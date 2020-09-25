«Бетис» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:13

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок 3-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Реал» Мадрид», который состоится 26 сентября 2020 года.

«Бетис»

Минувшим летом у руля «Бетиса» стал опытный тренер Мануэль Пеллегрини. С новым наставником команда успешно начала сезон, одержав две стартовых победы.

«Бетису» удался гостевой матч против «Алавеса», в котором «Зелено-белые» победили с минимальным счетом. Затем команда легко справилась дома с «Вальядолидом» (2:0). Отметим, что в десяти последних домашних матчах Примеры хозяева проиграли только дважды.

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» провел только один матч в новом розыгрыше чемпионата Испании. На минувших выходных команда Зинедина Зидана отправилась в Сан-Себастьян, где так и не смогла вскрыть оборону «Реал Сосьедада» — ничья 0:0.

«Реал» не совершал трансферов минувшим летом, поэтому игра команды будет строится вокруг прежних исполнителей. Добавим, что в 12 последних матчах Ла Лиги мадридский клуб выиграл, и еще два раза сыграл вничью.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» — 4.180

Ничья – 3.930

Победит «Реал» — 1.854

Статистика

«Бетис» не проигрывал в 3 последних матчах против «Реала» — 2 победы и 1 ничья.

В 4 последних очных встречах команд на стадионе «Бетиса» прошла ставка на ТБ (2,5).

(2,5). «Реал» победил в 3 из 5 последних выездных матчах против «Бетиса».

Прогноз на матч

«Бетис» отлично начал чемпионат с новым тренером, показав результативную игру в атаке. Также оборона команды еще не допускала ошибок, но в противостоянии с мотивированным чемпионом, хозяева вряд ли уйдут с поля «сухими».