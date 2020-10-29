«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

В 7-м туре АПЛ состоится поединок «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч (31.10.2020).
«Ливерпуль»
У «Ливерпуля» 13 очков на счету и вторая позиция в турнирной таблице АПЛ после шести сыгранных туров. Команда Юргена Клоппа показала такие результаты: четыре победы, одна ничья и одно поражение.
В прошлом туре чемпионата Англии «Красные» обыграли дома «Шеффилд Юнайтед» (2:1), а перед этим сыграли вничью с «Эвертоном». К вышесказанному добавим, что в четырех последних матчах команды в АПЛ прошла ставка на ТБ(2,5).
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» базируется на двенадцатой позиции в рейтинге команд АПЛ, набрав 8 очков. В четырех последних турах чемпионата лондонский клуб не проигрывал: две ничьи и две победы.
Команда Дэвида Мойеса два крайних поединка свела к ничейному результату – «Манчестер Сити» (1:1) и «Тоттенхэм» (3:3). Отмечаем результативную игру команды в атаке, которая за шесть матчей забила 12 мячей, а защита пропустила восемь голов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» — 1.393
- Ничья – 5.430
- Победит «Вест Хэм» — 8.040
Статистика
- «Ливерпуль» выиграл 3 домашних матча в АПЛ с общим счетом 9:5.
- «Вест Хэм» забивал голы в 3 прошлых гостевых поединках чемпионата Англии.
- В 3 из 4 прошлых очных встречах команд на стадионе «Ливерпуля» соперники обменивались забитыми голами.
Прогноз
Предстоящий матч на стадионе «Энфилд» обещает быть результативным. «Ливерпуль» и «Вест Хэм» результативно играют в атаке на старте сезона, но оборона каждой из команд тоже действует не надежно.
Предлагаем взять ставку на «обе команды забьют», за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.632.