«Реал» Мадрид – «Уэска»: прогноз и ставки БК Pinnacle

В 8-м туре испанской Ла Лиги состоится матч «Реал» Мадрид – «Уэска». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок (31.10.2020)
«Реал» Мадрид
За шесть сыгранных туров в чемпионате Испании «Реал» набрал 14 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице. Команда из Мадрида показала такие результаты: четыре победы, одна ничья и одно поражение.
В прошлом туре Ла Лиги «Реал» обыграл в гостях «Барселону» со счетом 3:1. Перед этим команда сенсационно на своем поле проиграла «Кадису» (0:1).
«Уэска»
«Уэска» сыграла семь матчей в чемпионате Испании, набрав пять очков, которые располагат команду в зоне вылета – 18 место. Гости этой встречи показали такие результаты: ноль побед, пять ничьих и два поражения.
В прошлом туре Ла Лиги «Уэска» крупно уступила в гостях «Реал Сосьедаду» (1:4). Перед этим команда разделила очки в домашней встрече против «Вальядолида» (2:2). Отметим, что в семи сыгранных поединках гости пропустили десять голов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» — 1.355
- Ничья – 5.550
- Победит «Уэска» — 9.260
Статистика
- «Реал» выиграл обе очных встречи против соперника.
- «Уэска» не побеждала в четырех гостевых матчах чемпионата Испании.
- «Реал» забивал минимум два гола в 3 из 5 домашних матчах.
Прогноз
«Уэска» испытывает огромные проблемы в атаке. Команда мало забивает и играет строго в оборонительный футбол. «Реал» на этой неделе провел тяжелый матч в Лиге Чемпионов, поэтому физические кондиции хозяев могут быть далеки от оптимальной формы.
Предлагаем ставку на ТМ(3,5) с коэффициентом 1.512 в букмекерской конторе Pinnacle.