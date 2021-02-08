«Ротерхэм» — «Кардифф»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:37

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 23-го тура Чемпионшипа, в котором 9 февраля сыграют «Ротерхэм» и «Кардифф».

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» набрал 29 очков, одержав восемь побед, и пять раз сыграв вничью. Команда занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата, опережая зону вылета на один балл.

В пяти прошлых турах лиги «Ротерхэм» одержал три победы – «Мидлсбро» (3:0), «Дерби Каунти» (3:0) и «Престон» (2:1). Также в этой серии клуб уступил «Суонси» (1:3) и разделил очки со «Сток Сити» (3:3).

«Кардифф»

У валлийского клуба девять побед и семь ничьих, которые суммарно принесли ему 34 очка и промежуточное 14-е место в турнирной таблице.

В трех прошлых турах чемпионата «Кардифф» не проигрывал. «Ласточки» поочередно сыграли вничью с «Барнсли» (2:2) и «Миллуоллом» (1:1), а в последней игре победили в гостях «Бристоль Сити» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ротерхэм» — 2.860

Ничья – 3.330

Победит «Кардифф Сити» — 2.650

Статистика

В четырех прошлых домашних матчах «Ротерхэма» прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В четырех последних встречах команд на стадионе «Ротерхэма» забивалось минимум три гола

«Кардифф» забивал минимум два гола в двух предыдущих гостевых играх

Прогноз