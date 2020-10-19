«Лацио» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов «Лацио» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 20 октября 2020 года.
«Лацио»
По итогам прошлого сезона чемпионата Италии римские «Орлы» завоевали долгожданную путевку в групповую стадию Лиги Чемпионов. Команда Симоне Индзаги финишировала на четвертом месте в турнирной таблице.
В новой кампании римский клуб не показывает достойные результаты: одна победа, два поражения и одна ничья. В прошлую субботу «Лацио» крупно проиграл «Сампдории» в гостях со счетом 0:3.
«Боруссия» Дортмунд
Дортмундская команда в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов проиграла ПСЖ на стадии 1/8 финала. После домашней победы (2:1) подопечные Люсьена Фавра не удержали полученное преимущество во Франции, проиграв без забитых мячей (0:2).
Новый сезон в Бундеслиге «Боруссия» начала с трех побед и одного поражения в гостях от «Аугсбурга» (0:2), В последнем поединке «Шмели» минимально одолели в гостях «Хоффенхайм» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» — 3.390
- Ничья – 3.940
- Победит «Боруссия» — 2.110
Статистика
- «Лацио» не побеждал в трех последних матчах.
- «Боруссия» выиграла 5 из 6 последних гостевых поединка во всех турнирах.
- В 3 из 5 последних матчах «Боруссии» прошла ставка на ТБ(2,5).
Прогноз на матч
Обе команды пожертвовали качеством своей игры в последних матчах, чтобы сэкономить силы на предстоящее противостояние. «Лацио» и «Боруссия» действуют в атакующей манере, а обороны команд нередко допускают результативные ошибки.
Мы считаем, что матч в Риме будет «верховым». В БК Pinnacle ставку на ТБ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.576.