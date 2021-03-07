«Вест Хэм» — «Лидс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:40

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» проводит отличный сезон в АПЛ , стабильно набирая очки. Такие результаты дают возможность «молотобойцам» претендовать на место в ТОП-4 по итогам текущего чемпионата.

В прошлом туре лиги «Вест Хэм» уступил в гостях «Манчестер Сити» (1:2), потерпев седьмое поражение. Перед этим команда Дэвида Мойеса отметилась победами в матчах с «Тоттенхэмом» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0). В разрезе домашних игр лондонская команда занимает второе место с такими результатами – семь побед, три ничьи и три поражения.

«Лидс»

«Лидс», вероятней всего, уже выполнил минимальную задачу на этот сезон. «Павлины», набрав 35 очков, расположились на промежуточном 11-м месте в турнирной таблице, обезопасив себя от борьбы за выживание.

В пяти последних играх чемпионата команда Марсело Бьелсы обыграла дома «Кристал Пэлас» (2:0) и «Саутгемптон» (3:0). В этой серии «Лидс» также уступил «Астон Вилле» (0:1), «Вулверхэмптону» (0:1) и «Арсеналу» (2:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» — 2.110

Ничья – 3.700

Победит «Лидс» — 3.600

Статистика

«Вест Хэм» забивал и пропускал голы в трех из пяти прошлых матчах на своем поле

В трех из пяти последних гостевых матчах «Лидса» случался обмен голами

В матче первого круга АПЛ «Вест Хэм» победил «Лидс» на выезде со счетом 2:1

Прогноз