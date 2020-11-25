«Гранада» — «Омония»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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25 ноября 2020, 17:48

26 ноября «Гранада» и «Омония» сойдутся в поединке Лиги Европы. Предлагаем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Гранада»

«Гранада» — единоличный лидер группы Е в Лиге Европы. В трех турах группового раунда команда набрала семь очков: ПСВ (2:1), ПАОК (0:0) и «Омония» (2:0).

Из-за серьезных кадровых проблем «насриды» проиграли два последних матча в чемпионате Испании, уступив «Вальядолиду» (1:3) и «Реал Сосьедаду» (0:2). Четыре из пяти прошлых домашних матчей «Гранады» завершались на ТМ(2,5). За эту ставку на предстоящий поединок БК Pinnacle предлагает коэффициент 2.05.

«Омония»

«Омония» — главный аутсайдер квартета, который за три сыгранных матча в Лиге Европы разжился только одним зачетным пунктом: ПАОК (1:1), ПСВ (1:2), «Гранада» (0:2).

В последнем поединке чемпионата Кипра команда потерпела поражение в гостях от НЕА Самалис, продлив серию без побед до семи поединков во всех турнирах. В этих матчах больше трех мячей не забивалось. Разместить ставку на ТМ(3) БК Pinnacle предлагает за 1.60.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» — 1.310

Ничья – 5.330

Победит «Омония» — 9.980

Статистика

«Гранада» побеждала в 5 из 6 последних матчах Лиги Европы.

«Гранада» забивала минимум два гола в 5 из 6 предыдущих поединках турнира.

«Омония» проиграла 3 из 5 прошлых выездных матча во всех соревнованиях.

Прогноз

В этом матче стоит рассмотреть ставку с победой «Гранады» с учетом форы (-1,5) гола за 2.10 по линии букмекерской конторы Pinnacle. У испанской команды постепенно опустел лазарет, а в первом матче «Омония» даже на своем стадионе не оказала сопернику достойного сопротивления.