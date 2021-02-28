«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:34

Букмекер Pinnacle предложил выгодную линию на матч 29-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла», который пройдет 3 марта 2021 года.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» с большой долей вероятности понизиться в классе по итогам этого сезона АПЛ . «Клинки» набрали 11 очков и прочно осели на последнем месте в турнирной таблице, одержав в чемпионате только три победы.

В трех прошлых турах лиги «Шеффилд Юнайтед» терпел поражения. После домашнего проигрыша «Челси» (1:2) команда не взяла очков в гостевых противостояниях с «Вест Хэмом» (0:3) и «Фулхэмом» (0:1).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» отлично себя проявляет в этом сезоне чемпионата Англии. Набрав 39 очков, клуб из Бирмингема расположился на восьмой строчке рейтинга с такими показателями: 12 побед, три ничьи и девять поражений.

27 февраля «львы» с минимальным счетом победили в гостях «Лидс». Примечательно, что в выездных играх «Астон Вилла» выступает продуктивней, чем в домашних – семь побед, две ничьи и четыре поражения.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Шеффилд Юнайтед» — 3.590

Ничья – 3.510

Победа «Астон Вилла» — 2.180

Статистика

«Астон Вилла» не проигрывала в трех прошлых гостевых матчах – две победы и одна ничья

«Шеффилд Юнайтед» проиграл девять из 12 домашних матча в чемпионате

«Шеффилд Юнайтед» не забивал голы в двух прошлых поединках лиги

Прогноз

Сыграть ставку на победу «Астон Виллы» с форой (0) букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.568. Команда из Бирмингема стабильно берет очки в гостевых поединках, а у «Шеффилд Юнайтед» абсолютно ничего не получается в атаке.