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«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 10:50

В 7-м туре АПЛ состоится поединок «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч (31.10.2020).

«Ливерпуль»

У «Ливерпуля» 13 очков на счету и вторая позиция в турнирной таблице АПЛ после шести сыгранных туров. Команда Юргена Клоппа показала такие результаты: четыре победы, одна ничья и одно поражение.

В прошлом туре чемпионата Англии «Красные» обыграли дома «Шеффилд Юнайтед» (2:1), а перед этим сыграли вничью с «Эвертоном». К вышесказанному добавим, что в четырех последних матчах команды в АПЛ прошла ставка на ТБ(2,5).

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» базируется на двенадцатой позиции в рейтинге команд АПЛ, набрав 8 очков. В четырех последних турах чемпионата лондонский клуб не проигрывал: две ничьи и две победы.

Команда Дэвида Мойеса два крайних поединка свела к ничейному результату – «Манчестер Сити» (1:1) и «Тоттенхэм» (3:3). Отмечаем результативную игру команды в атаке, которая за шесть матчей забила 12 мячей, а защита пропустила восемь голов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ливерпуль» — 1.393
  • Ничья – 5.430
  • Победит «Вест Хэм» — 8.040

Статистика

  • «Ливерпуль» выиграл 3 домашних матча в АПЛ с общим счетом 9:5.
  • «Вест Хэм» забивал голы в 3 прошлых гостевых поединках чемпионата Англии.
  • В 3 из 4 прошлых очных встречах команд на стадионе «Ливерпуля» соперники обменивались забитыми голами.

Прогноз

Предстоящий матч на стадионе «Энфилд» обещает быть результативным. «Ливерпуль» и «Вест Хэм» результативно играют в атаке на старте сезона, но оборона каждой из команд тоже действует не надежно.

Предлагаем взять ставку на «обе команды забьют», за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.632.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 11:19
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Ливерпуль»
shlomo
shlomo
сегодня в 10:59
Ливер выиграет однозначно и наверное крупно
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