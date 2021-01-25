«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская контора Pinnace открыла прием ставок на матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором 27 января сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» возглавляют турнирную таблицу АПЛ. У команды Уле-Гуннара Сульшера 40 очков и первая позиция с преимуществом над «Манчестер Сити» в два балла.
В прошлом туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Фулхэм», добыв двенадцатую победу в лиге. В девяти поединка на своем поле хозяева одержали четыре виктории, дважды сыграли вничью и три раза уступили.
«Шеффилд Юнайтед»
«Клинки» проваливают этот сезон английского чемпионата. В 19-ти турах команда взяла только пять очков и вполне заслуженно занимает последнее место в турнирной таблице. Вероятность того, что «Шеффилд Юнайтед» спасется от вылета, очень маленькая.
12 января команда Криса Уайлера одержала дебютную победу в АПЛ, обыграв дома «Ньюкасл» (1:0). Но за этим успехом последовал очередной провал – проигрыш от «Тоттенхэма» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.284
- Ничья – 6.220
- Победит «Шеффилд Юнайтед» — 11.640
Статистика
- «Шеффилд Юнайтед» проиграл 19 из 22 прошлых матча в АПЛ
- «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 13 последних турах чемпионата
- «Манчестер Юнайтед» забивал минимум три гола в трех предыдущих очных встречах с соперником
- «Шеффилд Юнайтед» не забивал голы в трех последних встречах с «МЮ»
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает по котировке 1.921.
Хозяева результативно играют сейчас в атаке, а у «Шеффилда» есть огромные проблемы с результативностью.