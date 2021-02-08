«Ротерхэм» — «Кардифф»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 23-го тура Чемпионшипа, в котором 9 февраля сыграют «Ротерхэм» и «Кардифф».
«Ротерхэм»
«Ротерхэм» набрал 29 очков, одержав восемь побед, и пять раз сыграв вничью. Команда занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата, опережая зону вылета на один балл.
В пяти прошлых турах лиги «Ротерхэм» одержал три победы – «Мидлсбро» (3:0), «Дерби Каунти» (3:0) и «Престон» (2:1). Также в этой серии клуб уступил «Суонси» (1:3) и разделил очки со «Сток Сити» (3:3).
«Кардифф»
У валлийского клуба девять побед и семь ничьих, которые суммарно принесли ему 34 очка и промежуточное 14-е место в турнирной таблице.
В трех прошлых турах чемпионата «Кардифф» не проигрывал. «Ласточки» поочередно сыграли вничью с «Барнсли» (2:2) и «Миллуоллом» (1:1), а в последней игре победили в гостях «Бристоль Сити» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ротерхэм» — 2.860
- Ничья – 3.330
- Победит «Кардифф Сити» — 2.650
Статистика
- В четырех прошлых домашних матчах «Ротерхэма» прошла ставка на ТБ(2,5)
- В четырех последних встречах команд на стадионе «Ротерхэма» забивалось минимум три гола
- «Кардифф» забивал минимум два гола в двух предыдущих гостевых играх
Прогноз
Сделать ставку на ТБ(2,5) в этом матче букмекерская контора Pinnacle предлагает по выгодному коэффициенту – 2.170. «Ротерхэм» и «Кардифф» стабильно забивали в прошлых турах. К тому же, этот исход регулярно проходит в очных противостояниях команд.