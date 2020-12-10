«Эвертон» — «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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10 декабря 2020, 08:47

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 12-го тура АПЛ «Эвертон» — «Челси», который состоится 12 декабря 2020 года.

«Эвертон»

Ливерпульский клуб набрал 17 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ . В пяти последних турах «Эвертон» выиграл только один матч, когда 22 ноября обыграл в гостях «Фулхэм» (3:2).

В прошлом туре подопечные Карло Анчелотти сыграли вничью с «Бернли» (1:1), а перед этим команда уступила дома «Лидсу» (0:1).

«Челси»

Лондонская команда занимает третью позицию в рейтинге АПЛ . В активе «Челси» девять матчей кряду в чемпионате без поражений. Единственное фиаско в сезоне подопечные Фрэнка Лэмпарда потерпели еще 20 августа, когда на своем поле уступили «Ливерпулю».

В прошлом туре первенства «аристократы» переиграли дома «Лидс» (3:1), а в Лиге Чемпионов лондонцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» — 4.280

Ничья – 4.150

Победит «Челси» — 1.819

Статистика

«Челси» не пропускал голов в трех последних гостевых матчах в АПЛ

«Эвертон» не побеждал в трех предыдущих домашних поединках чемпионата Англии – два поражения и одна ничья

«Челси» выиграл пять прошлых гостевых поединка во всех турнирах с общим счетом 15:1

В четырех из пяти последних матчах «Эвертона» сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

«Челси» очень убедительно выступает в гостевых матчах. «Эвертон» испытывает определенные проблемы в защите, которые мешают команде добиваться максимальных результатов.

Предлагаем заиграть ставку на победу гостей с коэффициентом 1.819 по линии букмекерской конторы Pinnacle.