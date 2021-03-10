«Рома» – «Шахтер» Донецк: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Шахтер» Донецк, который состоится 11 марта 2021 года.
«Шахтер» Донецк
В игре коллектива явно наблюдается спад. «Шахтер» проиграл в дополнительное время в 1/4 кубка Украины «Агробизнесу» (0:1), который представляет первую лигу, а до этого было обидное поражение на последних секундах встречи против луганской «Зари». Однако команда стабильно выступает в еврокубках и имеет шансы навязать борьбу римскому клубу за счет талантливых бразильцев, действующих на острие атаки.
Шестого марта «Шахтер» обыграл «Олимпик» (1:0), а 28 февраля проиграл «Заре» (0:1) и отпустил «Динамо» Киев в отрыв на 4 очка в турнирной таблице чемпионата Украины.
«Рома»
Подопечные Пауло Фонсеки очень нестабильно играют в последнее время. После одного великолепного матча, болельщики могут увидеть лишь бледную тень коллектива. Команда на стадии 1/16 финала прошла бывшую команду своего тренера — «Брагу» из Португалии (2:0, 3:1). Что примечательно, «Шахтер» также является бывшим коллективом португальского специалиста.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» — 1.561
- Ничья – 4.52
- Победит «Шахтер» — 5.67
Статистика
- Последние пять матчей «Шахтера» во всех турнирах закончились тоталом меньше 2.5 мячей.
- «Рома» выиграла всего два поединка из шести против «Шахтера». Остальные остались за донецкой командой.
- «Рома» забивала в девяти домашних матчах из десяти во всех турнирах.
- За пять последних выездных поединков «Шахтер» пропустил всего один мяч.
Прогноз
Поставить на ничейный результат компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.92. Итальянской команде нельзя играть в открытый футбол против украинцев. Это может повлечь серьезные последствия в виде забитых мячей. Предположим, что игра будет закрытая и не определит победителя, а все решаться будет в ответной встрече.