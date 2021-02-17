«Лилль» — «Аякс» : прогноз и ставки БК Pinnacle

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17 февраля 2021, 14:57

Букмекер Pinnacle предложил выгодные котировки на матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором 18 февраля сыграют французский «Лилль» и нидерландский «Аякс».

«Лилль»

Попав в непростую группу Лиги Европы к «Милану», «Селтику» и пражской «Спарте», французы демонстрировали отличный футбол. До последнего тура команда шла на первом месте, и лишь одно поражение в шестом туре от шотландцев не позволило команде выйти лидером из этой четверки.

В Лиге 1 на удивление всем, «доги» опережая « ПСЖ » на один балл, идут на первом месте. В последнем матче сыграв со скромным «Брестом» (0:0) команда прервала свою серию из семи побед.

«Аякс»

Нидерландцы ещё не сталкивались с Лигой Европы в этом сезоне. Команда в 1/16 попала благодаря не самому удачному выступлению в Лиге Чемпионов. Там они за четыре тура набрали семь баллом, но потом уступили сначала «Ливерпулю» (0:1), а позже и вовсе проиграли в борьбе за второе место у себя дома итальянской «Аталанте» (0:1).

После этого поражения, клуб лишь дважды терял очки. Набрав сумасшедшую форму, «Аякс» в Ередивизи, имея матч в запасе и отрыв от « ПСВ » в шесть пунктов, занимает первое место.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Лилля» — 2.65

Ничья – 3.50

Победа «Аякса» — 2.70

Статистика

«Лилль» не пропускает 6 матчей подряд

«Аякс» имеет серию с восьми побед кряду

«Аякс» выиграл в гостях все 5 последних матчей

Прогноз

Нас ждёт очень увлекательное противостояние двух клубов. Ведь оба коллектива на данный момент набрали сильную форму, и ни один из них не собирается уступать. Да, предыдущие очные две встречи «Аякс» спокойно выиграл, но и «Лилль» на тот момент явно был слабее.

Первый матч всегда очень важен и вряд ли обе команды будут отдавать все силы на этот поединок. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.95.