лиги «Фулхэму» в соперники выпал «Ипсвич Таун». «Дачники» пробились в следующий тур за счет минимальной победы в гостях (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Лидс» — 1.632
- Ничья – 4.040
- Победа «Фулхэм» — 5.860
Статистика
- «Лидс» выиграл 7 из 10 последних домашних матча.
- «Фулхэм» не побеждал в 4 предыдущих гостевых поединках против «Лидса».
- В прошлом сезоне соперники встречались дважды и обменялись домашними победами – «Лидс» (3:0), «Фулхэм» (2:1).
Прогноз на матч
В прошлом сезоне Чемпион-лиги «Лидс» доминировал над соперниками и прямыми конкурентами, в список которых входил и «Фулхэм».
«Белые» прилично усилили свой состав под АПЛ, чем не могут похвастаться «Дачники». Считаем, что хозяевам вполне по силам оправдать статус фаворита в этой встрече. Предлагаем ставку на П1 с коэффициентом 1.632 в БК Pinnacle.