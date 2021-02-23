«Леванте» — «Атлетик»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:39

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 25-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Атлетик», который пройдет 26 февраля в Валенсии.

«Леванте»

«Леванте» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 31 балл. В 24 сыгранных турах команда одержала семь побед и десять раз сыграла вничью, потерпев семь поражений.

В пяти последних матчах чемпионата «Леванте» проиграл только один поединок, когда уступил на своем поле «Осасуне». После этого валенсийский коллектив дважды сыграл с «Атлетико» — домашняя ничья (1:1) и победа в гостях (2:0).

«Атлетик»

Клуб из Бильбао базируется на десятом месте рейтинга Ла Лиги, положив себе в копилку 29 очков. «Львы» в этой кампании наиграли на восемь побед и пять ничьих, при десяти проигрышах.

По итогам трех прошлых туров «Атлетик» набрал пять из девяти возможных очков. Помимо уверенной победы над «Кадисом» (4:0) команда отметилась ничейными встречами с «Валенсией» (1:1) и «Вильярреалом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леванте» — 3.300

Ничья – 3.190

Победит «Атлетик» — 2.470

Статистика

В четырех последних матчах «Леванте» забивалось не больше двух мячей

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в четырех из пяти предыдущих поединках «Атлетика»

В двух последних очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

«Леванте» и «Атлетик» надежно оборонялись в последних играх, пропуская не больше гола за матч. В очных встречах команды тоже высокой результативностью не отличаются. Предлагаем сыграть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.806 в букмекерской конторе Pinnacle.