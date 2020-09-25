«Бетис» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок 3-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Реал» Мадрид», который состоится 26 сентября 2020 года.
«Бетис»
Минувшим летом у руля «Бетиса» стал опытный тренер Мануэль Пеллегрини. С новым наставником команда успешно начала сезон, одержав две стартовых победы.
«Бетису» удался гостевой матч против «Алавеса», в котором «Зелено-белые» победили с минимальным счетом. Затем команда легко справилась дома с «Вальядолидом» (2:0). Отметим, что в десяти последних домашних матчах Примеры хозяева проиграли только дважды.
«Реал» Мадрид
«Королевский клуб» провел только один матч в новом розыгрыше чемпионата Испании. На минувших выходных команда Зинедина Зидана отправилась в Сан-Себастьян, где так и не смогла вскрыть оборону «Реал Сосьедада» — ничья 0:0.
«Реал» не совершал трансферов минувшим летом, поэтому игра команды будет строится вокруг прежних исполнителей. Добавим, что в 12 последних матчах Ла Лиги мадридский клуб выиграл, и еще два раза сыграл вничью.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бетис» — 4.180
- Ничья – 3.930
- Победит «Реал» — 1.854
Статистика
- «Бетис» не проигрывал в 3 последних матчах против «Реала» — 2 победы и 1 ничья.
- В 4 последних очных встречах команд на стадионе «Бетиса» прошла ставка на ТБ(2,5).
- «Реал» победил в 3 из 5 последних выездных матчах против «Бетиса».
Прогноз на матч
«Бетис» отлично начал чемпионат с новым тренером, показав результативную игру в атаке. Также оборона команды еще не допускала ошибок, но в противостоянии с мотивированным чемпионом, хозяева вряд ли уйдут с поля «сухими».
В этой встрече, по нашему мнению, стоит ожидать забитых голов. «Реал» после неудачи в прошлом туре будет нацелен на достижение максимального результата, а хозяева тоже будут искать свои шансы у ворот соперника. В БК Pinnacle ставку на ТБ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.806.