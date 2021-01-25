«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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25 января 2021, 19:56

Букмекерская контора Pinnace открыла прием ставок на матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором 27 января сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» возглавляют турнирную таблицу АПЛ . У команды Уле-Гуннара Сульшера 40 очков и первая позиция с преимуществом над «Манчестер Сити» в два балла.

В прошлом туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Фулхэм», добыв двенадцатую победу в лиге. В девяти поединка на своем поле хозяева одержали четыре виктории, дважды сыграли вничью и три раза уступили.

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» проваливают этот сезон английского чемпионата. В 19-ти турах команда взяла только пять очков и вполне заслуженно занимает последнее место в турнирной таблице. Вероятность того, что «Шеффилд Юнайтед» спасется от вылета, очень маленькая.

12 января команда Криса Уайлера одержала дебютную победу в АПЛ , обыграв дома «Ньюкасл» (1:0). Но за этим успехом последовал очередной провал – проигрыш от «Тоттенхэма» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.284

Ничья – 6.220

Победит «Шеффилд Юнайтед» — 11.640

Статистика

«Шеффилд Юнайтед» проиграл 19 из 22 прошлых матча в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 13 последних турах чемпионата

«Манчестер Юнайтед» забивал минимум три гола в трех предыдущих очных встречах с соперником

«Шеффилд Юнайтед» не забивал голы в трех последних встречах с « МЮ »

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает по котировке 1.921.

Хозяева результативно играют сейчас в атаке, а у «Шеффилда» есть огромные проблемы с результативностью.