«Алавес» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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22 января 2021, 18:42

Вашему вниманию обзор ставок БК Pinnacle на матч 20-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» — «Реал» Мадрид, который состоится 23 января 2021 года.

«Алавес»

Для «Алавеса» этот сезон в чемпионате Испании складывается тяжело. Команда проиграла три матча подряд и опустилась на 17-е место в турнирной таблице. От зону вылета «славных» теперь отделяет только один балл.

В прошлом туре Ла Лиги «Алавес» уступил на домашней арене «Севилье». Серия без победы команды в лиге затянулась на четыре встречи.

«Реал» Мадрид

«Реал» увеличил отставание от «Атлетико» о семи пунктов. В прошлом поединке Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана не смогли одолеть на выезде «Осасуну» (0:0). Также «сливочные» сенсационно покинули кубок, уступив в дополнительных таймах «Алькояно» (1:2).

В десяти гостевых играх чемпионата «Реал» одержал пять победы – четыре ничьи и одно поражение.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алавес» — 6.200

Ничья – 4.180

Победит «Реал» — 1.602

Статистика

В 12 из 14 прошлых встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5)

«Реал» победил «Алавес» в пяти из шести прошлых выездных матчах

«Алавес» проиграл в трех последних матчах на своем поле

Прогноз

«Реал» больше не может позволить себе терять очки, иначе «Атлетико» оторвется на дистанцию, которую отыграть будет очень сложно. «Алавес» сейчас не показывает достойные результаты, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.602 в букмекерской конторе Pinnacle.