«Бавария» — «Зальцбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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24 ноября 2020, 10:48

25 ноября «Бавария» и «Зальцбург» сыграют в Лиге Чемпионов. Мы приготовили прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот матч.

«Бавария»

«Бавария» — уверенный и единоличный лидер группы A, который выиграл три стартовых поединка в Лиге Чемпионов с общим счетом 12:3. Действующий победитель турнира поочередно обыграл «Атлетико» (4:0), «Локомотив» (2:1) и «Зальцбург» в прошлом туре (6:2).

В чемпионате Германии подопечные Ханс-Диттера Флика неожиданно не смогли дома сломить сопротивление «Вердера» (1:1).

«Зальцбург»

На счету австрийской команды только один балл и вполне заслуженное последнее место в квартете. Единственный раз «Зальцбург» не проиграл в стартовом туре, когда разделил очки дома с «Локомотивом» (1:1).

После этого команда уступила «Атлетико» в Мадриде (2:3), а также крупно проиграла «Баварии» (2:6) в прошлом туре. В Бундеслиге «быки» на выходных неожиданно уступили дома «Штурму» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» — 1.210

Ничья – 7.230

Победит «Зальцбург» — 11.690

Статистика

Минимум четыре гола забивала «Бавария» в трех из четырех прошлых домашних матчах.

Ставка на ТБ (2,5) прошла в трех из пяти предыдущих выездных матчах «Зальцбурга».

(2,5) прошла в трех из пяти предыдущих выездных матчах «Зальцбурга». «Зальцбург» выиграл только один из пяти прошлых матча во всех турнирах.

Прогноз

Последние поединки показали, что у «Зальцбурга» есть заметные проблемы с обороной. Австрийская команда пропускает много и регулярно, чем обязана пользоваться грозная атака «Баварии».