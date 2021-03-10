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«Рома» – «Шахтер» Донецк: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 15:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Шахтер» Донецк, который состоится 11 марта 2021 года.

«Шахтер» Донецк

В игре коллектива явно наблюдается спад. «Шахтер» проиграл в дополнительное время в 1/4 кубка Украины «Агробизнесу» (0:1), который представляет первую лигу, а до этого было обидное поражение на последних секундах встречи против луганской «Зари». Однако команда стабильно выступает в еврокубках и имеет шансы навязать борьбу римскому клубу за счет талантливых бразильцев, действующих на острие атаки.

Шестого марта «Шахтер» обыграл «Олимпик» (1:0), а 28 февраля проиграл «Заре» (0:1) и отпустил «Динамо» Киев в отрыв на 4 очка в турнирной таблице чемпионата Украины.

«Рома»

Подопечные Пауло Фонсеки очень нестабильно играют в последнее время. После одного великолепного матча, болельщики могут увидеть лишь бледную тень коллектива. Команда на стадии 1/16 финала прошла бывшую команду своего тренера — «Брагу» из Португалии (2:0, 3:1). Что примечательно, «Шахтер» также является бывшим коллективом португальского специалиста.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» — 1.561
  • Ничья – 4.52
  • Победит «Шахтер» — 5.67

Статистика

  • Последние пять матчей «Шахтера» во всех турнирах закончились тоталом меньше 2.5 мячей.
  • «Рома» выиграла всего два поединка из шести против «Шахтера». Остальные остались за донецкой командой.
  • «Рома» забивала в девяти домашних матчах из десяти во всех турнирах.
  • За пять последних выездных поединков «Шахтер» пропустил всего один мяч.

Прогноз

Поставить на ничейный результат компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.92. Итальянской команде нельзя играть в открытый футбол против украинцев. Это может повлечь серьезные последствия в виде забитых мячей. Предположим, что игра будет закрытая и не определит победителя, а все решаться будет в ответной встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
вчера в 15:32
Шахтер конечно упираться будет, но сколько продержится...вопрос
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