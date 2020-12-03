Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставки на матч БК Pinnacle

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03 декабря 2020, 18:23

В одиннадцатом туре АПЛ «Вест Хэм» на домашнем стадионе сыграет против «Манчестер Юнайтед». Мы приготовили прогноз и обзор ставок, которые на этот матч предложила БК Pinnacle.

«Вест Хэм»

30 ноября подопечные Дэвида Мойеса одержали третью победу кряду в чемпионате Англии. На своем поле «молотобойцы» справились некогда грозной «Астон Виллой» (2:1). Благодаря этим успехам команда из Лондона обосновалась на пятой позиции в турнирной таблице с минимальным отставанием от ТОП-4.

В домашних стенах «Вест Хэм» в текущем сезоне проиграл только раз, когда уступил «Ньюкаслу» (0:2). Еще в трех матчах лондонцы праздновали победу и один раз делили очки со своими соперниками.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» выдали шикарный камбэк в прошлом туре, когда переиграли в гостях «Саутгемптон» (3:2), уступая после первого тайма 0:2 в счете. Подопечные Уле-Гуннера Сульшера поднялись на девятое место в рейтинге, а одна игра в запасе дает возможность претендовать на попадание в зону Лиги Чемпионов.

В гостях «»Манчестер Юнайтед» показывает лучшие результаты в лиге – четыре победы в четырех поединках с общим счетом 13:6. В Лиге Чемпионов «манкунианцы» уступили дома « ПСЖ » (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» — 3.680

Ничья – 3.570

Победит «Манчестер Юнайтед» — 2.120

Статистика

« МЮ » выиграл 8 последних гостевых матчей в АПЛ

» выиграл 8 последних гостевых матчей в «Вест Хэм» побеждал с разницей в один гол в трех матчах подряд

« МЮ » забивал минимум два гола в восьми прошлых выездных поединках чемпионата

» забивал минимум два гола в восьми прошлых выездных поединках чемпионата В трех из пяти прошлых очных встречах соперники обменивались забитыми голами

Прогноз

«Вест Хэм» могу как следует подготовиться к предстоящей встрече. В распоряжении «молотобойцев» было пять полноценных дней, чем не могут похвастаться гости.