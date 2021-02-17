«Лилль» — «Аякс» : прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle предложил выгодные котировки на матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором 18 февраля сыграют французский «Лилль» и нидерландский «Аякс».
«Лилль»
Попав в непростую группу Лиги Европы к «Милану», «Селтику» и пражской «Спарте», французы демонстрировали отличный футбол. До последнего тура команда шла на первом месте, и лишь одно поражение в шестом туре от шотландцев не позволило команде выйти лидером из этой четверки.
В Лиге 1 на удивление всем, «доги» опережая «ПСЖ» на один балл, идут на первом месте. В последнем матче сыграв со скромным «Брестом» (0:0) команда прервала свою серию из семи побед.
«Аякс»
Нидерландцы ещё не сталкивались с Лигой Европы в этом сезоне. Команда в 1/16 попала благодаря не самому удачному выступлению в Лиге Чемпионов. Там они за четыре тура набрали семь баллом, но потом уступили сначала «Ливерпулю» (0:1), а позже и вовсе проиграли в борьбе за второе место у себя дома итальянской «Аталанте» (0:1).
После этого поражения, клуб лишь дважды терял очки. Набрав сумасшедшую форму, «Аякс» в Ередивизи, имея матч в запасе и отрыв от «ПСВ» в шесть пунктов, занимает первое место.
Котировки БК Pinnacle
Победа «Лилля» — 2.65
Ничья – 3.50
Победа «Аякса» — 2.70
Статистика
«Лилль» не пропускает 6 матчей подряд
«Аякс» имеет серию с восьми побед кряду
«Аякс» выиграл в гостях все 5 последних матчей
Прогноз
Нас ждёт очень увлекательное противостояние двух клубов. Ведь оба коллектива на данный момент набрали сильную форму, и ни один из них не собирается уступать. Да, предыдущие очные две встречи «Аякс» спокойно выиграл, но и «Лилль» на тот момент явно был слабее.
Первый матч всегда очень важен и вряд ли обе команды будут отдавать все силы на этот поединок. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.95.