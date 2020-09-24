«Валенсия» — «Уэска»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 07:53

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок 3-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Уэска». Матч пройдет 26 сентября 2020 года.

«Валенсия»

Минувшим летом «Валенсия» устроила чистку состава, продав ряд ключевых игроков, включая форварда Родриго. Старт нового сезона в чемпионате Испании для «Кажанов» получился успешным. В дебютном матче команда перестреляла «Леванте» в дерби (4:2).

Менее успешно подопечные Хавьера Грасии сыграли в прошлом туре. Их выезд в Виго в гости к «Сельте» завершился поражением (1:2). Отметим, что в 21 предыдущим домашнем матче Ла Лиги «Валенсия» проиграла только раз.

«Уэска»

«Уэска» стала чемпионом прошлого розыгрыша Сегунды, что позволило команде спустя год вернуться в элиту испанского футбола.

После двух стартовых туров в активе «Красно-синих» только одно очко, которое они взяли в гостевой встрече против «Вильярреала» (1:1). Во втором туре подопечные Франциско уступили на своем поле «Кадису» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» — 2.060

Ничья – 3.440

Победит «Уэска» — 3.890

Статистика

В 4 из 6 последних домашних матчах «Валенсии» прошла ставка на ТМ(2,5).

В двух матчах «Уэски» в Ла Лиге забивалось не больше двух голов.

«Валенсия» выиграла обе очных встречи у соперника в позапрошлом сезоне.

Прогноз

Несмотря на тотальную распродажу футболистов, состав «Валенсии» выглядит намного мощней, нежели у их ближайшего соперника. В прошлом туре обе команды недосчитались очков, поэтому в этом противостоянии сыграют на максимальный результат.

Учитывая факт дебюта «Уэски» и домашнее поле «Валенсии», предлагаем заиграть ставку на Ф1(0) с коэффициентом 1.485 в БК Pinnacle.