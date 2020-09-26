Мастер дриблинга и лентяй в обороне. Аргентинец за 35 млн евро, который заинтересовал «Зенит»

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вчера, 12:00

«Соккер.ру» рассказывает о футболисте, которого очень хочет приобрести чемпион России.

В пятницу прошла информация о неудачном для «Зенита» исходе переговоров с итальянским «Удинезе» о переходе Родриго де Пауля. Петербуржцы были готовы заплатить за 26-летнего аргентинца 25 миллионов евро. Удинцы настаивали на сумме в 35 миллионов. Не сошлись. Но точку в этой истории ставить рано. Больше уместно многоточие, потому что чемпионы России ещё не оставили попытки заполучить нужного им футболиста.

Кто же такой Родриго де Пауль, за которого «Зенит» собрался заплатить немалые деньги? Стоит ли он их? Вы уже успели узнать, что Родриго — двадцать шесть лет и он аргентинец. В команде его называют Родригито — маленький Родриго. Хотя не такой уж он маленький. Метр семьдесят шесть. Играет на позиции атакующего полузащитника и при этом неплохо чувствует себя на левом фланге атаки. Хотя рабочая нога у Родриго — правая. Быстр, проворен, хорош в обыгрыше и обладает хорошим ударом. Правда, бомбардирские способности раскрылись не сразу после перехода в итальянский клуб. В прежних командах («Расинге» и «Валенсии») Родригито результативностью не отличался. Может, молод был, скромничал.

Главные претензии к несостоявшемуся пока зенитовцу — нежелание трудиться в обороне. Нет, Родригито не отказывается отходить назад и выполнять черновую работу. Но делает это неохотно. Отборы и подкаты — не его сильная сторона. Вот подхватить мяч, пробежаться, накрутить пару-тройку соперников, а потом выложить мяч товарищу или пробить самому — другое дело. А чтобы догнать соперника и отобрать мяч — для этого другие футболисты имеются. Об этой особенности де Пауля тренерский штаб «Зенита», наверное, осведомлён.

Де Пауль отправился в свой первый заокеанский вояж в двадцать лет. Нуну Эшпириту Санту, тренировавший «Валенсию», постепенно вводил аргентинца в состав. Правда, дебют Родригито оказался смазанным. Вышел на поле на 65-й минуте, а на 67-й уже отправился в раздевалку после стычки с Артуро Видалем. Но постепенно де Пауль стал вписываться в состав «летучих мышей». Раскрыться помешала смена тренера. Возглавивший испанский клуб Гари Невилл «не распробовал» аргентинца. Невилла скоро сняли, но Родригито к тому времени находился в аренде в своём родном «Расинге». Нужно сделать уточнение. Родриго родом из Саранди, пригорода Буэнос-Айреса, где имеется свой клуб — «Арсеналь». Но в футбол его научили играть именно в «Расинге», одном из великих клубов страны. А на заре карьеры он успел поиграть вместе с чемпионом мира в составе сборной Италии Мауро Каморанези, который оказал большое влияние на молодого футболиста.

«Валенсия» не стала удерживать аргентинца, отпустив его в «Удинезе» за два с половиной миллиона евро. А покупала у «Расинга» за четыре с половиной миллиона. Показательно. Но в Удине Родригито получил полное доверие, а вместе с ним и полнокровную игровую практику. И за четыре года стал одним из лидеров «зебр». Голы, передачи, самоотдача в атаке. Год назад удинцы предложили де Паулю новый контракт, который он без особых колебаний продлил. Теперь он связан со своим клубом до лета 2024 года. Отсюда и огромная сумма отступных, на которых настаивает «Удинезе».

Удинцы отказали не только «Зениту». Получили отказ и «Фиорентина», и «Рома», и «Милан». Родригито понимает, что и сам вырос из чёрно-белой футболки «Удинезе». Но ведь похожую форму носят и в другом клубе. Вы уже догадались в каком. Де Пауль неоднократно говорил, что если и уйдёт из «Удинезе», то только в «Ювентус». Симпатиями к туринскому клубу он проникся ещё в «Расинге» (от бывшего ювентийца Мауро Каморанези). Пока «Юве» ходит вокруг да около. Но Родригито готов ждать. Поэтому и отказывает другим клубам, итальянским и не только.

Если верить многочисленным сообщениям, то «Зениту» он тоже оказал. Видимо, считает, что нет смысла менять Серию А на РПЛ . Даже уходить из середняка, каковым является «Удинезе», в сильнейшую команду России, играющую в Лиге чемпионов. Будет ждать приглашения из «Ювентуса».

Возможно, на настроение Родригито повлияли не самые лучшие истории, приключившиеся с его соотечественниками в «Зените». Помните, сколько было шума и пафоса, когда в Санкт-Петербург один за другим приезжали аргентинцы — Себастьян Дриусси, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Эммануэль Маммана, Маттиас Краневиттер. И все с отличными репутациями — игроки сборной или кандидаты в неё, и большими амбициями. Что из этого вышло? До сих пор выступают только двое — самый первый и наименее раскрученный из этой пятёрки — Дриусси и Ригони, которого уже успели погонять по арендам. Сказать, что южноамериканцы — ведущие игроки в составе чемпиона, всё же погрешить против истины. Сергей Семак вполне успешно обходится и без них. Талантливого (но капризного) Паредеса удалось выгодно сплавить в «Пари Сен-Жермен». Теперь Леандро там добивается ещё большего внешнего сходства с Криштиану Роналду и иногда бывает полезен на поле. Мамману замучили травмы, пришлось командировать его в «Сочи». Оказавшегося бесполезным Краневиттера «Зенит» отдал в хорошие руки — «Монтеррею». Денег на закупку аргентинцев потрачено много, а отдача… Конечно, де Пауль, знаком со многими по сборной Аргентины, в курсе проблем своих соотечественников. Трудно приживаются аргентинцы на берегах Невы.

Конечно, «Зениту» нужен атакующий полузащитник. Но покупка Родригито связана с издержками. Теоретически можно перебить цену «Удинезе» и заплатить за аргентинца требуемые деньги. С Малкомом же получилось. И самого игрока можно уговорить, расчистив при этом легионерские места. У чемпионов все восемь позиций заняты, поэтому первый кандидат на выход – Ригони. А второй Дриусси. И если де Пауль согласится на переход, то добавит проблем соотечественникам. Кроме того, есть ощущение, что Родригито окажется вторым Паредесом, а именно начнёт тосковать на следующий день после презентации. Поэтому «Зенит», взявший паузу в переговорах с удинцами, наверняка подумает, а стоит ли возобновлять дальнейший торг.

P.S. Тем временем появился новый потенциальный покупатель аргентинца. В спор за Родригито готов вмешаться новичок Английской Премьер-лиги «Лидс». Сам футболист никогда не говорил о желание поиграть в Англии, но в этом случае решающим может оказаться фактор тренера йоркширцев Марсело Бьелсы.