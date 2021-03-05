«Бавария» — «Боруссия Дортмунд»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия Дортмунд», который состоится 6 февраля 2021 года.
«Бавария»
«Бавария» после потери очков в последних матчах очень близко подпустила к себе «РБ Лепциг» на расстояние до двух очков. На данный момент битва за золото Бундеслиги обещает быть достаточно интригующей. Команда все же собралась с силами и крупно обыграла дома «Кельн». До этого матча «Бавария» уступила «Айнтрахту» (1:2) и не смогла дожать в последние минуты «Арминию» (3:3).
27 февраля «Бавария» крупно обыграла «Кельн» (5:1), а 23 числа выиграла выездной матч Лиги Чемпионов против «Лацио» (4:1).
«Боруссия Дортмунд»
«Боруссия Д» набрала хороший ход и продолжает сражаться во всех турнирах. Несколько дней назад команда пробилась в полуфинал кубка Германии, за счет победы на выезде над «Боруссии М» (0:1). Кажется, коллектив смог выйти на победный путь и быстро набирает форму
В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» выиграла у «Арминии» (3:0) а 20 февраля обыграла «Шальке» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» — 1.6
- Ничья – 4.6
- Победит «Боруссия Дортмунд» — 5.1
Статистика
- «Бавария» не проигрывает в домашних стенах более 22 матчей.
- «Бавария» выиграла четыре последних домашних матча у «Боруссии Д».
- «Боруссия Д» не проигрывает уже четыре матча.
- «Боруссия Д» оставляет свои ворота в неприкосновенности уже три матча подряд.
Прогноз
«Боруссии Д» очень тяжело даются последние матчи на Альянц-Арене. Команда проигрывает крупно и без особых шансов на успех. Вряд ли и в этот раз «желто-черные» смогут чем-то особенным удивить команда Ханса-Дитера Флика. Рекомендуем сделать ставку на победу «Баварии» с коэффициентом 1.6.