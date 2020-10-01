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«Фиорентина» — «Сампдория»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 12:37

Представляем прогноз и обзор предложений БК Pinnacle на матч 3-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Сампдория», который пройдет 2 октября 2020 года во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

«Фиорентина»

Команда из Флоренции провела очередной неубедительный сезон, заняв только десятое место в турнирной таблице прошлого розыгрыша чемпионата Италии.

Новый сезон «Фиалки» начинают с надеждой исправить ситуацию и вернуться в еврокубке. «Фиорентина» сохранила костях из основных футболистов, показав неплохую игру в стартовых поединках.

В первом туре подопечные Джузеппе Якини минимально обыграли дома «Торино», после чего, их ожидал непростой выезд в Милан. Там гости отметились тремя голами в воротах «Интера», но очков так и не взяли (3:4).

«Сампдория»

Клаудио Раньери постепенно стабилизировал игру «Сампдории», которая в прошлом сезоне набрала 42 очка и заняла пятнадцатое место в рейтинге команд Серии A.

В новом сезоне клуб из города Генуя пока не может похвастаться успешными результатами. Если гостевое поражение от «Ювентуса» (0:3) можно списать на силу и возможности соперника, то домашний проигрыш «Беневенто» (2:3) вызывает определенные вопросы, особенно к защите команды.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа «Фиорентина» — 1.729
  • Ничья – 4.060
  • Победа «Сампдория» — 5.020

Статистика

  • «Фиорентина» не пропускала голов в 3 последних домашних матчах Серии A.
  • В 7 из 8 предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5).
  • «Фиорентина» в прошлом сезоне дважды обыграла «Сампдорию» — 2:1 дома и 5:1 в гостях.

Прогноз на матч

Распределение сил на это противостояние вполне логичное. У «Сампдории» есть заметные проблемы в обороне, которая в последних матчах допускала чудовищные ошибки.

«Фиорентина», в свою очередь, довольно уверенно чувствует себя во Флоренции, где команда регулярно забивает и мало пропускает. Предлагаем ставку на П1 с коэффициентом 1.729 в БК Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:15
Обе команды симпатично играют в атаке и отвратительно обороняются....так что от этого матча абсолютно логично ожидать открытой обоюдоострой игры и множества забитых мячей.... Сампдория как коллектив очень слаб, пока что он является самым слабым в лиге, пропустив больше всех голов....но самое главное даже не количество этих голов, а оппоненты, от которых они были пропущены (увидеть три мяча в своих воротах от Беневенто - это нечто)...но отсиживаться в защите не будет, тем более надеяться на такую дырявую оборону попросту глупо (будут искать счастье в атаке)...но все таки будущая игра с Сампой будет проходить под аккомпанемент атак и забитых голов фиалок.....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:03
Фиалки должны побеждать
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