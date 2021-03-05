«Бавария» — «Боруссия Дортмунд»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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05 марта 2021, 12:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия Дортмунд», который состоится 6 февраля 2021 года.

«Бавария»

«Бавария» после потери очков в последних матчах очень близко подпустила к себе «РБ Лепциг» на расстояние до двух очков. На данный момент битва за золото Бундеслиги обещает быть достаточно интригующей. Команда все же собралась с силами и крупно обыграла дома «Кельн». До этого матча «Бавария» уступила «Айнтрахту» (1:2) и не смогла дожать в последние минуты «Арминию» (3:3).

27 февраля «Бавария» крупно обыграла «Кельн» (5:1), а 23 числа выиграла выездной матч Лиги Чемпионов против «Лацио» (4:1).

«Боруссия Дортмунд»

«Боруссия Д» набрала хороший ход и продолжает сражаться во всех турнирах. Несколько дней назад команда пробилась в полуфинал кубка Германии, за счет победы на выезде над «Боруссии М» (0:1). Кажется, коллектив смог выйти на победный путь и быстро набирает форму

В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» выиграла у «Арминии» (3:0) а 20 февраля обыграла «Шальке» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» — 1.6

Ничья – 4.6

Победит «Боруссия Дортмунд» — 5.1

Статистика

«Бавария» не проигрывает в домашних стенах более 22 матчей.

«Бавария» выиграла четыре последних домашних матча у «Боруссии Д».

«Боруссия Д» не проигрывает уже четыре матча.

«Боруссия Д» оставляет свои ворота в неприкосновенности уже три матча подряд.

Прогноз

«Боруссии Д» очень тяжело даются последние матчи на Альянц-Арене. Команда проигрывает крупно и без особых шансов на успех. Вряд ли и в этот раз «желто-черные» смогут чем-то особенным удивить команда Ханса-Дитера Флика. Рекомендуем сделать ставку на победу «Баварии» с коэффициентом 1.6.