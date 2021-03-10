«Динамо» Киев – «Вильярреал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Динамо» Киев — «Вильярреал», который состоится 11 марта 2021 года.

«Динамо» Киев

Киевская команда переживает хорошие времена. Команда лидирует в чемпионате Украины, опережая чемпиона страны последних лет «Шахтер» на 4 очка, вышла в полуфинал кубка страны и прошли «Брюгге» в прошлом раунде Лиги Европы. Матч с испанской командой станет проверкой для достаточно молодого состава Мирчи Луческу.

Седьмого марта «Динамо» Киев уверенно обыграло «Минай» (3:0), а третьего числа только в серии пенальти смогли пройти «Колос» в кубке Украины.

«Вильярреал»

На прошлой стадии Лиги Европы «Вильярреал» прошел «Зальцбург» довольно уверенно и заявил о себе как одного из потенциальных фаворитов на трофей. Команда идет на седьмом месте в чемпионате, но уже не выигрывает несколько матчей. Какие приоритеты выберет тренерский штаб – остается только догадываться.

Пятого марта «Вильярреал» обидно проиграл на последних минутах «Валенсии» (1:2), а 28 февраля команда уступила лидеру Примеры «Атлетико» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» — 4.34

Ничья – 3.44

Победит «Вильярреал» — 1.94

Статистика

«Вильярреал» не может выиграть пять матчей в чемпионате подряд.

«Динамо» не проигрывает десять официальных матчей подряд.

За последние годы «Вильярреал» и «Динамо» встречались дважды (2:0, 0:0).

«Вильярреал» забивал в восьми матчах из десяти последних встреч.

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Киев компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.92. Команда Мирчи Луческу способна на еще один подвиг, после матча в Бельгии. Испанская команда гораздо лучше себя показывает на своем поле. Считаем, что в тяжелом поединке украинская команда сможет одержать победу в один мяч.