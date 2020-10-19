«Лацио» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 09:14

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов «Лацио» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 20 октября 2020 года.

«Лацио»

По итогам прошлого сезона чемпионата Италии римские «Орлы» завоевали долгожданную путевку в групповую стадию Лиги Чемпионов. Команда Симоне Индзаги финишировала на четвертом месте в турнирной таблице.

В новой кампании римский клуб не показывает достойные результаты: одна победа, два поражения и одна ничья. В прошлую субботу «Лацио» крупно проиграл «Сампдории» в гостях со счетом 0:3.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская команда в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов проиграла ПСЖ на стадии 1/8 финала. После домашней победы (2:1) подопечные Люсьена Фавра не удержали полученное преимущество во Франции, проиграв без забитых мячей (0:2).

Новый сезон в Бундеслиге «Боруссия» начала с трех побед и одного поражения в гостях от «Аугсбурга» (0:2), В последнем поединке «Шмели» минимально одолели в гостях «Хоффенхайм» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» — 3.390

Ничья – 3.940

Победит «Боруссия» — 2.110

Статистика

«Лацио» не побеждал в трех последних матчах.

«Боруссия» выиграла 5 из 6 последних гостевых поединка во всех турнирах.

В 3 из 5 последних матчах «Боруссии» прошла ставка на ТБ (2,5).

Прогноз на матч

Обе команды пожертвовали качеством своей игры в последних матчах, чтобы сэкономить силы на предстоящее противостояние. «Лацио» и «Боруссия» действуют в атакующей манере, а обороны команд нередко допускают результативные ошибки.