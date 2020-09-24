Дракслер вместо Влашича. «Зенит» вербует чемпиона мира

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вчера, 18:26

За Николу запросили слишком много, а вот Юлиану давно ищут новый клуб. О подарке для Семака – на «Соккер.ру».

Дзюба не может играть за всех

Легкость – то, чего нет в атаке «Зенита». Эту мысль разными словами добрый год формулирует Сергей Семак. С ним соглашались после тактических и числовых разборов, ведь есть отдельно техника Малкома, отдельно – голевое чутье Азмуна, отдельно – всплески активно Дриусси. А клеем во всей конструкции становятся действия Дзюбы. Или наверху после диагоналей защитников, или внизу – когда надо отдавать передачи и наносить удары.

Но тактически не совсем грамотно для чемпиона играть вот так: чтобы тяжелый форвард, пускай и оттянутый в глубину поля, работал с последними передачами успешнее всех в команде. Дело не только в количестве ассистов Дзюбы в РПЛ – 10 и 12, два сезона подряд становился самым успешным распасовщиком в лиге, но и в том, что в коллективе нет никого равного хотя бы по суммарному числу ключевых передач. Сейчас наравне с Артемом держится Дуглас Сантос, но только потому, что упали показатели самого Дзюбы.

Потребность «Зенита» в плеймейкере озвучена давно и публично. Отсюда и разговор о появлении в Санкт-Петербурге Влашича. Но Гинер пошел по знакомому ему пути – взвинтил цену в район 40 млн евро, чтобы петербуржцы отстали. Траты в размере примерно 20 % бюджета «Зенита» на год отпугнули Медведева. Рибалте предложили найти другого человека с опытом, классом и пасом.

Дракслер – игрок экстра-класса

У Юлиана есть ровно одна огромная проблема в карьере – агент. Контора, которая опекает Фирмино, Забитцера, Бакайоко, Керера и Дракслера, не всегда справляется. Как только начинаются проблемы с игровой практикой, то никакой работы в интересах футбольных карьер не видим. Бакайоко многого достиг в составе «Челси»? Может, Забитцер нашел себе путь в большой клуб из «Лейпцига»? Сами знаете – нет и нет.

А Фирмино повезло с Клоппом. Тогда как Дракслер уже в «Ливерпуль» не попал. В 2017-м была такая возможность, но с Мане и Салахом немец сидел бы на лавке так, как сидел с Ди Марией и Мбаппе. Какой безумец посоветовал Юлиану торчать в ПСЖ лучшие годы карьеры? Дракслер собрал с парижанами десять трофеев, но основным давно не является. За весь прошлый сезон сыграл всего 11 неполных матчей в Лиге 1. И одной только травмой, выбившей на два месяца, место на лавке не оправдать.

Дракслер не нужен в основе ПСЖ , ему там нет места. Даже победный гол в ворота «Метца» ничего не меняет. С таким же успехом на замену выходить, чтобы отдавать пасы ближнему, мог бы в Париже и Александр Головин. А Дракслеру уже 27 лет, ему давно пора играть постоянно. Из ПСЖ уйти стоило намного раньше, но когда нет сильных агентов – есть проблемы с поисками интересного клуба, где Юлиан нужен в основе. Ведь играть он умеет.

«Зенит» и Дракслер нужны друг другу

Плохие агенты – несчастье для игрока, но как раз они являются одной из причин, почему Дракслер может попасть в РПЛ . У хороших посредников играл бы за «Баварию», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Рому», «Севилью», «Наполи», и так далее. А плохим хватило ума предложить игрока с таким личным контрактом и высокой для 2020 года трансферной стоимостью «Краснодару». Надеемся, это слух, ведь Классон шикарно справляется со своей работой, да и Кабелла заиграл в центре.

А вот интерес «Зенита» можно объяснить. Дракслеру нужна игровая практика, ведь у человека 52 матча в сборной Германии, он чемпион мира, его поддерживает Йоахим Лев – включил Юлиана в заявку на матчи против Испании и Швейцарии в Лиге Наций. Но если хавбек проведет еще один сезон на лавке, то о вызове в сборную Германии на Евро-2020 никто не заикнется. На банке в ПСЖ атакующий хавбек прожигает лучшие годы, а после перехода в «Зенит» будет в основе…

Только если не сработает в стиле немцев Филиппа и Шюррле, у которых в московских клубах дела после приезда пошли не лучшим образом. Впрочем, Тухель никогда не жаловался на отсутствие у Дракслера характера – только человек с верой в себя может считать, что у него есть шансы играть в команде, где его конкурентами являются Неймар и Мбаппе. А вот для «Зенита» покупка Юлиана будет шикарным усилением, ведь он не старый, но соскучился по ударному футболу.

Тактические нюансы

Скорее всего, Дракслер легко станет звездой в РПЛ . Но у «Зенита» будут проблемы с нахождением баланса в игре – сложно поставить вместе Юлиана и четверку атаки Семака, чтобы не пострадали прессинг и оборона. Кому-то надо в центре поля работать, один Барриос за всех не сыграет.

Н как бы там ни было, питерцам нужен еще один классный атакующий футболист. И Юлиан может стать более умной ставкой, чем те же Маркизио или Влашич. Немец играл с привязкой к флангу, как в юности тот же Де Брюйне. А если клепать из Юлиана чистого диспетчера, что начинает атаки на полуфланге, то надо ставить Дугласа Сантоса снова левым беком и помнить о подстраховке. Для РПЛ подойдет даже вариант с центральными хавбеками Дракслером и Барриосом, но в Лиге чемпионов надо уметь держать удар.

Впрочем, учитывайте странную форму Азмуна – плох в последнее время, отказ от отъезда в топ-5 на него плохо повлиял, Дзюба может вернуться в атаку, Дриусси играть между линиями. И тогда Дракслер и Малком дополнят атакующую тройку Семака. Да и при потере одного из списка по любой причине будет немец, а не Ерохин, который нынешней схеме не подходит совершенно. Также вспомните опыт Данни. Плеймейкер на бровке в «Зените» уже был. Аршавин и Халк тоже организовывали игру, выбирая фланги. Так что универсализм Юлиана может сработать.