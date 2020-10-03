«Барселона» — «Севилья»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1601705498

сегодня, 09:11

Вашему вниманию прогноз и ставки БК Pinnacle на матч 5-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Севилья», который состоится 4 сентября 2020 года на стадионе «Камп Ноу».

«Барселона»

Новый сезон «Сине-гранатовые» начали под руководством Рональда Кумана. Клубу удалось сохранить в составе Лионеля Месси, а вот Луис Суарес, на которого не рассчитывал голландский специалист, перебрался в «Атлетико».

Сыграв два матча в Ла Лиге «Барселона» показала стопроцентный результат. Каталонцы разбили на своем поле «Вильярреал», а затем, впервые за долгое время, увезли три очка из Виго, где обыграли «Сельту» (3:0).

«Севилья»

Для «Нервионцев» новый сезон начинался матчем за Суперкубок УЕФА , в котором команда Хулена Лопетеги дала бой «Баварии». После ничьи в основное время (1:1) команды выясняли отношения в дополнительных таймах, в которых все решил гол Хави Мартинеса.

Поражение в титульном матче не сказалось негативно на настроении «Севильи», которая показала успешный старт в чемпионате Испании. Подопечные Лопетеги поочередно обыграли «Кадис» (3:1) и «Леванте» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победа «Барселоны» — 1.609

Ничья – 4.340

Победа «Севильи» — 5.760

Статистика

«Барселона» выиграла 24 из 27 последних домашних матча в Ла Лиге.

В 6 из 8 последних домашних матчах «Барселона» не пропускала голов.

«Севилья» не проигрывала в 17 предыдущих поединках Ла Лиги.

«Барселона» победила соперника в 6 предыдущих домашних матчах.

Прогноз на матч

Обе команды подходят к предстоящей встрече в неплохой форме и с положительными результатами. Куман пока не определился с окончательными игровыми схемами и формациями, тогда, как команда Лопетеги отлично играет и обороняется против атакующих соперников.

К вышесказанному добавим, что команды проведут второй матч за последние четыре дня. Поэтому, предлагаем взять ставку на ТМ(3,5) с котировкой 1.581 в БК Pinnacle.