«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle предложил выгодную линию на матч 29-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла», который пройдет 3 марта 2021 года.
«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» с большой долей вероятности понизиться в классе по итогам этого сезона АПЛ. «Клинки» набрали 11 очков и прочно осели на последнем месте в турнирной таблице, одержав в чемпионате только три победы.
В трех прошлых турах лиги «Шеффилд Юнайтед» терпел поражения. После домашнего проигрыша «Челси» (1:2) команда не взяла очков в гостевых противостояниях с «Вест Хэмом» (0:3) и «Фулхэмом» (0:1).
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» отлично себя проявляет в этом сезоне чемпионата Англии. Набрав 39 очков, клуб из Бирмингема расположился на восьмой строчке рейтинга с такими показателями: 12 побед, три ничьи и девять поражений.
27 февраля «львы» с минимальным счетом победили в гостях «Лидс». Примечательно, что в выездных играх «Астон Вилла» выступает продуктивней, чем в домашних – семь побед, две ничьи и четыре поражения.
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Шеффилд Юнайтед» — 3.590
- Ничья – 3.510
- Победа «Астон Вилла» — 2.180
Статистика
- «Астон Вилла» не проигрывала в трех прошлых гостевых матчах – две победы и одна ничья
- «Шеффилд Юнайтед» проиграл девять из 12 домашних матча в чемпионате
- «Шеффилд Юнайтед» не забивал голы в двух прошлых поединках лиги
Прогноз
Сыграть ставку на победу «Астон Виллы» с форой (0) букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.568. Команда из Бирмингема стабильно берет очки в гостевых поединках, а у «Шеффилд Юнайтед» абсолютно ничего не получается в атаке.