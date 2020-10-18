«Вест Бромвич» — «Бернли»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 08:17

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Бернли», который состоится 19 октября 2020 года.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» проиграл три из четырех матча в новом сезоне АПЛ . Команда набрала очки только в домашнем матче против «Челси» (3:3).

Между тем, «Дрозды» крупно уступили «Лестеру» (0:3), «Эвертону» (2:5) и «Саутгемптону» в гостях (0:2). Отметим, что три из четырех матчей команды в текущей кампании были «верховыми».

«Бернли»

«Бернли» входит в список трех команд, которые еще не набирали очков в этом чемпионате. «Бордовые» сыграли три поединка, в которых они проиграли «Лестеру» (2:4), «Саутгемптону» (0:1) и «Ньюкаслу» (1:3).

К вышесказанному добавим, что в девяти последних матчах в гостях «Бернли» проигрывал только дважды.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Вест Бромвич» — 2.520

Ничья – 3.360

Победа «Бернли» — 3.080

Статистика

В 11 из 12 прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5).

(2,5). «Бернли» проиграл 4 последних матча в АПЛ .

. «Вест Бромвич» пропускал минимум 2 гола в 4 предыдущих матчах чемпионата Англии.

Прогноз на матч

Обе команды показывают не лучшие результаты на старте сезона. Особенно это касается игры в обороне, которая допускает слишком много ошибок.

На первый план в этом матче может выйти опыт и концентрация, которые лучше у гостей. «Бернли» уже несколько сезонов кряду играет в АПЛ , а «Вест Бромвич» еще не адаптировался к элитной лиге.

Предлагаем ставку на Х2 с коэффициентом 1.806 в букмекерской конторе Pinnacle.