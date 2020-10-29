«Реал» Мадрид – «Уэска»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:04

В 8-м туре испанской Ла Лиги состоится матч «Реал» Мадрид – «Уэска». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок (31.10.2020)

«Реал» Мадрид

За шесть сыгранных туров в чемпионате Испании «Реал» набрал 14 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице. Команда из Мадрида показала такие результаты: четыре победы, одна ничья и одно поражение.

В прошлом туре Ла Лиги «Реал» обыграл в гостях «Барселону» со счетом 3:1. Перед этим команда сенсационно на своем поле проиграла «Кадису» (0:1).

«Уэска»

«Уэска» сыграла семь матчей в чемпионате Испании, набрав пять очков, которые располагат команду в зоне вылета – 18 место. Гости этой встречи показали такие результаты: ноль побед, пять ничьих и два поражения.

В прошлом туре Ла Лиги «Уэска» крупно уступила в гостях «Реал Сосьедаду» (1:4). Перед этим команда разделила очки в домашней встрече против «Вальядолида» (2:2). Отметим, что в семи сыгранных поединках гости пропустили десять голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» — 1.355

Ничья – 5.550

Победит «Уэска» — 9.260

Статистика

«Реал» выиграл обе очных встречи против соперника.

«Уэска» не побеждала в четырех гостевых матчах чемпионата Испании.

«Реал» забивал минимум два гола в 3 из 5 домашних матчах.

Прогноз

«Уэска» испытывает огромные проблемы в атаке. Команда мало забивает и играет строго в оборонительный футбол. «Реал» на этой неделе провел тяжелый матч в Лиге Чемпионов, поэтому физические кондиции хозяев могут быть далеки от оптимальной формы.

Предлагаем ставку на ТМ(3,5) с коэффициентом 1.512 в букмекерской конторе Pinnacle.