«Лидс» — «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:43

В матче 2-го тура АПЛ «Лидс» на стадионе «Элланд Роуд» примет «Фулхэм». Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок, который состоится 19 сентября 2020 года.

«Лидс»

В стартовом матче после возвращения в АПЛ «Лидс» играл в гостях против действующего чемпиона Англии «Ливерпуля». Несмотря на поражение со счетом 3:4, команда Марсело Бьелсы показала качественный и содержательный футбол.

Среди уходящей недели «Белые» досрочно закончили выступления в Кубке английской лиги. Играя не основным составом против «Халл Сити», подопечные Бьелсы уступили в серии пенальти.

«Фулхэм»

«Дачники» тоже отметили возвращение в Премьер-лигу поражением. В лондонском дерби с «Арсеналом» команда Скотта Паркера пропустила три безответных гола, и вполне заслуженно проиграла «Канонирам» (0:3).

На стадии 1/32 Кубка английской лиги «Фулхэму» в соперники выпал «Ипсвич Таун». «Дачники» пробились в следующий тур за счет минимальной победы в гостях (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победа «Лидс» — 1.632

Ничья – 4.040

Победа «Фулхэм» — 5.860

Статистика

«Лидс» выиграл 7 из 10 последних домашних матча.

«Фулхэм» не побеждал в 4 предыдущих гостевых поединках против «Лидса».

В прошлом сезоне соперники встречались дважды и обменялись домашними победами – «Лидс» (3:0), «Фулхэм» (2:1).

Прогноз на матч

В прошлом сезоне Чемпион-лиги «Лидс» доминировал над соперниками и прямыми конкурентами, в список которых входил и «Фулхэм».