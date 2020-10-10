Франция – Португалия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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10 октября 2020, 10:59

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА Франция – Португалия, который состоится 11 октября 2020 года.

Франция

В активе сборной Франции шесть очков и вторая строчка в третьей группе Лиги Наций УЕФА . Новый розыгрыш турнира команда Дидье Дешама начала с минимальной победы над Швецией в гостях (1:0), и разгромом хорватов дома (4:2).

На этой неделе французы без труда разгромили второй состав сборной Украины, отправив в ворота соперника семь голов (7:1). К вышесказанному добавим, что на счету команды 9 побед в 10 предыдущих поединках.

Португалия

Португальцы возглавляют квартет, обходя своего ближайшего соперника по разнице забитых и пропущенных голов. Команда более результативно сыграла в матчах с хорватами и шведами, которые были обыграны со счетом 4:1 и 2:0, соответственно.

В товарищеском матче с Испанией португальцы на забитые голы не наиграли, но и свои ворота сумели сохранит на замке – ничья 0:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 2.140

Ничья – 3.330

Победит Португалия – 3.820

Статистика

Франция выиграла два последних домашних матча у Португалии.

Португальцы победили в 4 из 5 предыдущих гостевых матчах.

В 3 из 5 последних очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5).

Прогноз на матч

Результат предстоящего матча в Париже может стать определяющим для команд, ведущих очную и заочную борьбу за выход из группы.

Франция сыграла полурезервным составом против Украины, тогда, как Португалия выставила вполне боевой состав на Испании. Полагаем, что открытого футбола мы здесь не увидим, ввиду ценности очков. За ставку на ТМ(2,5) БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.678.