Вчерашний талант. От МЮ до «Ренна» — кому нужен Умтити

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вчера, 23:15

Несколько лет назад Самюэль Умтити переходил в «Барселону», подавая большие надежды. Сегодня клуб готов отпустить его бесплатно. «Соккер.ру» — о том, где француз найдет пристанище.

О том, как быстро летит время, можно судить по тому, как меняется отношение к тому или иному футболисту. Кажется, что вот-вот совсем недавно Умтити был завидной трансферной целью для многих европейских топ-клубов, выпускник знаменитой школы «Лиона», которая сделала мировыми звездами множество футболистов. В 2016 году «Барселона» выиграла борьбу за Умтити и приобрела тогда еще считавшегося невероятно талантливым, но уже мастеровитым футболиста.

Надо сказать, что Умтити поначалу оправдывал ожидания. В первом сезоне он провел в «Барселоне» 43 матча, во втором – 40, забил по голу в каждом из сезонов. И в 2018 году подписал новый контракт с каталонцами на пять лет – тогда им интересовался «Манчестер Сити», падкий до дорогих талантливых защитников. Получил отказ. Наверное, о том решении теперь в «Барселоне» многие жалеют. Потому что ровно с того момента травмы стали преследовать Умтити вереницей.

А в такой команде, как «Барселона», которая играет сразу на несколько фронтов в сумасшедшем темпе, постоянное выпадение центрального защитника недопустимо. Эта позиция очень требовательна с точки зрения сыгранности, чувства плеча товарища, чутья, да и требует постоянного тонуса, тогда как возвращение после травмы всегда сопряжено с набором кондиций и восстановлением былых связей. А времени на раскачку у «Барселоны» нет – она всегда борется за титулы и только за победы.

Поэтому на Умтити рассчитывали все меньше и меньше. А финалом можно назвать появление в «Барселоне» на посту главного тренера Рональда Кумана минувшим летом. Он сразу принялся за очистку состава, за обновление команды. И Умтити попал в список неугодных. Надо сказать, что испанские СМИ уверяют, будто всего в списке было аж 12 человек. По некоторым слухи подтвердились сразу же, постепенно люди из списка стали покидать клуб. Руководство воспользовалось этой перестройкой и для расчистки зарплатной ведомости, что особенно актуально в кризисные времена коронавируса.

Боссы «Барселоны» намерены сократить траты на 100 миллионов евро в год. И доля Умтити тут не такая и малая – 12 миллионов. К слову, если цель состоит не столько в заработке, сколько в сокращении трат, это может подтолкнуть каталонцев к разрыву контракта с Умтити и отправке его восвояси в качестве свободного агента. Осложняет ситуацию, что сам француз не хочет уходить из «Барселоны», считая, что если травмы отступят, он сможет закрепиться в основном составе. Возможно, оно и так.

Но в Каталонии в него уже не верят и под тотальное обновление состава он обречен попасть. В таком случае стоит взглянуть, куда же может прибиться француз, который четыре года назад был в числе самых талантливых защитников мира, а в 26 лет стал не нужен своему клубу. Согласитесь, все равно остается заманчивым кандидатом, особенно в условиях дефицита качественных мощных центральных защитников – за несчастным Дайотом Упамекано из «Лейпцига» гоняется чуть ли не пол-Европы.

«Манчестер Юнайтед»

Вот кто страдает от нехватки качества в центре обороны. У МЮ фактически шесть центральных защитников, включая игрока стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов, но надежными и эффективными их не назовешь. Линделеф теряет концентрацию, Байи все время лечится, Магуайр медлительный, другим не хватает стабильности. А клуб замахивается на трофеи. Без мощной обороны, как это показали «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», такой цели не достичь. И Умтити может оказаться удачным вложением, если перезагрузит свою карьеру.

«Лион»

«Барселона» пытается заполучить у «Лиона» Мемфиса Депая, поэтому лионцы могли бы поторговаться и выменять Умтити, с которым хорошо знакомы – их воспитанник же. И сам Самюэль имел бы шанс расцвести в комфортной обстановке. К тому же «Лион» все чаще практикует игру в три центральных защитника – ему нужны надежные бойцы. А ведь если он блеснет на сезон-другой, его и продать еще выгоднее можно. Тренер «Лиона» Руди Гарсия уже сказал, что его привлекает возможность подписать Умтити.

«Интер»

Еще один случай, когда «Барселона» могла бы пойти на обмен и использовать Умтити как «денежку», точнее, как часть денег за Лаутаро Мартинеса, которого в Каталонии очень хотят. Для Умтити этот вариант вообще может стать одним из лучших, потому что Антонио Конте может работать качественно с защитниками, а сам «Интер» готов бросить вызов «Ювентусу» в борьбе за чемпионство и побороться за солидные места в Лиге чемпионов. Он бы мог легко вписаться в защитный ряд «нерадзурри».

«Арсенал»

А «канониры» вовсе ищут полноценного лидера для своего центра обороны. Умтити в перспективе мог бы взять на себя эту роль. Но тут главное – избавиться от травм. Хотя это для любого варианта очень важно. У «Арсенала» традиционно есть проблемы в обороне – там всегда нужны хорошие защитники. А освоиться в Лондоне Умтити поможет Ляказетт, с которым тот хорошо знаком по «Лиону».

«Ренн»

Этот вариант выглядит экзотическим. Однако нужно понимать, что если «Барселона» отказывается от Умтити, то другие топ-клубы могут насторожиться: вдруг со здоровьем действительно все серьезно. И тогда придется искать средние варианты. Вот «Ренн» выглядит очень симпатично. В меру амбициозен и располагает определенными ресурсами. Любит у себя пригревать бывших игроков «Лиона», может раскрывать карьеру игроков. Тут только вопрос цены. Но вдруг «Барселона» решится отдать Умтити в аренду, дав ему шанс вернуть уверенность и здоровье в практике в другом клубе, чтобы потом вернуть и попытаться внедрить в команду снова.