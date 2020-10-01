«Фиорентина» — «Сампдория»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:37

Представляем прогноз и обзор предложений БК Pinnacle на матч 3-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Сампдория», который пройдет 2 октября 2020 года во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

«Фиорентина»

Команда из Флоренции провела очередной неубедительный сезон, заняв только десятое место в турнирной таблице прошлого розыгрыша чемпионата Италии.

Новый сезон «Фиалки» начинают с надеждой исправить ситуацию и вернуться в еврокубке. «Фиорентина» сохранила костях из основных футболистов, показав неплохую игру в стартовых поединках.

В первом туре подопечные Джузеппе Якини минимально обыграли дома «Торино», после чего, их ожидал непростой выезд в Милан. Там гости отметились тремя голами в воротах «Интера», но очков так и не взяли (3:4).

«Сампдория»

Клаудио Раньери постепенно стабилизировал игру «Сампдории», которая в прошлом сезоне набрала 42 очка и заняла пятнадцатое место в рейтинге команд Серии A.

В новом сезоне клуб из города Генуя пока не может похвастаться успешными результатами. Если гостевое поражение от «Ювентуса» (0:3) можно списать на силу и возможности соперника, то домашний проигрыш «Беневенто» (2:3) вызывает определенные вопросы, особенно к защите команды.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Фиорентина» — 1.729

Ничья – 4.060

Победа «Сампдория» — 5.020

Статистика

«Фиорентина» не пропускала голов в 3 последних домашних матчах Серии A.

В 7 из 8 предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5).

(2,5). «Фиорентина» в прошлом сезоне дважды обыграла «Сампдорию» — 2:1 дома и 5:1 в гостях.

Прогноз на матч

Распределение сил на это противостояние вполне логичное. У «Сампдории» есть заметные проблемы в обороне, которая в последних матчах допускала чудовищные ошибки.

«Фиорентина», в свою очередь, довольно уверенно чувствует себя во Флоренции, где команда регулярно забивает и мало пропускает. Предлагаем ставку на П1 с коэффициентом 1.729 в БК Pinnacle.