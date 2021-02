Сбежал от Зидана, чтобы играть в футбол. Эдегор попытается выйти из тени в «Арсенале»

Дерзайте, Мартин, вы талантливы.

Не каждый футболист, который не смог заиграть в «Реале», плох. Во-первых, в «Королевском клубе» всегда жесточайшая конкуренция, во-вторых, вера Зидана в старую гвардию слишком сильна. Возможно, такой фикс-фокус Зизу на заслуженных и все еще бодрых «старичках» будет стоить французу работы в «Реале», ведь уже ходят слухи о трениях между клубом и тренером: в «сливочных» верхах считают, что Зидан уделяет недостаточно внимания перспективным футболистам, развитие которых является одним из стратегических приоритетов клуба.

Один из ярких примеров — Мартин Эдегор. Рано заявивший о своем таланте норвежец прошел огонь, воду, медные трубы и серию аренд прежде, чем оказался в основном составе «Реала». Вот только реальных шансов у Зидана Мартин так и не получил, во всяком случае, он сам считает, что тренер не выполнил обещания, которые давал в начале сезона. Важно подчеркнуть, что сам Эдегор не рвался вернуться в «Реал», считал, что ему полезнее будет отыграть еще один сезон за «Сосьедад», тем более что командировка изначально была рассчитана на два года.

«Мадрид» отозвал Мартина из Сан-Себастьяна после одного успешного сезона. Казалось, что Эдегору по силам конкурировать с Модричем, может, даже стать важной фигурой в полузащите «сливочных». Увы, реальность не совпала с ожиданиями: норвежец сыграл всего лишь 367 минут, это 19-й показатель в команде. О каком прогрессе 22-летнего футболиста может идти речь, когда он почти не играет? Ситуация должна измениться в «Арсенале», который видит в Эдегоре человека, который заполнит пустоту, образовавшуюся на месте, где раньше играл Месут Озил.

«Арсенал» заплатил за аренду Мартина 2 млн евро и будет полностью платить зарплату

О серьезности намерений «канониров» говорит тот факт, что они готовы заплатить за полгода аренды запасного футболиста «Мадрида» 2 миллиона евро и полностью взять на себя контрактные обязательства перед норвежцем на этот период. В результате этой сделки «Реал» сэкономит 2.8 млн евро на зарплате Эдегора и получит прибыль в размере 2 млн евро. Не так уж и плохо в нынешних обстоятельствах, когда клубы вынуждены считать каждый цент. Аренда Эдегора, к примеру, может почти покрыть разницу между ожиданиями клуба и Серхио Рамоса по новому контракту.

В свою очередь, «Арсенал» и Микель Артета рассчитывают, что Эдегор станет тем парнем, который сумеет умной игрой и тонкими передачами придать стройности атаке «канониров». В последнее время «Арсенал» играет по схеме 4-2-3-1, а в позиции центрального атакующего полузащитника действует 20-летний Смит-Роу. Эмиль весьма неплох, но ему еще предстоит многому научиться, в том числе у Эдегора, который будет играть на его позиции. Мартин сам еще молод, но за его плечами есть полноценные сезоны в Эредивизие и Ла Лиге, да и высокий класс не вызывает сомнений. Осталось только правильно его «приготовить», чем и займется Артета, чей стиль нравится новичку:

5 фактов о Мартине Эдегоре

1. Дебютировал за сборную Норвегии в 15 лет

27 августа 2014 года 15-летний Эдегор впервые сыграл за первую сборную Норвегии. Естественно, стал самым молодым футболистом в истории команды, побил рекорд, который держался 104 года. В тот день Мартин вышел в стартовом составе на товарищескую игру с ОАЭ и отыграл все 90 минут. Через два месяца полузащитник сыграл 27 минут в официальном матче — против Болгарии в отборе Евро-2016. На сегодняшний день у Эдегора 25 матчей за сборную Норвегии, в которых он забил 1 гол и сделал 6 ассистов.

2. Его отец перешел в «Реал» вместе с ним

Когда в начале 2015 года 16-летний Мартин перешел в «Реал», одним из условий сделки было предоставление мадридским клубом работы для его отца, Ханса Эрика Эдегора. Норвежец возглавил команду U11, получив подписной бонус в размере 3 млн евро и годовую зарплату в 100 тысяч евро. На тот момент Эдегор-старший зарабатывал в «Реале» больше, чем скромный тренер «Кастильи» Зинедин Зидан.

3. Мартин в детстве поддерживал «Ливерпуль»

Более того, Эдегор даже провел несколько тренировок с первой командой «Ливерпуля», когда менеджером был еще Брендан Роджерс. Это было до подписания контракта с «Реалом», когда Мартин и его отец выбирали из предложений топ-клубов. В интервью, датированном 2014 годом, Мартин без обиняков заявил:

4. Самое счастливое время в карьере провел под руководством Леонида Слуцкого

Российский специалист нашел подход к норвежскому таланту в «Витессе»: Эдегор сыграл 39 матчей под руководством Слуцкого, забил в них 11 голов и сделал 12 ассистов. В «Сосьедаде» у Альгвасила тоже получалось неплохо, но результативных действий Мартин сделал меньше (7+9), хотя среди них тоже были «конфетки».

