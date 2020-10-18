«Вест Бромвич» — «Бернли»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Бернли», который состоится 19 октября 2020 года.
«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» проиграл три из четырех матча в новом сезоне АПЛ. Команда набрала очки только в домашнем матче против «Челси» (3:3).
Между тем, «Дрозды» крупно уступили «Лестеру» (0:3), «Эвертону» (2:5) и «Саутгемптону» в гостях (0:2). Отметим, что три из четырех матчей команды в текущей кампании были «верховыми».
«Бернли»
«Бернли» входит в список трех команд, которые еще не набирали очков в этом чемпионате. «Бордовые» сыграли три поединка, в которых они проиграли «Лестеру» (2:4), «Саутгемптону» (0:1) и «Ньюкаслу» (1:3).
К вышесказанному добавим, что в девяти последних матчах в гостях «Бернли» проигрывал только дважды.
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Вест Бромвич» — 2.520
- Ничья – 3.360
- Победа «Бернли» — 3.080
Статистика
- В 11 из 12 прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5).
- «Бернли» проиграл 4 последних матча в АПЛ.
- «Вест Бромвич» пропускал минимум 2 гола в 4 предыдущих матчах чемпионата Англии.
Прогноз на матч
Обе команды показывают не лучшие результаты на старте сезона. Особенно это касается игры в обороне, которая допускает слишком много ошибок.
На первый план в этом матче может выйти опыт и концентрация, которые лучше у гостей. «Бернли» уже несколько сезонов кряду играет в АПЛ, а «Вест Бромвич» еще не адаптировался к элитной лиге.
Предлагаем ставку на Х2 с коэффициентом 1.806 в букмекерской конторе Pinnacle.